Martin Freeman, né le 8 septembre 1971 à Aldershot, dans le Hampshire, est l’un des acteurs britanniques les plus reconnus de sa génération. Après des études d’art dramatique à Londres, il rejoint la troupe amateur Young Action Theatre of Teddington et s’oriente définitivement vers la comédie. Ses premiers pas à la télévision, à la fin des années 1990, le font remarquer du public britannique. Il se fait connaître grâce à son rôle de Tim Canterbury dans la série culte « The Office ». C’est plus tard qu’il réussit à séduire le cinéma avec « Love Actually » et l’adaptation de Douglas Adams, « H2G2 : Le Guide du voyageur galactique ».

Son interprétation de Bilbon Sacquet dans « Le Hobbit : Un voyage inattendu » confirme sa place parmi les grands noms du septième art. Il brille également dans la série « Sherlock », où il incarne le docteur Watson. Plus récemment, il a intégré l’univers Marvel avec son rôle d’Everett K. Ross dans « Captain America: Civil War », « Black Panther » et « Black Panther: Wakanda Forever ».

Sherlock (2010)

En 2010, Martin Freeman rejoint l’un des plus grands succès télévisés britanniques : « Sherlock ». Créée par Steven Moffat et Mark Gatiss, la série transpose les enquêtes de Sir Arthur Conan Doyle dans un Londres moderne. Freeman prête ses traits au docteur John Watson, ancien médecin militaire revenu d’Afghanistan, qui devient l’allié fidèle du détective.

Avant qu’il n’obtienne le rôle, c’est Matt Smith — futur Doctor Who — qui avait auditionné pour interpréter Watson. Anecdote amusante : dans la série, la blessure de guerre de Watson touche son épaule, mais provoque des douleurs à la jambe. Ce détail malicieux fait écho aux incohérences relevées dans les récits originaux de Conan Doyle sur l’état de santé de son personnage.

Voici un extrait :

VOIR AUSSI : Top 10 des films avec Robert Downey Jr.

Captain America: Civil War (2016)

Avec « Captain America: Civil War », réalisé par Anthony et Joe Russo, l’univers Marvel franchit un cap décisif. Le film, inspiré des comics Civil War publiés en 2006, met en scène la fracture au sein des Avengers. Après une mission aux lourdes conséquences, le gouvernement impose un contrôle strict sur les super-héros. Cette décision divise l’équipe : d’un côté Steve Rogers, défenseur de l’indépendance, de l’autre Tony Stark, partisan de la supervision.

C’est dans ce contexte que Martin Freeman fait son entrée officielle chez Marvel. Il y incarne Everett K. Ross, agent de la CIA appelé à jouer un rôle croissant dans la saga. Son arrivée a été saluée par Kevin Feige, président de Marvel Studios, qui déclarait : « De ses prestations en Bilbo à son rôle du docteur Watson, sa palette nous a toujours impressionnés. Nous sommes très honorés et excités de voir un tel talent rejoindre l’univers Marvel. »

Ci-dessous le trailer :

Fargo (2014)

En 2014, Martin Freeman étonne le public avec son rôle dans la série « Fargo », inspirée du film culte des frères Coen sorti en 1996. Créée par Noah Hawley, cette adaptation conserve l’univers sombre et absurde du long-métrage, tout en proposant des intrigues inédites. Chaque saison est indépendante, avec de nouveaux personnages et de nouvelles histoires. Cependant, toutes gardent ce mélange unique de noirceur, de violence et d’humour grinçant.

Freeman y incarne Lester Nygaard, un modeste employé d’assurance au caractère effacé. Sa rencontre avec un mystérieux tueur fait basculer son existence ordinaire dans une spirale de mensonges et de crimes. Avec cette performance, l’acteur prouve qu’il peut s’éloigner de ses rôles comiques pour explorer un registre bien plus sombre. Comme le film original, la série tire son nom de la ville de Fargo, dans le Dakota du Nord, même si la majorité de l’intrigue se déroule dans la région voisine du Minnesota.

Par ici la bande-annonce :

Black Panther (2018)

Lorsque « Black Panther » sort en 2018, c’est une petite révolution dans l’univers Marvel. Réalisé par Ryan Coogler, le film met en avant le Wakanda, royaume africain secret et ultra-technologique, gouverné par le prince T’Challa. Mais son pouvoir est rapidement menacé par des rivaux bien décidés à contester son autorité.

Dans ce décor mêlant traditions ancestrales et technologies futuristes, Martin Freeman reprend le rôle d’Everett K. Ross. Observateur pragmatique et parfois déconcerté par l’univers du Wakanda, il devient un allié indispensable face aux dangers qui guettent la nation. Le nom même du pays trouve son origine dans la tribu kenyane des Wakamba, preuve du soin apporté aux références culturelles. Quant au vibranium, ressource unique du Wakanda, il n’est autre que le métal légendaire qui rend le bouclier de Captain America indestructible.

Découvrez sa bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Chris Evans

H2G2 : Le Guide du Voyageur Galactique (2005)

Difficile d’imaginer pire journée pour Arthur Dent. Ce simple Terrien, incarné par Martin Freeman, voit d’abord sa maison menacée par un bulldozer. Puis il apprend que son meilleur ami est en réalité un extraterrestre… et pour couronner le tout, la Terre entière est sur le point d’être détruite pour laisser place à une voie express intergalactique. Bienvenue dans l’univers délirant de « H2G2 : Le Guide du voyageur galactique ».

Réalisé par Garth Jennings, ce film s’inspire du roman culte de Douglas Adams, lui-même né d’une série radiophonique diffusée à la fin des années 1970. Pour donner vie à ses créatures étranges, l’équipe a fait le choix audacieux d’utiliser des effets pratiques. Les Vogons, par exemple, furent incarnés grâce à des costumes grandeur nature. Comme le raconte le producteur Nick Goldsmith : « Quand on a des créatures palpables, tangibles sur le plateau, il naît une magie inimitable. »

Plongez dans cet univers grâce à sa bande-annonce :

Le Hobbit : Un voyage inattendu (2012)

Avec « Le Hobbit : Un voyage inattendu », Martin Freeman s’attaque à l’un des rôles les plus emblématiques de la fantasy moderne. Sous la direction de Peter Jackson, il incarne Bilbon Sacquet, paisible hobbit du Comté entraîné malgré lui dans une quête périlleuse. Aux côtés de treize nains, il part reconquérir le royaume perdu d’Erebor, tombé sous la domination du redoutable dragon Smaug.

Le film, premier volet d’une trilogie adaptée du roman de J. R. R. Tolkien publié en 1937, replonge les spectateurs dans l’univers magique déjà révélé par « Le Seigneur des Anneaux ». Avant que Freeman ne décroche le rôle, plusieurs acteurs furent pressentis : James McAvoy, Daniel Radcliffe, David Tennant ou même Tobey Maguire. Finalement, c’est la subtilité de son jeu, mêlant fragilité et courage, qui fit de lui le Bilbo idéal.

Le trailer juste en bas :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Orlando Bloom

The Office (2001)

Avant de conquérir Hollywood, Martin Freeman s’est fait un nom grâce à la série culte « The Office ». Imaginée par Ricky Gervais et Stephen Merchant, cette version originale britannique ne compte que 12 épisodes et deux spéciaux, mais a marqué durablement la télévision.

Freeman y incarne Tim Canterbury, employé désabusé d’une fabrique de papier à Slough. Avec son humour discret et ses regards complices face caméra, il est rapidement devenu l’un des personnages les plus attachants du show. Le succès de « The Office » fut tel qu’il a donné naissance à de nombreuses adaptations internationales : la célèbre version américaine avec Steve Carell, mais aussi des déclinaisons françaises (Le Bureau), québécoises (La Job), et même indiennes, suédoises ou israéliennes.

Par ici l’extrait :

Love Actually (2003)

Impossible d’évoquer les films de Noël sans parler de « Love Actually », comédie romantique culte signée Richard Curtis. Sorti en 2003, ce long-métrage entrelace dix histoires autour de l’amour, qu’il soit passionné, maladroit, brisé ou naissant. Les destins des personnages se croisent et s’entremêlent, offrant une mosaïque d’émotions à la fois drôles et touchantes.

Dans ce casting choral, Martin Freeman prête ses traits à Jack, un acteur de doublure pour des scènes intimes. Son rôle, plein de pudeur et de tendresse, illustre la manière dont l’amour peut surgir dans les situations les plus inattendues. Le réalisateur expliquait sa démarche en ces termes : « Dans une même seconde se côtoient le sublime et le ridicule, la confiance et la trahison. Tous ces moments sont autant de notes qui font la partition du monde. »

Voici son trailer :

Black Panther: Wakanda Forever (2022)

Comment prolonger l’aventure du Wakanda sans son roi ? C’est la question qui a guidé « Black Panther: Wakanda Forever », réalisé par Ryan Coogler. Après la disparition de Chadwick Boseman en 2020, l’équipe du film a dû repenser entièrement l’histoire. Le récit s’ouvre donc sur un royaume en deuil, marqué par la mort de T’Challa. Sa mère, Ramonda, assure la régence avec le soutien de sa fille Shuri, des Dora Milaje et de M’Baku.

Plus qu’un simple film de super-héros, cette suite explore le thème universel du deuil et la manière de surmonter la perte. Le producteur Nate Moore l’explique ainsi : « Pour que l’histoire du Wakanda puisse se poursuivre dans un monde où T’Challa n’existe plus, il semblait logique d’explorer ce que cette absence signifie pour son entourage. Et celle qui en est le plus affectée, c’est sa petite sœur, Shuri. »

Son trailer officiel juste en-dessous :

The World’s End (2013)

Avec « The World’s End », Edgar Wright conclut sa fameuse « trilogie Cornetto » après « Shaun of the Dead » et « Hot Fuzz ». Le film démarre en 1990, lorsque cinq amis d’un petit village anglais tentent une tournée des douze pubs locaux. L’aventure tourne court, laissant Gary King, le meneur du groupe, frustré à vie. Vingt ans plus tard, il rassemble ses anciens camarades pour finir ce marathon alcoolisé et atteindre enfin le dernier bar : The World’s End.

Martin Freeman y interprète Oliver Chamberlain, surnommé « le maudit », l’un des compagnons de cette virée à la fois nostalgique et chaotique. Mais la soirée prend un virage inattendu, entre science-fiction et satire sociale, fidèle à l’univers déjanté d’Edgar Wright. Le réalisateur s’est d’ailleurs inspiré de sa propre jeunesse : « Je n’ai pas dépassé le sixième ou septième pub. Je n’en suis pas très fier », a-t-il confié en riant.

Voici sa bande-annonce :

Notez cet article