Top 10 des films et séries TV avec David Thewlis

David Thewlis, de son vrai nom David Wheeler, est considéré comme étant l’une des stars hollywoodiennes les plus célèbres de sa génération. Avec ses plus de 30 ans de carrière cinématographique, il a pu jouer une flopée de personnages à son actif, allant des protagonistes aux antagonistes en passant par des figures historiques. Faisons donc plus ample connaissance avec David Thewlis à travers ce top 10 des films et séries TV dans lesquels il a joué.

Avant d’être acteur, David Thewlis a joué dans deux groupes de rock, QUED et Door 66. Il a ensuite étudié la comédie à la Guildhall School of Music and Drama afin de devenir acteur. Il intègre le monde du cinéma en 1986 en intégrant le casting de The Singing Detective. Mais c’est en 1993 que Thewlis inscrit son nom parmi les célébrités d’Hollywood, en interprétant le personnage de Johnny dans le film Naked. Ce rôle lui a d’ailleurs valu le prix d’interprétation masculine du Festival de Cannes 1993. Depuis, David Thewlis enchaîne avec des dizaines de films et séries TV, dont nous allons vous faire découvrir les plus notables dans ce top 10.

James et la pêche géante (M. Ver de terre )

James et la pêche géante est un film d’animation sorti en 1996, dans lequel David Thewlis joue le rôle de M. Ver de terre. Au départ, il n’était qu’un simple ver de terre, mais une langue de crocodile magique tombée par hasard va changer sa vie. En touchant la langue, il s’est transformé en un insecte anthropomorphe de taille humaine. Vous le reconnaissez facilement dans le film avec ses grosses lunettes de soleil et un gros nœud papillon.

De nature pessimiste, M. Ver de terre s’inquiétait et paniquait constamment au sujet de son périlleux voyage à New York et de celui de la bande. Il envisage toujours la pire des éventualités, mais heureusement, il parvient à mener James et les autres insectes dans la Grande Ville de Manhattan. Et, à la fin du film, il adopte James avec les autres insectes. Une classique des studios Disney à ne pas rater absolument dans ce top 10 des films et séries TV avec David Thewlis.

Voici la bande-annonce :

Barkskins : Le sang de la terre (Claude)

Dans cette série dramatique américaine, David Thewlis interprète le rôle de Claude. Ce dernier est un noble français, projetant d’étendre le territoire de la Nouvelle-France. Pour ses semblables, il est qualifié comme un excentrique et un coureur de jupons. Il se met constamment en conflit avec les autres membres de la communauté, à cause de ses croyances spirituelles et son comportement indécis. Ce qui nuit gravement à ses objectifs d’expansion.

Malgré cela, il se considère comme supérieur à tous les autres. Il prend même plaisir à se vanter de ses réussites. Le personnage et l’interprétation énigmatique de David Thewlis est très apprécié des spectateurs, faisant même la réussite de la série. Barkskins : Le sang de la terre est disponible sur la chaîne NatGeo, si vous voulez y jeter un œil !

Par ici la bande-annonce :

Rimbaud Verlaine (Paul Verlaine)

Sorti en 1995, ce film franco-britannique-belge réalisé par Agnieszka Holland suit l’histoire de deux grands poètes français du 19e siècle : Arthur Rimbaud et Paul Verlaine. David Thewlis y incarne le personnage de Verlaine, aux côtés de Leonardo DiCaprio (Rimbaud). Les deux poètes entretiennent une relation controversée, mettant en jeu leur famille et leur carrière.

Malheureusement, ils ont fini par rompre. Mais cela n’a modifié la forte synergie entre les deux amoureux : même après le décès d’Arthur, Rimbaud continuait à s’intéresser à lui. Dans tout le film, les interprétations de Thewlis et de Dicaprio sont si émouvantes que les deux acteurs ont été salués. Un film pas

Voici la bande-annonce de Rimbaud Verlaine :

Voir aussi : Top 10 des films et séries TV avec Tom Hardy

Wonder Woman (Arès)

Dans Wonder Woman, Arès (le dieu de la guerre) est venu sur Terre et s’est d’abord fait passer pour Sir Patrick Morgan, membre du British War Council. En réalité, il avait d’autres intentions maléfiques. Il a donc convaincu un général allemand et le Dr Isabel Moru de créer un gaz toxique pour anéantir l’humanité.

Arès a même essayé de convaincre sa demi-sœur Diana, alias Wonder Woman, de se joindre à lui. Fort heureusement, elle a refusé et le bat dans un combat fratricide. Arès reviendra plus tard dans Justice League…

Avec Arès, David Thewlis joue un rôle secondaire mais crucial dans le film, et c’est pour cette raison que Wonder Woman se place en sixième place dans notre top 10 des films et séries TV avec l’acteur.

Voici la bande-annonce :

Une merveilleuse histoire du temps (The Theory of Everything) (Dennis Sicama)

Dans ce film de biographie dramatique, Lewis incarne le personnage de Dr Sicama, le mentor de l’illustre astrophysicien Stephen Hawking. Grâce à ses talents d’acteur, Thewlis réussit à saisir l’esprit brillant de Sicama et la sincérité de son cœur. Un rôle avec une importance moindre face au protagoniste principal, mais qu’il a réussi à le rendre mémorable !

The Theory of Everything retrace le parcours incroyable (et vrai) de l’un des plus grands esprits au monde, l’astrophysicien Stephen Hawking. Le regretté astrophysicien tombe également amoureux avec Jane Wilde, une camarade d’étude à Cambridge. Dommage, le vrai Dr Sicama n’a pas pu voir le film à sa sortie, car il est décédé bien plus tôt. En revanche, Hawking, lui, l’a vu avant de mourir.

Il paraît même que le film l’aurait fait pleurer…et vous ?

Appréciez la bande-annonce :

Voir aussi : Top 10 films et séries TV avec Elisabeth Shue

Le garçon au pyjama rayé (The Boy in the Striped Pyjamas) (Ralf)

Dans ce drame historiquede 2006, réalisé par Mark Herman, Ralf (David Thewlis) est un général nazi promu commandant d’un camp de concentration. Il était également le père de deux enfants, Bruno et Gretel. Avec la vie dans le camp de concentration, son fils se lie d’amitié avec Schumel, un garçon juif emprisonné dans le camp. Et ce, malgré les interdictions formelles de son père. Malheureusement, les deux compères périssent tragiquement dans accident au sein du camp, provoquant la culpabilité de Ralf.

Malgré que Le garçon au pyjama rayé a été critiqué pour ses inexactitudes sur l’holocauste, les performances des acteurs ont été acclamés. Un film émouvant qui mérite sa place dans notre top 10 des films et séries TV avec David Thewlis.

Voici la bande-annonce :

Anomalisa (Michael Stone)

Dans ce film d’animation 3D, David Thewlis prête sa voix à Michael Stone. Ce dernier est un auteur et un expert de l’industrie du service à la clientèle. Malgré son succès, il se sentait sa vie insatisfaisante. La raison à cela ? La répétitivité et la banalité de sa vie, notamment du fait que tout le monde (y compris sa famille) avait la même voix et la même apparence.

Son calvaire émotionnel reprend un peu d’espoir quand Lisa (Jennifer Jason Leigh), une représentante de la clientèle, apparaît dans sa vie. Elle réussit également à attirer immédiatement l’attention de Stone. Notre acteur a réussi à rendre le personnage de Stone sympathique, malgré les attributs égoïstes et pervers du personnage. Un film à ne pas manquer dans ce top 10 des films et séries TV avec David Thewlis.

Johnny – Naked

Le rôle de Johnny dans Naked a été l’un des moments décisifs de la carrière de David Thewlis. Il lui a même permis de montrer ses talents d’acteur à son paroxysme. Dans ce film, il incarne Johnny le clochard, un intellectuel complexe et un théoricien de la conspiration. Il fait ce qu’il veut, peu importe qui il blesse, y compris son ex-petite amie, Louise.

Tout au long du film, il parle d’existentialisme tout en semant la pagaille. Le film, ainsi que l’interprétation nuancée de Thewlis, ont été très bien accueillis. Thewlis a d’ailleurs remporté le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes.

Par ici la bande-annonce :

Fargo (V.M. Varga)

Fargo est une série télévisée écrite par Noah Hawley. Elle s’inspire du film de crime/comédie du même nom sorti en 1996. David Thewlis incarne V. M. Varga, un des personnages les plus horribles et les plus malveillants que l’acteur ait interprétés au cours de sa carrière. Il a fait un excellent travail en évoquant le caractère effrayant et glauque de Varga à travers ses actions et les bizarreries de son personnage.

Outre ses dents pourries, Varga dégoûte les autres par ses méthodes douteuses, notamment en urinant dans la tasse de café de quelqu’un et en le forçant à la boire. La nature manipulatrice et l’esprit criminel de Varga ont fait de lui une force avec laquelle il fallait compter dans la troisième saison.

Si vous n’avez pas encore vu la série, voici la bande-annonce !

Remus Lupin – Harry Potter

Les séries de films Harry Potter se place incontestablement à la première place dans ce top 10 des films et séries TV avec David Thewlis. L’acteur y incarne le rôle de Remus Lupin, un sorcier surdoué atteint de lycanthropie. Il a d’ailleurs accepté ce rôle à la suite de la demande de Ian Hart (alias le professeur Quirrell) et en tant que premier choix du réalisateur Alfonso Cuarón.

Thewlis a parfaitement interprété la personnalité géniale et charismatique de Remus Lupin. Il a également fait en sorte que le lien qui l’unit à Harry soit authentique.

Il était ravi d’avoir décroché le rôle, car selon lui, il avait toujours voulu jouer un loup-garou !

Si vous voulez en savoir plus sur Remus Lupin, nous vous proposons de regarder la vidéo ci-dessous :