Top 10 films et séries TV avec Orlando Bloom

Orlando Bloom est incontestablement une figure des plus imposantes à Hollywood. L’acteur s’est d’abord fait connaître en interprétant le rôle de Legolas dans la trilogie du Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Ce rôle lui permet d’ailleurs de remporter plusieurs prix. On peut citer entre autres le Teen Choice Awards, le Screen Actors Guild Awards ou encore le Prix du cinéma européen. Il impose ensuite son statut d’acteur majeur en interprétant le personnage de Will Turner dans la franchise Pirates des Caraïbes. Véritable pilier du cinéma d’aventure fantastique, faisons honneur au succès d’Orlando Bloom en vous présentant le top 10 des films et séries TV dans lesquels il apparaît.

À part son rôle de Legolas et Will Turner, il doit sa renommée à sa relation avec l’auteur-compositeur-interprète Katy Perry. Ses rôles dans des films tels que Black Hawk Down, Elizabethtown et Troie sont quelques fragments du palmarès de l’acteur. Bloom est l’une des stars les plus adulées de sa génération, avec une vaste filmographie à son actif.

Ceci étant, voici le fameux top 10 des meilleurs films et séries TV avec Orlando Bloom, sélectionnés par nos soins.

Assiégés (The Outpost)

Basé sur le livre de Jake Tapper, The Outpost : An Untold Story of American Valor est un film de guerre paru en 2020. Il raconte l’histoire de la bataille de Kamdesh pendant la guerre d’Afghanistan du 3 octobre 2009. Aux premières loges se trouvent le sergent-chef Romesha et le spécialiste Carter. Tous les deux ont reçu la médaille d’honneur pour leurs actions lors de la bataille de Kamdesh. Et leur chef de groupe est le capitaine Benjamin D. Keating, interprété par Orlando Bloom.

Les trois soldats réalisent une prouesse de sauvetage incroyable pour aider ses compatriotes à fuir l’assaut des Talibans. Mais face à 300 terroristes, ils auront fort à faire pour s’en sortir indemne…

Voici la bande-annonce du film :

Elizabethtown

Sorti en 2005, ce film d’amour/tragédie américaine relate l’histoire d’un jeune designer de chaussures Drew Baylor (Orlando Bloom). Dévasté à cause de la perte de son emploi juste après avoir établi un record de vente de plus d’un milliard de dollars pour son employeur, il décide de mettre fin à ses jours. Mais alors qu’il est sur le point de le faire, sa sœur l’appelle pour l’informer que leur père est décédé à Elizabethtown, dans le Kentucky, la ville de leur enfance.

Il décide donc de remettre sa tentative de suicide à plus tard afin de pouvoir ramener la dépouille de leur père dans l’Oregon. C’est en chemin qu’il rencontre Claire Colburn (Kirsten Dunst), la fille qui va changer le cours de sa vie.

Ci-dessous la bande-annonce :

Troie

En tant que pilier du cinéma fantastique / historique, Troie mérite sa place dans notre top 10. Ce drame historique, inspiré de l’Iliade d’Homère, retrace les événements de la guerre de Troie. Le film met en vedette Achille, le dirigeant de l’armée grecque vers la ville de Troie en vue d’une invasion massive. Eric Bana incarne le prince de Troie, Hector, et à ses côtés se tient Orlando Bloom dans la peau de Paris, son jeune frère.

Une adaptation d’une histoire vraie devenue légende à ne pas manquer dans notre top 10 des films et séries TV avec Orlando Bloom !

Par ici la bande-annonce :

Le Hobbit : la bataille des Cinq Armées

Comme nous l’avons dit plus haut, Bloom se fait un nom dans le monde du cinéma après avoir joué le rôle de l’elfe Legolas dans la série Le Seigneur des Anneaux. Il a donc repris ce rôle dans la trilogie préquelle du Hobbit.

Basé sur le livre Le Hobbit de J. R. R. Tolkien paru en 1937, Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées est un film d’aventure épique et de fantaisie réalisé par Peter Jackson en 2014. Il est également le précurseur à la trilogie du Seigneur des Anneaux, la suite du Hobbit : La Désolation de Smaug et le troisième et dernier opus de la trilogie du Hobbit. Le film raconte le conflit entre Bilbon et ses compagnons et Smaug. Thorin Oakenshield se lance à la poursuite de l’Arkenstone. Et ce, malgré les efforts de Bilbon pour le faire changer d’avis.

Pendant ce temps, les orcs attaquent la Montagne Solitaire…

Le Hobbit : la bataille des cinq armées a été fortement acclamé grâce à l’intensité du combat, ainsi que sa manière d’apporter une conclusion épique aux événements de la série. Si vous ne l’avez pas encore regardé, c’est le moment ou jamais !

Ci-dessous la bande-annonce :

Voir aussi : Top 10 films et séries TV avec Reese Witherspoon

Le Hobbit : la désolation de Smaug

Ce deuxième volet du Hobbit est le mieux noté de la trilogie. Sorti en 2013, la désolation de Smaug se centre sur la quête de Bilbon, continuant sa route vers la Montagne Solitaire en compagnie de Thorin. Leur objectif : vaincre le dragon maléfique Smaug. Orlando Bloom y incarne encore et toujours son rôle d’elfe Legolas.

Le film est une suite directe par rapport au premier film du Hobbit, offrant une histoire plus précise et des événements plus passionnants. Voici la bande-annonce :

Pirates des Caraïbes : La malédiction du Black Pearl

Ce premier film de la série Pirates des Caraïbes nous présente le personnage de Will Turner, (interprété par Orlando Bloom), un apprenti forgeron à Port Royal. Après que des pirates ont ravagé la ville balnéaire et enlevé la fille du gouverneur, Elizabeth Swann, Turner fait équipe avec le capitaine Jack Sparrow pour traquer les méchants pirates.

Cette superproduction signée Disney a été saluée pour son casting aussi captivant qu’imprévisible. En outre, les effets spéciaux et l’originalité de l’intrigue ont permis à la licence d’acquérir de nouveaux fans.

Par ici la bande-annonce :

Pirates des Caraïbes : Jusqu’au bout du monde

Il s’agit du troisième film de la série Pirates des Caraïbes. Sorti en 2007, ce film de pirates épique et fantastique met en vedette Will Turner (Orlando Bloom), un jeune forgeron devenu pirate. Il évolue aux côtés d’Elizabeth Swann, qui deviendra plus tard sa femme. Sa vie (ou ce qu’il en reste) bascule lorsqu’il est nommé capitaine du Hollandais volant, le bateau maudit de Davy Jones.

En outre, Pirates des Caraïbes : Jusqu’au bout du monde relate les aventures de Turner, Swann, Hector Barbossa et l’équipage du Black Pearl alors qu’ils tentent de libérer le capitaine Jack Sparrow des mains – pardon, des pinces – de Davy Jones. Plus tard, ils feront face à la East India Trading Company de Cutler Beckett, ce dernier ayant pour ambition de mettre fin à la piraterie une bonne fois pour toutes.

Appréciez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours

Il s’agit du deuxième opus de la série de films Le Seigneur des Anneaux. Dans le film, Frodon et Sam poursuivent leur voyage pour se débarrasser de l’Anneau Unique. Ils découvrent bientôt que l’étrange et mystérieux Gollum les suit. Pendant ce temps, Aragorn, Gimli et le Legolas (Orlando Bloom) se rendent au royaume du Rohan, où le roi Théoden est sous l’emprise d’un sinistre sortilège.

Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours se démarque pour sa narration émotionnelle et ses séquences d’action époustouflantes. Un incontournable dans ce top 10 des films et séries TV avec Orlando Bloom !

Voici la bande-annonce :

Voir aussi : Top 10 des films et séries TV avec David Thewlis

Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau

Avant de découvrir la première place de ce top 10 des films et séries TV avec Orlando Bloom, nous vous proposons de revenir au premier opus de la série Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l’Anneau.

Dans le film, Frodo Baggins hérite de l’Anneau Unique. Il entame sa quête vers la Montagne du Destin, où il espère le détruire une fois pour toutes. Parmi le casting, on retrouve toujours Orlando Bloom dans son éternel rôle de Legolas. Voir le roman fantastique épique de J. R. R. Tolkien prendre vie sur grand écran a été la consécration à la sortie du film. Si bien que, même des décennies plus tard, la franchise reste encore une franchise culte dans l’histoire du cinéma. Il a même eu droit à un spin-off sur Amazon Prime Video, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir !

Par ici la bande-annonce du film :

Le Seigneur des Anneaux : Le retour du roi

Eh oui, ce n’est pas une surprise ! En tête de notre top 10 des films et séries TV avec Orlando Bloom se trouve le dernier film de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Dans Le Retour du Roi, le bien et le mal s’affrontent pour régner sur la Terre du Milieu. Frodon , Sam et Gollum se dirigent vers la Montagne du Destin au Mordor pour détruire l’Anneau Unique, sans connaître les véritables intentions de ce dernier.

En même temps, à Minas Tirith, l’armée d’Aragorn se prépare à l’ultime combat contre celle de Sauron. Legolas (Orlando Bloom) fait toujours partie de l’armée des protagonistes, tout comme Merry, Pippin, Gandalf, Aragorn ou encore Gimli.

Ce film est le summum du fantastique dans toute l’histoire du cinéma. Aucune autre oeuvre n’a réussi à l’égaler jusqu’à présent !

Si vous n’êtes pas familier avec le lore, voici un petit résumé de la trilogie Le Seigneur des Anneaux :

Le Seigneur des Anneaux est une trilogie de films d’action fantastiques produits et réalisés par Peter Jackson, d’après les œuvres de J. R. R. Tolkien. Les films se déroulent sur la Terre du Milieu, et suivent le hobbit Frodon Sacquet. Avec l’aide de la Communauté de l’Anneau, il part en mission pour détruire l’Anneau Unique afin d’assurer la mort de son créateur, le Seigneur des Ténèbres Sauron.