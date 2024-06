Sydney Sweeney, née le 12 septembre 1997, est une actrice américaine en pleine ascension. Elle s’impose comme une figure incontournable du paysage cinématographique et télévisuel actuel.

Trois films en trois mois, Sydney Sweeney est inarrêtable ! La jeune femme illumine les écrans en ce début d’année 2024. Après ses performances dans « Tout sauf toi » et « Madame Web », elle est désormais à l’affiche du film d’horreur percutant « Immaculée ».

À seulement 26 ans, Sydney Sweeney s’impose comme l’une des étoiles montantes d’Hollywood. Originaire de l’Idaho, où elle a pratiqué de nombreux sports, elle était déjà résolue à devenir actrice. À 14 ans, elle convainc ses parents avec un business plan sur cinq ans et déménage à Los Angeles pour poursuivre son rêve. Après des apparitions dans des séries télévisées comme Esprits criminels, Grey’s Anatomy et Pretty Little Liars, elle obtient un rôle significatif dans « Everything Sucks! ».

Explorez 10 de ses meilleurs films et séries TV qui mettent en lumière son jeu d’actrice exceptionnel. Survolez sa capacité à incarner des personnages inoubliables.

Euphoria (2019 – en cours)

« Euphoria » navigue dans le monde tumultueux des adolescents de la ville fictive de East Highland, en Californie. La série explore des thèmes tels que l’identité, la drogue, le sexe, les traumatismes et les réseaux sociaux. Vous y retrouverez un réalisme saisissant et une esthétique néon vibrante.

L’actrice incarne Cassie Howard, une jeune fille en quête d’amour et d’acceptation. Elle lutte contre son passif sexuel, ses insécurités et ses problèmes d’image de soi.

Sweeney livre une performance bouleversante et authentique en capturant parfaitement les vulnérabilités et les complexités de Cassie. Sa performance est saluée par la critique et par le public, lui valant de nombreuses nominations et récompenses.

Acclamée par la critique, « Euphoria » est saluée pour son exploration audacieuse et sans concession des réalités de la vie des adolescents. Le tournage de la saison 3 devrait commencer sous peu, confirme Sydney Sweeney à GQ.

Voici la bande-annonce de la saison 1 :

Sharp Objects (2018)

Camille Preaker, une journaliste troublée, retourne dans sa ville natale pour enquêter sur une série de meurtres de jeunes filles. Elle se retrouve confrontée à ses propres démons et à un passé sombre. Sa mission : démêler la vérité tout en luttant contre ses propres traumatismes.

Sydney joue Alice, la colocataire de Camille dans un établissement psychiatrique. C’est une jeune fille rebelle et marginalisée, victime des meurtres. Elle offre une performance troublante en incarnant la douleur et la confusion d’Alice. En raison de sa fin soudaine, il est peu probable de revoir Sweeney dans Sharp Objects. Toutefois, étant donné que la série repose en grande partie sur les souvenirs de Camille, elle peut apparaitre plus tard.

La mini-série se voit acclamer pour son atmosphère sombre et captivante. Sa narration et ses performances exceptionnelles, en particulier celle de Sweeney, y sont aussi pour quelque chose.

Découvrez un extrait en suivant le lien ci-dessous :

Everything Sucks! (2018)

La comédie romantique nostalgique se déroule en 1996. Elle suit deux groupes d’adolescents marginaux et intellos. Le Boring High School’s A/V Club et le Drama Club se réunissent pour produire un film ensemble.

Sydney incarne Emaline Addario, une jeune fille intelligente et sarcastique. L’étudiante en art dramatique apporte un charme et un humour uniques. L’actrice arrive à créer un personnage attachant et mémorable.

La série dramatique de passage à l’âge adulte se retrouve saluée pour son ton léger et divertissant. Son hommage aux années 90 et ses personnages attachants sont d’ailleurs ses points forts.

Suivez l’aventure de ce groupe d’amis ici :

Tout sauf toi (2023)

Bea et Ben se rencontrent lors d’une soirée et passent une nuit inoubliable ensemble. Mais lorsqu’ils se séparent, ils décident de ne plus jamais se revoir. Le destin en a, cependant, décidé autrement et ils se retrouvent lors d’un mariage en Australie. Pour éviter les situations gênantes, ils décident de faire croire qu’ils sont en couple.

Sydney Sweeney se glisse dans la peau de Bea. Une jeune femme pétillante et romantique qui cherche le véritable amour. Elle offre une performance charmante et attachante, capturant parfaitement l’humour, la vulnérabilité et l’espoir de Bea.

« Tout sauf toi » est une comédie romantique légère et divertissante. Elle se retrouve saluée pour sa chimie entre Sweeney et Glen Powell. Son humour agréable et son message positif sur l’amour et la deuxième chance séduisent les spectateurs.

La bande annonce ici :

Immaculée (2024)

Cecilia, une jeune religieuse américaine, s’installe dans un couvent isolé de la campagne italienne. L’accueil se révèle convivial et bien chaleureux. Malheureusement, elle comprend rapidement que sa nouvelle demeure cache un sinistre secret et que des choses terribles s’y déroulent…

Il s’agit d’Art Roman, mettant en avant des plans frontaux d’architectures médiévales avec leurs nefs, leurs croisées, leurs façades ocres et d’autres éléments structurels. Ce décor magnifiquement dressé est accompagné d’un discours sur le renoncement d’un prêtre aux sciences. Ce dernier se consacre à la religion, d’une façon peu orthodoxe.

Sydney se glisse dans le rôle de Cecilia. Elle passe de scènes naïves à la rage avec brio. L’actrice a bien compris sa mission et les cinéphiles en sont ravis.

Voici un extrait de ce film d’horreur :

Madame Web (2024)

Cassandra Webb, une ambulancière de Manhattan, découvre qu’elle possède des pouvoirs de clairvoyance. Lorsqu’elle est confrontée à des révélations sur son passé, elle doit protéger trois jeunes femmes. Elles aussi se voient dotées de pouvoirs extraordinaires d’un mystérieux adversaire, Ezekiel. Celui-ci a acquis de la résistance et la capacité d’injecter du venin de l’araignée volée, mais pas le don de voyance immédiate comme Cassandra. Cependant, il sait que dans le futur, les trois jeunes femmes causeront sa mort. Par conséquent, il veut les éliminer avant qu’elles ne découvrent pleinement leurs pouvoirs.

Dans cette quatrième production de l’univers « Sony’s Spider-Man Universe » x Marvel, Sydney Sweeney incarne Julia Cornwall. La future Spider-Woman rebelle et puissante représente l’une des trois protégées de Madame Web. À ses côtés, vous retrouverez des stars notamment : Dakota Johnson, Emma Roberts ou encore Adam Scott.

« Madame Web » reçoit des critiques mitigées lors de sa sortie en février 2024. Certains ont salué l’action et les performances, en particulier celle de Sweeney. D’autres critiquent l’intrigue et le développement des personnages.

Visionnez quelques moments forts du film ici :

Once Upon a Time … in Hollywood (2019)

Un acteur vieillissant et son cascadeur tentent de trouver leur place dans le Los Angeles en pleine mutation de 1969, à la veille des meurtres de Charles Manson.

Dans ce dernier Quentin Tarantino, elle se fond dans le personnage de Snake, un membre de la famille Manson. Sydney y apparaît furtivement en hippie avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. Cela laisse entrevoir qu’elle commence réellement à jouer dans la cour des grands.

Acclamé par la critique, le film remporte trois Golden Globes, dont celui du meilleur film musical ou comédie en 2020. Par la suite, il reçoit sept nominations aux British Academy Film Awards 2020 et dix nominations aux Oscars.

Vous souhaitez voir un aperçu ? Cliquez ici :

Reality (2023)

Le 3 juin 2017, Reality Winner, âgée de vingt-cinq ans, est interrogée chez elle par deux agents du FBI. Cet échange, apparemment anodin mais parfois surréaliste, est reconstitué fidèlement à partir de la transcription de l’interrogatoire. Il révèle le portrait complexe d’une jeune Américaine de la génération millénaire. C’est une vétérane de l’US Air Force, professeure de yoga, passionnée par les animaux et les voyages, et active sur les réseaux sociaux. Pourquoi le FBI s’intéresse-t-il à elle ? Qui est réellement Reality ?

Sydney Sweeney joue le rôle de lanceuse d’alerte à la perfection. Reality est un grand tournant dans sa carrière dans la mesure où elle montre une nouvelle facette de l’actrice.

Voici sa bande-annonce en VOST :

The Voyeurs (2021)

Ce thriller psychologique suit un couple qui devient obsédé par l’observation de leurs voisins à travers leur appartement. Lorsque leur voyeurisme prend un tour sombre, ils se retrouvent pris dans un dangereux jeu de désir et de manipulation.

Sweeney incarne Pippa, la voisine observée, une femme mystérieuse et séduisante. Elle offre une performance intrigante et énigmatique. C’est celle qui ajoutera une couche de mystère et de suspense à l’histoire.

« The Voyeurs » reçoit des critiques mitigées. Plusieurs saluent son atmosphère tendue et ses performances. Son intrigue lente et ambiguë est toutefois critiquée.

La bande annonce sur ce lien :

The White Lotus (2021)

La série satirique suit les vacances d’une semaine de différents groupes de clients dans un hôtel de luxe hawaïen. La série explore les thèmes de la richesse, du privilège, des relations humaines et de la façade sociale.

Olivia Mossbacher est une jeune diplômée universitaire se sentant dépassée et peu sûre d’elle. Une situation pas facile face à ses parents aisés et à leur entourage privilégié. Sydney Sweeney offre une performance nuancée et crédible. Elle capture l’anxiété et la confusion d’Olivia face à un monde qui semble lui échapper.

« The White Lotus » a été acclamée pour son humour noir et sa critique sociale mordante.

Découvrez ou redécouvrez le film ici :

