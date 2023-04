De Stranger Things à Godzilla Vs Kong en passant par Enola Holmes, Millie Bobby Brown a livré de nombreuses performances exceptionnelles. Voici le top 10 des films et séries avec la jeune étoile montante !

Millie Bobby Brown n’a peut-être pas beaucoup de grands rôles à son actif, mais grâce à ces derniers, elle s’est imposée comme l’une des meilleures jeunes actrices de la dernière décennie. Née en 2004 à Marbella, en Espagne, elle passe son enfance au Royaume-Uni depuis l’âge de cinq ans. À tout juste 7 ans, la jeune actrice s’est ensuite installée à Orlando, en Floride. Sur place, elle suivait des cours d’art dramatique le samedi en guise de passe-temps. Toutefois, un découvreur de talents d’Hollywood la repère, et déclare aux parents de Millie : « Elle a un instinct qu’on ne peut pas enseigner ». Avec l’aide de son père, elle décroche des rôles qui l’ont propulsé au rang de star, dont nous allons vous présenter dans ce top 10 des films et séries TV avec Millie Bobby Brown.

Parmi ses premiers rôles devant la caméra, on peut citer celui de la jeune version d’Alice dans Once Upon A Time In Wonderland. Par la suite, elle a fait de brèves apparitions dans des séries télévisées à succès tels que Modern Family et Greys Anatomy. Depuis, Millie Bobby Brown est devenue l’actrice préférée des fans et se fait peu à peu un nom à Hollywood. Vous la connaissez sûrement avec ses performances mémorables dans Stranger Things, Godzilla II – Roi des Monstres et Enola Holmes.

Ceci étant dit, voici le top 10 des films et séries enregistrant les meilleures performances de Millie Bobby Brown.

Grey’s Anatomy

Avant de décrocher ses rôles principaux, Millie Bobby Brown a commencé par apparaître dans quelques séries TV à succès. L’une d’entre elles est Grey’s Anatomy, la série télévisée médicale créée par Shonda Rhimes. Elle y incarne un petit rôle secondaire, une patiente atteinte d’une maladie rare.

Grey’s Anatomy se passe dans le Seattle Grace Hospital, Seattle Grace — Mercy West Hospital (à partir de la saison 6) et Grey Sloan Memorial Hospital (à partir de la saison 9). Elle met en vedette Meredith Grey, le chef du service de chirurgie générale et son équipe.

Actuellement, Grey’s Anatomy reste la série médicale la plus longue des États-Unis avec plus de 400 épisodes à son actif. Une belle entrée en la matière à ne pas rater dans ce top 10 des films et séries avec Millie Bobby Brown ! L’actrice a fait une apparition dans la saison 11, dans l’épisode « I feel the Earth move ».

Voici la bande-annonce de la saison 17 :

Modern Family

Dans cette série télévisée de Christopher Lloyd II et Steven Levitan, Millie Bobby Brown poursuit sa marche vers le succès en tant qu’actrice. Elle apparaît dans un épisode en jouant le personnage secondaire de Lizzie.

La série adopte un format documentaire et met en vedette la famille Pritchett. Parmi les membres, il y a Jay Pritchett, le père, sa nouvelle femme Gloria Delgado, et son fils Manny. Claire Pritchett, maintenant mariée à Phil Dunphy, a trois enfants : Haley, Alex et Luke, et Mitchell.

Appréciez la bande-annonce :

NCIS : Enquêtes Spéciales

À la septième place de notre top 10 des films et séries avec Millie Bobby Brown se trouve NCIS : Enquêtes Spéciales. Dans cette série TV policière à succès, elle joue le rôle de Rachel Barnes et apparaît dans un épisode de la douzième saison. Son rôle est celui d’une petite fille dérangée, se sentant seule et abandonnée. Elle commet l’irréparable : elle tue sa mère, prétextant qu’elle se sent délaissée par son père. Un petit rôle secondaire, certes, mais mémorable.

Hell’s Kitchen

En 2016, Millie Bobby Brown fait un caméo dans la fameuse émission culinaire de Gordon Ramsay, Hell’s Kitchen. Elle fait partie des « goûteurs » des plats préparés par les chefs cuisiniers en compétition. C’est également sa dernière apparition dans une émission télévisée avant d’intégrer la distribution de la série Netflix Stranger Things.

Once Upon a Time in Wonderland

Parue en 2013, Once Upon a Time in Wonderland est une série télévisée fantastique et dramatique. Il s’agit d’un spin-off du film Alice in Wonderland (Alice au pays des merveilles). Millie Bobby Brown y enregistre son premier rôle principal, en incarnant la jeune version d’Alice. Elle évolue aux côtés des acteurs comme Sophie Lowe (Alice), Peter Gadiot (Cyrus) ou encore Michael Socha (Will Scarlet).

Voici la bande-annonce de la série :

Godzilla Vs Kong

Il s’agit d’une sorte de multivers, mais spéciale créature gigantesque. Millie Bobby Brown y joue Madison Russell, la fille des docteurs Emma et Mark Russell. L’apprentie scientifique, après avoir été mise au courant des agissements hostiles de Godzilla, part en mission pour découvrir pourquoi le lézard s’est retourné contre les humains.

Godzilla Vs Kong met en vedette l’énorme gorille Kong. Ce dernier part à la recherche de son véritable foyer, tandis que le lézard géant Godzilla se lance à sa recherche pour enfin revendiquer son titre de roi des monstres. Cela conduit à une scène de bataille titanesque où les deux créatures s’affrontent de la manière la plus destructrice qui soit.

Un film à regarder absolument dans ce top 10 des films et séries avec Millie Bobby Brown !

Par ici la bande-annonce :

Godzilla : le roi des monstres

Ce film enregistre le premier rôle majeur de Millie Bobby Brown dans un grand film à succès. Bien que très jeune, l’actrice parvient à imposer son charisme aux côtés d’un casting très talentueux. Dans Godzilla : le roi des monstres, elle incarne Madison Russel. Elle et sa mère Emma sont kidnappées par un groupe d’écoterroristes voulant utiliser un dispositif pour réveiller tous les titans de ce monde, connus sous le nom de Kaiju. Ce dispositif, appelé « « ORCA » est un appareil qui imite la voix et le bruit de n’importe quel Kaiju, et dont la mère de Madison est responsable.

Après le réveil du kaiju légendaire Ghidorah, ce dernier cherche à détruire le monde et à revendiquer son trône de roi des monstres. Une organisation connue sous le nom de Monarch doit donc trouver un moyen de vaincre le terrifiant Kaiju, et pour cela, il n’y a qu’une solution : faire appel à Godzilla.

Par ici la bande-annonce !

Intruders

Ce drame produit par BBC arrive à la troisième place de notre top 10 des films et séries avec Millie Bobby Brown. La jeune actrice n’avait que 10 ans lorsqu’elle a rejoint la distribution, pourtant, a été félicitée pour ses talents. Beaucoup déclarent même que sa performance méritait d’être récompensée. Stephen King a même salué les talents de Brown avec un tweet : « Millie Brown, la fille dans Intruders, est formidable ».

Intruders suit Jack Whelan, un ancien officier de police. Il mène une vie calme et paisible, jusqu’au jour où sa femme Amy est portée disparue. En menant sa propre enquête, Jack découvre bientôt des phénomènes étranges, orchestrés par une société secrète. Ce dernier se consacre à la recherche de l’immortalité, en effectuant des expériences illégales et meurtrières…

Malheureusement, Intruders n’a pas attiré suffisamment de spectateurs, ce qui a conduit à l’annulation de la série après seulement une saison. Toutefois, de nombreux téléspectateurs ont adoré l’incroyable performance de Millie Bobby Brown.

Voici la bande-annonce de la série :

Enola Holmes

En incarnant Enola Holmes, la sœur du célèbre détective Sherlock Holmes, Millie Bobby Brown offre une performance énergique, engageante et émotionnelle. Elle a donc su rendre son personnage sympathique et emblématique. Disponible sur Netflix, Enola Holmes a été un énorme succès pour la plateforme, et devient le deuxième film le plus regardé sur Netflix en 2020.

La performance énergique de Millie Bobby Brown dans le rôle d’Enola Holmes lui a valu le prix de l’actrice de film préférée des spectateurs aux Kid’s Choice Awards. Elle a également remporté le prix Youth In Film-Female, décerné par la Las Vegas Film Critics Society.

Le film suit Enola Holmes, la jeune sœur du légendaire Sherlock Holmes. Alors qu’elle recherche sa mère disparue, elle rencontre un jeune noble en fuite et décide de l’aider. Ce film à succès original de Netflix est disponible sur la plateforme, avec le deuxième opus sorti en 2022.

La bande-annonce ci-dessous :

Stranger Things (2016 — aujourd’hui)

En tête de liste de notre top 10 des films et séries avec Millie Bobby Brown se trouve naturellement Stranger Things. Dans cette série d’horreur créée par les frères Duffer, la jeune actrice joue son rôle le plus emblématique, celui d’Eleven. Avec une performance incroyablement puissante, Eleven marque un tournant dans la carrière cinématographique de Millie Bobby Brown. Elle est devenue une icône dans le monde de la télévision, en empochant le rôle d’Enola Holmes quelques années plus tard.

Dans la première saison de Stranger Things, Eleven est une jeune fille dotée de superpouvoirs. Après s’être échappée de son centre de détention, un portail vers une dimension parallèle apparaît dans la ville de Hawkins. De ce portail jaillissent des créatures terrifiantes et une entité mystérieuse, réussissant à kidnapper un jeune garçon nommé Will Byers. Aidé par un groupe de jeunes geeks, adeptes de donjons et dragons, Eleven se lance à la recherche de Will et dans la foulée, sceller le portail pour de bon. Stranger Things comprend actuellement quatre saisons, avec une dernière prévue pour 2024.

Regardez la bande-annonce de la dernière saison de la série :