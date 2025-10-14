Leo Woodall est un acteur britannique au parcours aussi atypique que prometteur. Issu d’une famille d’acteurs, il se destinait d’abord à une carrière sportive. Mais une révélation vient changer le cours de sa vie : la découverte de la série « Peaky Blinders ». Séduit par le jeu et l’intensité dramatique, il décide alors de suivre cette voie. Il intègre l’ArtsEd, prestigieuse école de théâtre londonienne, dont il sort diplômé à seulement 19 ans.

Ses débuts à l’écran se font avec une courte apparition dans le soap médical à succès de la BBC, « Holby City ». Mais c’est véritablement dans la saison 2 de « The White Lotus » que Leo Woodall capte l’attention du grand public. Son interprétation sensible et nuancée y révèle un charisme brut et une intensité rare. Il confirme ensuite tout son potentiel avec la série « Un jour », adaptation du célèbre roman de David Nicholls diffusée sur Netflix.

Cherry (2021)

« Cherry » est un film américain réalisé par Anthony et Joe Russo, adapté du roman semi-autobiographique de Nico Walker. Malgré une réception critique mitigée, le long-métrage attire l’attention pour la performance remarquable de Tom Holland. Le film raconte l’histoire d’un aide-soignant militaire, de retour d’Irak, qui sombre dans le stress post-traumatique. Incapable de se réinsérer, il développe une dépendance aux opiacés et commence à braquer des banques pour financer son addiction. Leo Woodall y incarne Rodgers, un personnage secondaire, mais marquant.

Le site CinéSéries souligne la force du jeu d’acteur tout en pointant les limites de la mise en scène : « Cherry accumule du début à la fin les tentatives stylistiques qui se veulent cool. Malgré l’entrain des réalisateurs et leurs petites expériences, la plupart ne dépassent pas le stade de l’insignifiance. Tout devient un prétexte pour envoyer une idée visuelle qui va taper à l’œil, et l’ensemble manque rapidement d’une tenue homogène. »

Voici sa bande-annonce :

The White Lotus (2021)

« The White Lotus » est une série télévisée d’anthologie imaginée, écrite et réalisée par Mike White. Véritable satire de la haute société américaine, la série explore les travers, les hypocrisies et les tensions de riches vacanciers séjournant dans des hôtels de luxe. Mélange subtil entre comédie noire et drame social, chaque saison se déroule dans un établissement différent de la chaîne fictive The White Lotus.

Leo Woodall y incarne Jack, un jeune homme au charme désinvolte et à la moralité trouble. Ce personnage complexe lui permet de révéler une intensité singulière, entre vulnérabilité et provocation. Fait notable, la diffusion russe de cette saison a été modifiée par la plateforme Amediateka, en raison de la loi fédérale russe n° 135— ФЗ. Toutes les références à l’homosexualité ont été censurées, certaines scènes supprimées et plusieurs dialogues altérés, modifiant ainsi la portée du récit original.

Voici un extrait :

Vampire Academy (2022)

« Vampire Academy » est une série télévisée développée par Julie Plec et Marguerite MacIntyre, adaptée de la célèbre saga littéraire de Richelle Mead. Après le film du même nom sorti en 2014, cette nouvelle version prend la forme d’un reboot, offrant une approche plus sombre et moderne de l’univers fantastique imaginé par l’auteure. Leo Woodall y incarne Adrian Ivashkov, un vampire noble au charme magnétique et à la personnalité complexe. Ce rôle lui permet de démontrer une belle palette de jeu, mêlant mystère, humour et profondeur émotionnelle.

Côté public, la série a séduit une grande partie des spectateurs, comme en témoigne cette critique enthousiaste : « Personnellement, j’ai adoré ! Le décor est tellement bien fait, de plus les acteurs jouent super bien. On accroche très vite à l’intrigue. Après je peux comprendre que pour les personnes qui ont lu le livre, ça les dérange, mais faut pas oublier que ça reste une ADAPTATION, donc le réalisateur est en droit de faire les choses à sa manière. »

Découvrez sa bande-annonce :

Nuremberg (2025)

« Nuremberg » est un film réalisé par James Vanderbilt, inspiré du livre « The Nazi and the Psychiatrist » de Jack El-Hai. L’histoire retrace le travail du psychiatre Douglas Kelley, chargé d’évaluer la santé mentale des criminels nazis lors du célèbre procès de Nuremberg. Ce drame historique plonge au cœur des zones grises de la psychologie et de la culpabilité, à un moment charnière de l’histoire du XXᵉ siècle.

Leo Woodall y interprète le sergent Howie Triest, un jeune militaire témoin privilégié des coulisses du procès. À travers ce rôle, il apporte une touche d’humanité dans un contexte empreint de tension morale et de réflexion sur la justice. Présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto 2025, « Nuremberg » sortira aux États-Unis le 7 novembre. Une date stratégique laissant entrevoir une possible course aux Oscars. La date de sortie française, quant à elle, n’a pas encore été dévoilée.

Voici un extrait :

Citadel (2023)

« Citadel » est une série d’action et d’espionnage créée par Josh Appelbaum, Bryan Oh et David Weil, avec les frères Russo à la production exécutive. Au cœur du récit, on découvre une agence d’espionnage internationale et indépendante, baptisée Citadel. Leur mission : préserver la sécurité mondiale tout en échappant aux influences politiques et aux rivalités entre nations.

Leo Woodall y interprète Duke, un agent aussi intrépide que mystérieux. Malgré une distribution ambitieuse et des moyens considérables, « Citadel » a reçu un accueil critique mitigé. Certains spectateurs n’ont pas mâché leurs mots, estimant que « tous les clichés sont réunis dans cette série » et allant jusqu’à ironiser : « Voilà ce que ça donne lorsque l’on confie les dialogues et le scénario à ChatGPT ! Tout est grossier, l’intrigue, le jeu des acteurs, les décors. »

Ci-dessous son trailer :

Bridget Jones : Folle de lui (2025)

« Bridget Jones : Folle de lui » est un film réalisé par Michael Morris. Il s’agit de l’adaptation du roman éponyme de Helen Fielding publié en 2013. Ce quatrième volet marque ainsi le retour du personnage culte de Bridget Jones et offre une nouvelle page de sa vie. Bien sûr, c’est toujours une histoire teintée d’humour, de tendresse et de mélancolie.

Leo Woodall y joue Roxster, un jeune homme séduisant et plein d’énergie qui bouleverse le quotidien de Bridget, désormais veuve. Malgré cette perte tragique, le film conserve la légèreté et l’esprit pétillant qui ont fait le succès de la saga. On découvre néanmoins avec finesse la question du deuil et du renouveau. Quant à Helen Fielding, l’autrice, s’est confiée sur une épreuve personnelle ayant inspiré sa plume : « C’était terrible, choquant. J’ai alors compris que la vie était compliquée, et qu’elle ne tenait qu’à un fil… »

Par ici la bande-annonce :

Un Jour (2024)

« Un jour » est une mini-série dramatique diffusée sur Netflix depuis le 8 février 2024. Adaptée du roman éponyme de David Nicholls, publié en 2009, elle revisite également le film de Lone Scherfig sorti en 2011. À travers vingt années de vie, la série explore les liens complexes entre deux âmes qui ne cessent de se croiser sans jamais se perdre vraiment.

Leo Woodall incarne Dexter Mayhew, un jeune homme charismatique et insouciant. De son côté, Ambika Mod prête ses traits à Emma Morley, brillante et rêveuse. Ensemble, ils forment ainsi un duo bouleversant. Leur amitié évolue au fil du temps en une histoire d’amour à la fois douce et tragique. La mini-série a conquis le public, comme en témoigne cette critique enthousiaste : « Je vous recommande cette mini-série, car elle est sublime. Les acteurs sont parfaits, l’histoire est superbe, je vous conseille de la voir, vous allez être bluffé. »

Découvrez la bande-annonce ci-dessous :

