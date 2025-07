Sortie littéraire : 10 livres à dévorer dès cet été 2025

Si vous êtes à la recherche de nouveaux livres à lire, voici notre petite sélection d’ouvrages sortis récemment à dévorer dès ce mois-ci ! Quels livres vous tentent pour cette sortie littéraire ? Dites-le-nous dans les commentaires et n’hésitez pas à donner VOS suggestions de bouquins !

1. La femme de ménage se marie de Freida McFadden

Alors, évidemment, il faut avoir lu les autres livres de la même série avant de se lancer dans ce quatrième opus. Cette série littéraire a vraiment fait le buzz sur Instagram et le booktok. Il est certain que ça plaira à certains d’entre vous.

Résumé officiel de la série : « Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l’école et prépare les repas avant d’aller se coucher dans sa chambre, au grenier.

Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée. L’occasion de repartir de zéro. Mais, sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier : madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille il y a quelques années.

Heureusement, le gentil et séduisant monsieur Winchester est là pour rendre la situation supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l’extérieur, il est peut-être déjà trop tard… »

2. Les heures fragiles de Virginie Grimaldi

Et parmi les livres sortis récemment, il y a également ce roman de Virginie Grimaldi. Un vrai succès depuis sa sortie. Elle est l’une des romancières françaises les plus prolifiques et ce nouvel ouvrage devrait plaire à certains, une bonne idée de lecture pour cet été !

Résumé officiel : « Diane a toujours eu des rêves simples. Un mari, deux enfants, un métier qui lui plaît, c’est plus que ce qu’elle osait espérer. Le jour où Seb la quitte, son monde vacille. Absorbée par sa peine, elle ne voit pas que le drame se joue ailleurs.

Tout près d’elle, dans cette chambre qui fait face à la sienne, les rires de sa fille s’épuisent. Lou a seize ans, le mal de grandir, et son premier chagrin d’amour lui arrache plus que des larmes.

Quand Diane comprend, elle est prête à tout pour l’aider. Y compris à retourner vers un passé qu’elle avait fui. Ensemble, mère et fille marchent sur un fil. Sous leurs pas, le torrent de la vie gronde et emporte avec lui les heures fragiles. »

3. The Devil’s Sons, Tome 5 de Chloé Wallerand

Là aussi, il faudra évidement lire les 4 tomes qui précèdent ce cinquième volet sorti récemment. Une série littéraire à succès qui plaira certainement à certains d’entre vous. Issue de Wattpad, cette saga vaut le coup d’œil.

Résumé officiel de la série : « Entrer dans un gang ? Jamais Avalone n’aurait pu l’envisager. Trouver une famille au milieu de toute cette violence ? Encore moins. Et pourtant…

Si je pensais passer ma première année d’université de la façon la plus banale qui soit, concentrée sur mes études, accompagnée de deux ou trois amis, rien n’aurait pu me préparer au tournant qu’allait prendre ma vie.

J’aurais dû comprendre qu’avoir une meilleure amie dont le frère fait partie des Devil’s Sons allait être une source d’ennuis. Mais la dernière chose que j’imaginais, c’était de me retrouver liée aux activités d’un gang païen du Michigan.

Encore moins forger une amitié avec ces bad boys armés. Et certainement pas être attirée par Clarke Taylor, le plus incontrôlable et dangereux de ces garçons… Désormais, je suis piégée, et je n’ai qu’une seule option : les aider. Contre mon gré…«

4. À retardement de Franck Thilliez

Franck Thilliez est de retour avec ce roman, un thriller qui fait déjà sensation et qui devrait faire son effet sur certains d’entre vous.

Résumé officiel : « Quand on bascule dans la folie, il est souvent trop tard ! Unité pour malades difficiles de Chambly. Un nouveau patient est accueilli. Délirant, sans papiers, inapte à la garde à vue, celui-ci a poussé sans raison un passager sur les rails et prétend ‘fuir des vers’.

Seine-Saint-Denis, à cinquante kilomètres de là. Sharko et son équipe découvrent le corps d’un quinquagénaire sauvagement assassiné près de son lit. Chez lui, aucune empreinte digitale ni trace d’ADN, pas même les siennes. Qui sont ces deux hommes ? Quelles sont leurs histoires ?

5. La psy de Freida McFadden et Karine Forestier

Freida McFadden est de retour avec Karine Forestier pour un autre roman qui a eu un franc succès depuis sa sortie. Voici le résumé officiel : « Jeunes mariés, Tricia et Ethan recherchent la maison de leurs rêves. Alors qu’ils visitent le manoir isolé de la docteure Adrienne Hale, une psychiatre disparue trois ans plus tôt, ils se retrouvent piégés par une violente tempête de neige.

Au grand effroi de Tricia, qui est persuadée que quelque chose de terrible s’est produit dans cette demeure. Et puis, il y a ces empreintes de pas récentes sur le parquet, comme si quelqu’un vivait encore là…

Par hasard, Tricia découvre une pièce secrète qui renferme les enregistrements audio de chaque patient de la docteure Hale. Le voile de mystère qui recouvre la disparition de la psy se lève lentement. Mais déterrer des secrets enfouis est un jeu dangereux… »

6. Les Amants du Ragnarök de Jean-Laurent Del Socorro

Nouveau roman sorti chez Albin Michel par l’auteur de Morgane Pendragon (qu’il faut lire avant celui-ci). Si vous aimez la fantasy, vous aimerez peut-être cet ouvrage récent. Résumé officiel : « ‘ Temps des haches, temps des épées, Les boucliers sont fendus, Temps des tempêtes, temps des loups, Avant que le monde s’effondre ; Personne N’épargnera personne’.

Le Ragnarök approche. L’hiver, long de de trois ans, touche à sa terrible conclusion. Thor, fils d’Odin, a eu une vision : celle de sa mort prochaine. Parce qu’elle refuse de s’y résoudre, son épouse, la géante Iarnsaxa, entreprend la plus périlleuse des quêtes, dans un monde où la mort et la vie se confondent désormais.

Elle se joint à Jórunn, une scalde aveugle en route vers la Valhalle pour faire ses adieux à son amante tuée lors d’une des batailles qui font rage dans les royaumes humains. Ensemble, la géante et la musicienne n’auront d’autre choix que d’affronter le Ragnarök.

7. Poisson poison de Ned Beauman

Cette fois, c’est un livre de science-fiction sorti chez Albin Michel qui vous attend. Ce livre a reçu le prix Arthur C. Clarke en 2023 et voici son résumé officiel : « Treize centimètres de long. Des yeux globuleux. Une lèvre plus épaisse que l’autre… Le lompe venimeux est loin d’être le poisson le plus sexy de la planète. Autrement dit, la bestiole est moche à crever. Et pour arranger le tout, sa morsure est extrêmement douloureuse.

L’anéantissement probable de cette espèce lors d’un accident minier quelque part en mer Baltique n’est donc pas un drame pour l’Humanité. Deux personnes, pourtant, ne l’entendent pas de cette oreille, pour des raisons diamétralement opposées.

Karin Resaint, convaincue que le lompe venimeux pourrait jouer un rôle capital dans ses recherches sur l’intelligence animale. Mark Halyard, cadre sup’ de la compagnie minière, risquerait quant à lui très gros si le poisson avait vraiment disparu.

Contraints de faire équipe, Karin et Mark vont traverser les paysages étranges d’une Europe du Nord qui va droit dans le mur, sur les traces de l’insaisissable poisson. »

8. Tant mieux d’Amélie Nothomb

Ce livre n’est pas encore sorti, mais il sera bientôt en libraire, dès le 20 août 2025. Il s’agit donc du dernier roman d’Amélie Nothomb, la célèbre autrice que vous connaissez certainement. Comme à son habitude, l’autrice reste très mystérieuse pour le résumé de son livre : « Tant mieux : la version joyeuse du sang-froid », écrit-elle.

9. Sous les eaux d’Avalon de Michael Connelly

Nouveau livre de Michael Connelly, un roman policier qui s’ancre dans une série énigmatique. Ce livre est le premier de la série et pose déjà un décors très mystérieux.

Résumé officiel : « Pour retrouver un meurtrier, l’inspecteur Stilwell doit mener l’enquête, seul contre tous… Sur l’île paradisiaque de Santa Catalina, au large de Los Angeles, les journées sont calmes pour l’inspecteur Stilwell. Récemment débarqué de l’unité des Homicides du LAPD, il s’occupe essentiellement de cas de violences domestiques et d’ébriété sur la voie publique.

La découverte du corps d’une jeune femme dans le port de la ville d’Avalon, enroulé dans une bâche et lesté, est donc un véritable choc, non seulement pour Stilwell, mais également pour les personnalités les plus notables de l’île, qui apprécient peu cette mauvaise publicité. »

10. Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea

Enfin, il y a également ce roman qui est également le Prix Goncourt de l’année 2023. Bien que le prix Goncourt soit très critiqué, cet ouvrage vaut quand même largement le coup d’oeil.

Résumé officiel : « Au grand jeu du destin, Mimo a tiré les mauvaises cartes. Né pauvre, confié en apprentissage à un sculpteur de pierre sans envergure, il a du génie entre les mains. Héritière du clan Orsini, Viola a passé son enfance à l’ombre d’un palais génois. Elle a trop d’ambition pour se résigner à la place qu’on lui assigne.

Ces deux-là n’auraient jamais dû se rencontrer. Au premier regard, Viola et Mimo jurent de ne jamais se quitter. Liés par une attraction indéfectible, ils traversent des années de fureur quand l’Italie bascule dans le fascisme. Mimo prend sa revanche sur le sort, mais à quoi bon la gloire s’il doit perdre Viola ? Un roman plein de fougue et d’éclats, habité par la grâce et la beauté. »

