Hailee Steinfeld est sans doute l’une des meilleures jeunes actrices du moment. Avec ses participations dans Arcane et dans le MCU en tant que Kate Bishop, elle continue d’émerveiller ses fans. Voici le top 10 des films et séries avec Hailee Steinfeld, dans lesquels elle a excellé dans ses rôles.

La jeune Hailee Steinfeld est l’une des actrices les plus talentueuses au monde. Née en 1996 à Los Angeles, elle fait ses débuts dans le cinéma en 2010, en incarnant le rôle de Mattie Ross dans le film western True Grit. C’est d’ailleurs son premier rôle important, et ses performances ont été récompensées par plusieurs prix dont l’Awards Circuit Community Award pour la meilleure actrice secondaire. Depuis, elle n’a cessé d’impressionner le public, que ce soit sur le plan cinéma que sur le plan musical. Elle a même reçu le titre de révélation de l’année par MTV Europe Music Awards. Une chose est sûre : rien ne peut arrêter sa montée vers le sommet. Voici donc notre top 10 résumant les meilleurs films et séries télévisées dans lesquels Hailee Stenfield a joué.

The Homesman (2014)

Réalisé par Tommy Lee Jones d’après le roman de Glendon Swarthoutorti, The Homesman est le deuxième film western dans lequel Hailee Steinfeld a joué. Elle incarne le rôle secondaire de Tabitha Hutchinson, une jeune domestique. À ses côtés se trouve un casting étoilé, dont Tommy Lee Jones, Hilary Swank et Meryl Streep. Il s’agit de l’un des plus petits rôles de Steinfeld, puisqu’elle n’apparaît que vers la fin du film.

« En 1854, trois femmes ont perdu la raison à cause de leur vie de pionnières. Elles sont confiées à Mary Bee Cuddy, une pionnière forte et indépendante originaire du Nebraska. En les emmenant vers leur refuge dans l’Iowa, elle croise le chemin de George Briggs, un vagabond qu’elle sauve d’une mort imminente. Ils décident donc de s’associer afin de faire face, ensemble, à la rudesse et aux dangers qui sévissent dans les vastes étendues de la frontière ».

La Stratégie Ender (2013)

Connu sous son titre original Ender’s Game, ce film est basé sur le roman éponyme de 1985 écrit par Orson Scott Card. Il s’agit d’un film de science-fiction dans lequel un jeune surdoué est envoyé dans l’espace pour mener la lutte contre les aliens, nommés « Doryphores ».

Asa Butterfield incarne le protagoniste du film, tandis que les autres acteurs sont Harrison Ford et Sir Ben Kinglsey. Steinfeld incarne le rôle de Petra Arkanian, une recrue féminine coriace qui sera la formatrice du héros principal. Le film a fait l’effet d’une bombe au box-office malgré les critiques mitigées.

Bumblebee (2018)

Si vous êtes un fan de la franchise Transformers, vous aimerez sûrement Bumblebee. Ce film réalisé par Travis Knight est un soft-reboot consacré à l’autobot éponyme, la voiture du protagoniste. Dans le film, Hailee Steinfeld incarne le rôle principal d’une fille orpheline nommée Charlie Watson.

En découvrant Bumblebee dans la casse de son oncle, Charlie se lie d’amitié avec l’Autobot et l’aide à combattre les Decepticons. Comme dans tous les films Transformers, l’action est au rendez-vous. Mais le cœur du film reste tout de même le lien entre Bumblebee et Charlie. Hailee Steinfeld a fait un excellent travail en incarnant son rôle, lui valant ainsi le prix du Saturn Award pour la meilleure actrice secondaire.

The Edge of Seventeen (2016)

The Edge of Seventeen est incontestablement le meilleur récit de passage à l’âge adulte de tous les films d’adolescents de Hollywood. Hailee Steinfeld a donné sa meilleure performance dans son rôle de Nadine Franklin, une jeune fille introvertie et maladroite. Ayant des difficultés à établir des contacts avec ses camarades, elle se retrouve avec une seule amie : Krista. Mais quand les deux filles deviennent des adolescentes, Krista décide de sortir avec le frère de Nadine. Chose que cette dernière a du mal à accepter…

Le travail exceptionnel de la jeune actrice lui a valu une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie. En outre, le film a été salué pour pratiquement tous ses aspects. Woody Harrelson est époustouflant dans un rôle secondaire, l’écriture est incroyablement fine et les moments hilarants sont omniprésents.

New York Melody (2013)

Dans cette comédie dramatique, Hailee Steinfeld intègre un casting impressionnant aux côtés de James Corden, Keira Knightley, Mark Ruffalo et Adam LeVine. Connu sous son titre original Begin Again, le film met en vedette une chanteuse nommée Gretta James (Keira Knightley), et le directeur musical, Dan Mulligan (Mark Ruffalo). Leur rencontre aboutira à une collaboration fructueuse, qui fera bruit dans tout New York.

Dans le film, Hailee Stenfield incarne Violet, la fille de Dan Mulligan. Au fur et à mesure que le film avance, Gretta décide de la prendre sous son aile dans une intrigue secondaire attachante. Nous n’en dirons pas plus : à vous de la découvrir !

Dickinson (2019–2021)

Cette série est qualifiée d’émission-phare pour le service de streaming Apple TV+. Dickinson suit la vie de la poétesse Emily Dickinson, mais le fait de manière comique et exagérée avec une musique et des dialogues adaptés à notre époque. Hailee Steinfeld y incarne le rôle d’Emily, et ce, avec une performance exceptionnelle saluée par les critiques.

La série a également été bien accueillie pour son scénario, la bande-son et la touche humoristique. Les saisons 2 et 3 sont sorties en 2021, concluant la série de manières satisfaisantes et constituant sans doute la meilleure performance de l’actrice.

True Grit (2010)

C’est avec ce film que tout a commencé pour la jeune Hailee Steinfeld. À seulement 13 ans, elle intègre le casting de True Grit, un film basé sur le roman éponyme de 1968. Elle incarne le rôle de Mattie Ross aux côtés de Jeff Bridges, interprétant le rôle de Rooster Cogburn. Lorsque son père est assassiné par un de ses employés, elle part avec le marshal Rooster Cogburn pour traquer le coupable.

Durant tout le film, l’alchimie entre les deux personnages en fait un duo inoubliable et agréable à regarder. Hailee Stenfield joue son rôle d’une façon exceptionnelle, ce qui lui a valu plusieurs récompenses. On pourra citer entre autres l’Austin Film Critics Association Awards 2010 pour la meilleure actrice dans un second rôle ou encore le Critics Choice Award du meilleur espoir.

Autant dire qu’à 13 ans, la jeune actrice est passée de simple actrice à une étoile !

Hawkeye (2021)

Hailee Steinfeld a décroché le rôle de sa vie en incarnant Kate Bishop dans le MCU. Dans Hawkeye, la série de Marvel Disney, elle évolue aux côtés de Clint Barton, qui est devenu son mentor au fil des épisodes. Elle devient ainsi la prochaine itération de l’archer héroïque, et fera partie de la (future) ligue de superhéros Marvel.

Cette série a fonctionné grâce au mélange de crime de rue à petite échelle aux puissants actes mafieuse sur lequel elle a puisé son scénario. Mais c’est surtout le travail des acteurs qui ont fait de Hawkeye une réussite mondiale. Hailee Steinfeld entretient une excellente alchimie avec Jeremy Renner, et était encore meilleure aux côtés de Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova.

Spider-Man : Into The Spider-Verse (2018)

Arrivant en deuxième place dans notre top 10 des films et séries TV avec Hailee Steinfeld, Spider-Man : Into the Spider-Verse peut être qualifié de meilleur film d’animation de superhéros jamais réalisé. Il a également remporté l’Oscar du meilleur film d’animation en 2018. Sa fidélité aux comics et son style d’animation unique en font une œuvre mémorable pour les fans de l’homme-araignée.

Cette réussite est en partie grâce à la distribution vocale impeccable, avec Hailee Steinfeld dans le rôle de Gwen Stacy/Spider-Woman. À ses côtés se trouvent Shameik Moore, Nicolas Cage, Jake Johnson, Mahershala Ali et bien d’autres encore. L’histoire met en vedette Miles Morales, adoptant les traits de Spider-Man pour la première fois. Tout au long de son périple, il sera épaulé par d’autres Spider-People venus d’autres dimensions.

Arcane (2021)

Les fans de League of Legends sont aux cieux. La série animée de Netflix, Arcane, est devenue un énorme succès pour le service de streamings. Basée sur le jeu vidéo League of Legends, la plupart des abonnés non familiers au jeu ne pensaient pas qu’elle serait géniale. Mais à la grande surprise de tous, elle est devenue l’une des séries originales de Netflix les mieux accueillies de tous les temps.

Mêlant plusieurs intrigues, la série se concentre principalement sur la relation entre les sœurs Vi et Powder/Jinx. Hailee Steinfeld prête sa voix à Vi, lui permettant d’obtenir un autre crédit d’interprétation vocale formidable. Sa performance a également été considérée comme l’un des nombreux points forts de la série.

Une première place bien méritée dans ce top 10 des films et séries consacré à Hailee Steinfeld !

