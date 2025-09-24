2100 fausses œuvres de Picasso, Banksy ou Warhol interceptées

Certains artistes sont tellement célèbres que leurs œuvres d’art peuvent valoir des milliers, voire des millions d’euros. Une organisation a senti le bon filon et s’est alors lancé de la confection de contrefaçons de tableaux. 2100 fausses œuvres de Picasso, Banksy ou Andy Warhol ont été retrouvées.

Un vaste réseau de fausses œuvres d’art démantelé

Un tableau signé Picasso peut valoir entre 700 000 et 80 millions d’euros. Forcément, sachant cela, les contrefaçons sont nombreuses. Mais, en novembre 2024, la police italienne a fait une découverte incroyable dans un atelier de Rome. Mais pas seulement.

D’après les Beaux Arts, 38 personnes ont été mises en examen dans le cadre de cette enquête de grande ampleur. Et ce, dans plusieurs pays, notamment en Italie, en France, en Belgique et en Espagne.

Les autorités enquêtaient sur le démantèlement d’un grand trafic de fausses œuvres d’art. Finalement, lors des perquisitions, 2100 contrefaçons ont été retrouvées par les autorités pour une valeur estimée de 200 millions d’euros.

VOIR AUSSI : Piero Manzoni : l’artiste qui a mis ses excréments en boîte

Picasso, Andy Warhol, Klimt, Monet, Banksy, Van Gogh…

Parmi les artistes, il y avait Picasso, Andy Warhol, Klimt, Monet, Banksy ou encore Van Gogh. Toutes des contrefaçons. Les fausses œuvres étaient accompagnées de faux cachets et de faux certificats d’authenticité, destinés à des ventes aux enchères.

« L’activité menée a permis de mettre en lumière un système transnational de faussaires interconnectés avec des maisons de vente aux enchères conformes », explique Teresa Angela Camelio, procureure en chef de Pise, comme nous le lisons ici.

« L’enquête a véritablement débuté en 2023 lorsque les autorités italiennes ont mis la main sur 200 contrefaçons lors d’une perquisition au domicile d’un homme d’affaires de Pise », explique de son côté EuroNews.

Notez cet article