Top 10 films et séries tv avec Christina Ricci

S’il y a une série qui a marqué 2022, c’est bien sûr Mercredi. Ce chef d’œuvre, signée Netflix, est une vraie prouesse tant sur le plan scénario que sur les talents de Jenna Ortega, alias Mercredi Addams. Mais savez-vous que ce personnage est déjà célèbre dans les années 90 ? Et ça, nous le devons à Christina Ricci, l’actrice derrière Mercredi dans le film La Famille Addams de 1991. À la fois polyvalente et unique, elle a incarné presque tous les rôles imaginables dans un film, du plus sombre au plus jovial. Et c’est pour vous montrer ses prouesses scéniques que nous avons créé ce top 10 des films et séries TV avec Christina Ricci. Oubliez la froide Mercredi Addams et préparez-vous à découvrir un talent versatile !

Née le 12 février 1980 à Santa Monica, Christina Ricci s’est fait connaître dans le monde du cinéma dès son jeune âge. Elle a su également résister à l’épreuve du temps au cours de sa carrière, en conservant son statut de star du cinéma de l’enfance jusqu’à l’âge adulte. Au cours de ses plus de trente ans de carrière, elle a pu incarner une dizaine de personnages aussi emblématiques les uns que les autres. Elle a d’ailleurs regagné de la notoriété en apparaissant dans la série Yellowjackets et le spin-off Netflix de la famille Addams, Mercredi. Nous faisons donc honneur à sa carrière variée et réussie en vous dédiant ce top 10 des films et séries TV avec Christina Ricci.

10. Speed Racer (2008)

Avec les Wachowskis en tant que réalisatrices, Speed Racer a été un film avant-gardiste. À l’image de la trilogie Matrix, son scénario est l’un des plus compliqués jamais produites par les deux sœurs réalisatrices.

Speed Racer se base sur la série de mangas et anime du même nom datant des années 60. Il relate les aventures d’un jeune prodige de la course automobile, découvrant les coulisses sombres de son sport favori. Vous y verrez Christina Ricci incarner le rôle de Trixie, la petite amie de Speed Racer, joué par Emile Hirsch.

Voici la bande-annonce du film :

9. Penelope (2006)

Après la fiction, place à la comédie romantique.

Dans le film Penelope, Christina Ricci incarne la protagoniste, une fille avec un nez de cochon. Il y a une raison à cela : à sa naissance, une sorcière décide de la maudire en lui faisant porter un museau d’un cochon.

Mais alors, comment briser cette malédiction ? Une seule solution s’impose à Penelope : trouver l’amour coûte que coûte. Elle va donc débuter une quête personnelle, alliant comédie et romance. Aux côtés de Christina Ricci évoluent d’autres acteurs notables, dont James McAvoy, Reese Witherspoon, Peter Dinklage et Catherine O’Hara.

Ci-dessous la bande-annonce :

8. Mercredi (2022)

Cette série de Netflix cartonne à sa sortie en 2022, et elle mérite largement de figurer dans ce top 10 des films et séries TV avec Christina Ricci. L’actrice a déjà incarné le rôle de Mercredi Addams dans le film La Famille Addams de 1991, et c’est à son honneur que Netflix l’a invité dans son spin-off.

Elle rejoint donc Jenna Ortega, l’actuelle détentrice du rôle de Mercredi. Mais pour cette fois, Christina Ricci incarne le rôle de Marilyn Thornhill, une professeur de botanique à Nevermore Academy, la nouvelle école de Mercredi. Un crossover qui plaira aux néophytes et aux fans de la Famille Addams !

Vous pouvez regarder l’intégralité de Mercredi en exclusivité sur Netflix. Voici la bande-annonce de la série :

7. The Ice Storm (La tempête de glace) (1997)

Basé sur le roman The Ice Storm de Rick Moody en 1994, ce film nous ramène à Connecticut au début des années 1970. Il raconte l’histoire de deux familles incroyablement dysfonctionnelles, se réunissant pour fêter Thanksgiving. Mais au milieu des histoires d’adultères, de dépressions et d’absences, la météo leur réserve une désagréable surprise…

The Ice Storm est également célèbre pour son incroyable casting. En plus de Christina Ricci, il y a Kevin Kline, Tobey Maguire, Elijah Wood, Joan Allen, Katie Holmes ou encore Sigourney Weaver. Christina Ricci incarne le personnage de Wendy Wood, une adolescente précoce. Bien que le film peine à rentrer dans le box-office, il a été acclamé pour les performances de ses acteurs.

Par ici la bande-annonce du film :

6. Casper (1995)

Qui ne connaît pas Casper, le gentil fantôme ? Eh bien, sachez que Christina Ricci est également présente dans le film. Dans Casper, elle incarne le rôle de Kathleen « Kat » Harvey, une jeune fille de 13 ans. Son secret ? Elle a pour ami…un fantôme ! Ce dernier, portant le nom de Casper, est le gentil fantôme d’un garçon mort d’une pneumonie.

Casper a été un succès à sa sortie, rapportant 287 millions de dollars au box-office. À sa tête se trouve l’illustre Steven Spielberg, le réalisateur de Titanic ou encore Jurassic Park. Casper est un film pour tout public, mettant en valeur l’amitié et la perte d’un être proche. Les performances des acteurs (notamment Bill Pullman, Brad Garrett et Eric Idle) ainsi que ses effets spéciaux ont fait Casper un film révolutionnaire pour l’époque.

Le succès de Casper a également donné naissance à deux autres préquelles, dont Casper : A Spirited Beginning et Casper Meets Wendy. Normal si nous le plaçons à la sixième place dans ce top 10 des films et séries TV avec Christina Ricci !

Voici la bande-annonce :

5. Sleepy Hollow (1999)

Apparemment, Christina Ricci a un don pour jouer dans des films et des séries TV ayant pour intrigue principal le surnaturel!

Sleepy Hollow est une adaptation du conte de Washington Irving, The Legend Of Sleepy Hollow, réalisée par Tim Burton. Mais cette fois-ci, le conte devient une enquête policière. Dans la série, Ichabod Crane (Johnny Depp) est chargé d’enquêter sur une série de meurtres macabres. À ses côtés se trouve Christina Ricci, incarnant le rôle de l’assistante Katrina Van Tassel. Les performances des deux protagonistes ont rapporté à Sleepy Hollow plus de 200 millions de dollars au box-office. Elle a également été nominée pour quelques Oscars !

Appréciez la bande-annonce de Sleepy Hollow :

Voir aussi : Top 10 films et séries TV avec Meghan Markle

4. La Famille Addams (1991)

Ce film marque les débuts de la notoriété de Christina Ricci dans la scène cinématographique Hollywoodienne. C’est également avec la Famille Addams que sa carrière d’actrice a commencé. À tout juste 11 ans, elle y incarne Wednesday Addams, la petite fille gothique qui va la propulser au rang d’enfant star.

Basé sur la série TV La Famille Addams de 1964, ce film a été un succès phénoménal à sa sortie. Il rapporte ainsi près de 192 millions de dollars, soit près de sept fois son coût de production. La Famille Addams met en vedette Anjelica Huston (Morticia Addams), Raúl Juliá (Gomez Addams), Christopher Lloyd (Oncle Fétide) et bien sûr, Christina Ricci (Wednesday Addams).

Une comédie familiale à ne pas rater, surtout si vous voulez découvrir à quel point Christina Ricci est talentueuse !

La Famille Addams est disponible en streaming sur Netflix. Par ici la bande-annonce :

3. Buffalo 66 (1998)

Bien que Buffalo 66 figure dans ce top 10 des films et séries tv avec Christina Ricci, il renferme également une anecdote. Depuis sa sortie en 1998, ce film de Vincent Gallo est un succès culte.

Les performances de Christina Ricci dans Buffalo 66 lui ont également valu le prix de la meilleure actrice, décernée lors du Festival international du film de Seattle 1998.

Mais toute médaille a son revers. Durant la réalisation du film, tous les acteurs ont fini par détester Vincent Gallo. En effet, selon eux, le réalisateur maltraite et abuse son équipe. Ironie du sort, ce comportement abusif s’amplifie en particulier avec Christina Ricci. Résultat : elle refuse de travailler avec lui sur d’autres projets.

Néanmoins, Buffalo 66 a été une réussite pour l’actrice. Ce qui justifie sa place dans notre top 10 des films et séries tv avec Christina Ricci.

Voici la bande-annonce du film :

2. Monster (2003)

Le rôle de Christina Ricci dans Monster est incontestablement l’un des plus intenses qu’elle a pu interpréter dans sa carrière d’actrice. Sorti en 2003, le film raconte l’histoire d’Aileen Wuornos (Charlize Theron), une travailleuse du sexe qui s’avère en même temps une tueuse en série. Elle a pu ainsi assassiner 7 hommes durant sa sombre carrière…Dans le film, Christina Ricci joue le rôle de Selby Wall, la petite amie d’Aileen Wuornos.

Monster a été tout de suite un succès phénoménal. Elle rapporte ainsi plus de 64 millions de dollars au box-office avec un budget de production de seulement 1,5 million de dollars ! Charlize Theron a également remporté le prix de la meilleure actrice aux Oscars. Et, même si Ricci avait le second rôle, elle s’est montrée à la hauteur dans ce rôle très difficile.

Appréciez la bande-annonce :

1. Yellowjackets

Ce n’est pas pour rien si Yellowjackets figure en tête de liste dans notre top 10 des films et séries TV avec Christina Ricci. C’est grâce à cette série de la chaîne américaine Showtime si l’actrice n’a jamais vraiment disparu des souvenirs des cinéphiles. Diffusée pour la première fois en 2021, son succès est tel que la deuxième saison est actuellement en cours de production.

Yellowjackets raconte l’histoire du crash d’un avion en survolant le Canada. À son bord se trouve une équipe de football d’un lycée, et qui en sont les uniques survivants.

Bloqués en pleine jungle nature canadienne, ils devront tout faire pour survivre, jusqu’à ce qu’ils soient secourus 19 mois plus tard…

Une série à regarder absolument !

Voici un avant-goût de ce qui vous attendra :