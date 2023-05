À l’image de Millie Bobby Brown ou de Finn Wolfhard, Louis Partridge est une étoile montante de l’industrie du cinéma. À seulement 19 ans, il s’est déjà fait un nom grâce à son talent et à son charme. Et en tant que fans de films et de séries télévisées, nous avons dressé ce top 10 consacré à la jeune star dans cet article. D’Enola Holmes à Les Médicis : Maîtres de Florence, ces films et séries TV vous divertiront à coup sûr pendant des heures !

Avant de nous plonger dans le top 10 des meilleurs films et séries télévisées de Louis Partridge, parlons d’abord de qui il est. Louis Partridge, de son vrai nom Louis Patrick James Partridge, est un jeune et talentueux acteur britannique né en 2003. Il fait ses débuts d’acteur à la télévision à l’âge de 11 ans, en intégrant la distribution de la série BBC Boomers. Depuis, il enchaîne avec quelques petits rôles, mais c’est son rôle de Lord Tewksbury dans le film original Netflix Enola Holmes qui le propulse au rang de célébrité.

Il est également apparu dans d’autres films et séries télévisées tels que Paddington 2, Les Médicis : Maîtres de Florence ou Alf. Doté d’une personnalité charmante et d’un superbe talent d’acteur, Louis Partridge est rapidement devenu l’un des acteurs les plus en vue de l’industrie du divertissement.

Maintenant, il est temps de découvrir le top 10 des films et séries TV avec le jeune acteur !

Enola Holmes

C’est incontestablement l’un des rôles les plus remarquables de Louis Partridge à ce jour. Dans le film de Netflix Enola Holmes, il incarne Lord Tewksbury, un jeune homme charmant et riche. En croissant accidentellement sur le chemin de la protagoniste du film, Enola Holmes (interprétée par Millie Bobby Brown), il devient son allié clé, et plus tard, son amoureux. L’interprétation de Lord Tewksbury par Partridge lui a valu les éloges de la critique pour sa capacité à capturer la vulnérabilité et la sympathie du personnage.

Basé sur la série de livres du même nom de Nancy Springer, le film Enola Holmes est un film original de Netflix, sorti en 2020. Le deuxième opus, quant à lui, sort en 2022. L’histoire suit Enola Holmes, la jeune sœur du célèbre détective Sherlock Holmes, alors qu’elle entreprend un voyage pour retrouver sa mère disparue. Dans le deuxième opus, elle cherche un mystérieux meurtrier, toujours en compagnie de son cher et tendre Lord Tewksbury.

La prestation de Louis Partridge dans Enola Holmes est remarquable. Il a parfaitement saisi le charme et la naïveté de Lord Tewksbury, faisant de lui l’un des personnages les plus marquants du film. Enola Holmes est un film à voir absolument pour tous ceux qui aiment les bons mystères avec une touche d’humour.

Une première place méritée dans ce top 10 des films et séries TV de Louis Partridge !

Ci-dessous la bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Millie Bobby Brown

Les Médicis : Maîtres de Florence

Louis Partridge enregistre son premier grand rôle à la télévision dans cette série dramatique historique. Pendant 4 épisodes, il y a joué le rôle de Pierre II de Médicis, le fils du riche et puissant Lorenzo de Medici, joué par Daniel Sharman. La performance de Partridge dans Les Médicis : Maîtres de Florence a été saluée pour sa capacité à transmettre les émotions complexes du personnage et son excellente alchimie à l’écran avec Daniel Sharman. Il a également apporté de la profondeur et de la complexité au personnage, faisant de lui l’un des acteurs les plus intéressants de la série.

Les Médicis : Maîtres de Florence est une série dramatique historique, diffusée pour la première fois sur Netflix en 2018. La série suit l’histoire de la famille Médicis dans la Florence du XVe siècle, en Italie. Magnifiquement conçue, elle est un incontournable pour tous les amateurs des drames historiques.

Par ici la bande-annonce :

Young Sheldon

Après le succès international de The Big Bang Theory, les réalisateurs Chuck Lorre et Steven Molaro ne se sont pas arrêtés là. Ils décident donc d’explorer la vie antérieure de Sheldon Cooper, l’un des iconiques membres du groupe d’amis dans le sitcom. C’est ainsi que la série Young Sheldon est née et entre en troisième place dans notre top 10 des films et séries avec Louis Partridge.

Diffusée pour la première fois en 2017, il s’agit d’un spin-off de la populaire émission The Big Bang Theory. Il suit l’histoire du jeune Sheldon Cooper, jonglant entre sa vie de lycéen et… d’enfant. Louis Partridge apparaît dans la série en tant que jeune George Jr, le frère aîné de Sheldon Cooper.

Young Sheldon est une série télévisée drôle et réconfortante, parfaite pour toute la famille !

Ci-dessous la bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Finn Wolfhard

Paddington 2

Avant de décrocher son rôle dans Enola Holmes, Louis Partridge s’est d’abord fait connaître sur grand écran dans le film Paddington 2. Sortie en 2017, cette comédie familiale est une suite du film Paddington de 2014, et suit l’histoire de l’ours Paddington. Vivant aux côtés de la famille Brown à Windsor Gardens et membre populaire de la communauté, l’animal cherche le cadeau parfait à offrir pour les 100 ans de sa tante Lucy. Mais accusé à tort du vol du fameux « cadeau », Paddington est incarcéré. La famille Brown décide alors de mener sa propre enquête pour retrouver le vrai coupable…

Dans Paddington 2, Louis Partridge joue le rôle de G-Man, un jeune et audacieux explorateur qui aide Paddington dans sa quête de justice. Certes, il n’avait qu’un petit rôle, mais il a parfaitement saisi l’esprit d’aventure de G-Man, faisant de lui l’un des personnages les plus mémorables du film. D’ailleurs, la performance de Louis Partridge a été saluée pour son timing comique et sa capacité à donner vie à son personnage.

Le film Paddington 2 est un film drôle et réconfortant, idéal pour une soirée cinéma en famille !

Voici la bande-annonce :

The Third Day

Diffusée pour la première fois sur la chaîne HBO en 2020, The Third Day est une minisérie de thriller psychologique créée par Felix Barrett et Dennis Kelly. Elle relate les aventures d’un homme nommé Sam. En s’échouant sur une île mystérieuse, il tombe nez à nez avec une secte insulaire, soucieux de préserver à tout prix leurs traditions. Plus tard, Helen (interprétée par Naomie Harris) le rejoint sur l’île, ce qui déclencha une bataille acharnée…

Dans The Third Day, Louis Partridge apparaît dans la série en tant que jeune homme nommé Damon, un des membres de la secte qui habite l’île. La prestation de Louis Partridge en tant que Damon est remarquable, car il a parfaitement saisi la nature troublante du personnage. Captivante et pleine de suspense, The Third Day ravira ceux qui aiment les bons thrillers psychologiques. Ce qui explique sa place dans notre top 10 des films et séries avec Louis Partridge !

Appréciez la bande-annonce :

Dans le sillage des pirates

Connu également sous son titre original The Lost Pirate Kingdom, Dans le sillage des Pirates est une série documentaire Netflix. Elle est diffusée pour la première fois en 2021, et suit les véritables traces des pirates des Caraïbes. Ces derniers, véritables hors-la-loi, dérobent les navires marchands dans leur sillage avec une extrême violence. Ils ont aussi réussi à créer une république égalitaire, compte tenu de leur avidité et de leur férocité.

Louis Partridge apparaît dans la série dans le rôle de Henry Jennings, un jeune pirate ambitieux. Il évolue aux côtés de James Oliver Wheatley (Barbe Noire), Sam Callis (Benjamin Hornigold) ou encore Thomas Padley (Charles Vane).

Voici la bande-annonce de la série documentaire :

Howards End

Howards End est une minisérie dramatique d’époque, diffusée pour la première fois sur la chaîne BBC en 2017. Elle se base sur le roman éponyme d’E.M. Forster. Louis Partridge apparaît dans la série dans le rôle de Leonard Bast, un jeune et ambitieux employé de bureau. Tout au long de la série, il se retrouve mêlé à la vie des riches sœurs Schlegel. Sa prestation y a été exceptionnelle, en apportant une profondeur et une complexité à la fois à son personnage. Il est ainsi l’un des personnages les plus intéressants de la série, et c’est pourquoi Howards End se trouve dans notre top 10 des films et séries avec Louis Partridge.

La série suit l’histoire de trois familles. La première, les Wilcox, se compose de riches capitalistes. Les sœurs Schlegel sont issues de la bourgeoisie intellectuelle et idéaliste. Enfin, la troisième famille est les Blast, un couple modeste issu de la classe laborieuse.

Par ici la bande-annonce d’Howard End :

Goodbye Christopher Robin

Dans ce film biographique sorti en 2017, Louis Partridge apparaît dans le rôle de Christopher Robin à l’adolescence. À ses côtés se trouvent les acteurs principaux tels que Will Tilston (Christopher Robin), Domhnall Gleeson (Alan Milne) et Margot Robbie (Daphne Milne).

Goodbye Christopher Robin raconte l’histoire de l’écrivain Alan Milne et de son fils Christopher Robin. La forte relation entre le père et le fils engendre la naissance de plusieurs œuvres, dont la célèbre Winnie l’Ourson, publié pour la première fois en 1926.

Un film touchant et émouvant à découvrir absolument !

Par ici la bande-annonce :