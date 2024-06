Camille Cottin, actrice française au talent indéniable, a su conquérir le cœur du public tant en France qu’à l’international. Son jeu pétillant, sa drôlerie aiguisée et sa capacité à incarner des personnages complexes font d’elle une actrice incontournable. Reconnu pour ses talents aussi bien au théâtre qu’à la télévision, elle se voit attribuer des rôles exceptionnels, petit à petit. Elle apparait, par exemple, dans la série familiale « Pep’s ». Mais c’est surtout son rôle dans le programme court « Connasse » de Canal+ qui la révèle au grand public. Un succès retentissant ! Sa carrière décolle.

Que vous soyez amateur de comédies désopilantes ou de drames bouleversants, il y a forcément un film ou une série avec Camille Cottin pour vous. Voici notre top 10 :

Dix pour cent (2015-2022)

Cette comédie dramatique suit les agents d’une agence artistique parisienne, se débattant avec les caprices de leurs célèbres clients. La boite essaie de se maintenir à flot après la mort de son fondateur.

Camille Cottin brille dans le rôle d’Andréa Martel, l’agente talentueuse et ambitieuse. Cottin est irrésistible dans ce rôle sur mesure. Elle crève l’écran avec son énergie débordante et son humour piquant. Acclamée par la critique et le public, la série a remporté de nombreux prix et est devenue un véritable phénomène culturel.

Retrouvez un extrait ici :

Connasse, princesse des cœurs (2015)

Dans cette comédie, Camille incarne Camilla. C’est une jeune femme parisienne désabusée et cynique qui se lance dans une quête effrénée pour devenir princesse. Hilarante et irrévérencieuse, l’actrice offre une performance inoubliable dans ce film à sketchs corrosif.

Le film a rencontré un bon succès commercial. Il a été salué pour son humour audacieux et son regard satirique sur la société française.

Pour rire un bon coup, voici la bande-annonce de Connasse qui a débarqué au cinéma il y a 9 ans déjà :

Les éblouis (2019)

Le film raconte l’histoire de Camille, une adolescente attirée par une communauté religieuse charismatique, mettant en péril l’équilibre de sa famille. La jeune femme en proie au doute et à l’incertitude dans ce drame poignant sur l’amitié et la jeunesse. C’est une exploration poignante de l’endoctrinement et de la quête d’identité.

Camille Cottin livre une performance bouleversante et sensible, explorant les profondeurs de l’âme humaine. Le film a été acclamé par la critique pour sa réalisation magistrale et son scénario poignant. Les performances d’acteurs sont également remarquables.

La bande annonce par ici :

Stillwater (2021)

Dans ce thriller dramatique, Camille Cottin se glisse dans la peau de Virginie. Elle incarne une femme mystérieuse dans ce film captivant aux côtés de Matt Damon. Un père voyage en France pour aider sa fille emprisonnée pour un crime qu’elle dit ne pas avoir commis. Virginie, mère célibataire marseillaise, se lie d’amitié avec le papa américain. Le film explore les thèmes de justice, de rédemption et de choc culturel.

Cottin apporte une touche d’ambiguïté et de mystère à son personnage, suscitant l’intrigue et l’attachement du spectateur. Le film a reçu des critiques élogieuses pour son intrigue captivante, ses rebondissements inattendus et ses performances d’acteurs solides.

Voici la bande-annonce :

Larguées (2018)

« Larguées » est une comédie française qui raconte l’histoire de deux sœurs, Rose et Alice. Elles décident d’emmener leur mère Françoise, récemment déprimée après une rupture, en vacances sur l’île de La Réunion pour lui remonter le moral. Les trois femmes se retrouvent confrontées à des situations inattendues et hilarantes. La situation force chacune à redécouvrir la joie de vivre et à renforcer leurs liens familiaux. Tout cela, à travers des aventures et des mésaventures comiques.

Le film explore les dynamiques familiales avec légèreté, tout en abordant des thèmes de renouveau et de solidarité. Camille Cottin et Aloïse Sauvage y forment un duo irrésistible dans cette comédie sur deux amies en quête d’amour et d’aventure.Haut du formulaireBas du formulaire

L’actrice est pétillante et touchante dans ce rôle d’une femme qui apprend à se libérer et à s’affirmer. Le film a été salué pour son humour frais, sa vision moderne de l’amitié féminine et ses personnages attachants.

Découvrez quelques moments forts du film ici :

Le Mystère Henri Pick (2018)

« Le Mystère Henri Pick » est un film français basé sur le roman éponyme de David Foenkinos.

Dans une petite ville de Bretagne, une jeune éditrice, prénommée Alice, découvre un manuscrit extraordinaire caché dans la bibliothèque municipale. Convaincue du génie de l’auteur, elle décide de le publier sous le pseudonyme « Henri Pick ». Le roman devient rapidement un best-seller, mais un mystère plane sur l’identité du véritable auteur. Persuadé qu’il s’agit d’une imposture, un célèbre critique littéraire, Jean-Michel Rouche, décide de mener l’enquête. Sur sa route, il rencontre Thérèse (Camille Cottin), la fille d’Henri Pick. Ensemble, ils vont tenter de percer le secret d’Henri Pick et découvrir la vérité sur son incroyable talent.

Camille apporte une touche de détermination et d’intelligence à son personnage, contribuant à l’atmosphère captivante du film. Le film a été apprécié pour son intrigue, ses rebondissements inattendus et ses hommages à l’art et à la littérature.

Suivez ce lien pour la bande-annonce :

Alliés (2016)

Max Vatan (Brad Pitt), un agent canadien du SOE, est envoyé à Casablanca pour une mission secrète. Il doit y rencontrer Marianne Beauséjour (Marion Cotillard), une résistante française qui a été capturée par les nazis. Max et Marianne se font passer pour un couple marié et tentent d’infiltrer le haut commandement allemand. Mais leur mission est compromise lorsqu’ils sont soupçonnés d’être des espions nazis. Max n’a que 72 heures pour découvrir la vérité sur Marianne et prouver qu’elle n’est pas une traîtresse.

Camille Cottin joue le rôle de Jeanne, une résistante française qui travaille avec Max et Marianne. Bien qu’incarnant un personnage secondaire, son rôle reste toutefois important pour l’intrigue du film. Une belle empreinte dans sa carrière d’actrice puisqu’elle joue à côté de deux acteurs avec une notoriété à ne plus faire.

Voici la bande-annonce de ce thriller d’espionnage :

Avec en bonus, un extrait où Camille Cottin se retrouve en pleine fusillade :

House of Gucci (2021)

« House of Gucci » est un drame biographique qui retrace l’histoire de la célèbre famille Gucci. Celle-ci est marquée par des luttes de pouvoir, des trahisons et un meurtre. Le film se concentre surtout sur l’ascension et la chute de Maurizio Gucci, petit-fils du fondateur de la maison de mode, et son tumultueux mariage avec Patrizia Reggiani. Camille Cottin joue le rôle de Paola Franchi, une décoratrice d’intérieur et l’amante de Maurizio Gucci après sa séparation d’avec Patrizia. Paola joue un rôle crucial dans la vie de Maurizio. Elle devient en effet un soutien émotionnel et une partenaire romantique.

Son personnage apporte une dimension supplémentaire au drame familial et aux conflits internes de Maurizio.

Le film reçoit des critiques variées, certains louant les performances et le style visuel. D’autres critiquaient le ton et la longueur du film. La performance de Cottin a néanmoins été reconnue comme une contribution solide au casting étoilé composé de Lady Gaga et d’Adam Driver.

Découvrez un extrait de ce biopic ici :

Quelques jours pas plus (2024)

Arthur Berthier, un critique rock déchu, se voit relégué aux informations générales après avoir saccagé une chambre d’hôtel. Envoyé à l’hôpital par un CRS en couvrant l’évacuation d’un camp de migrants, il tombe sous le charme de Mathilde. C’est la responsable de l’association Solidarité Exilés. Acceptant d’héberger Daoud, un jeune Afghan, pour quelques jours, Arthur se retrouve confronté à ses préjugés et à la complexité de la réalité migratoire.

Entre humour et émotion, « Quelques jours pas plus » explore les thèmes de l’accueil, de la solidarité et de l’amour avec justesse et sensibilité.

Camille Cottin incarne Mathilde, une femme engagée et généreuse qui travaille sans relâche pour aider les migrants. Elle est douce, déterminée et possède un grand sens de l’humour. Son rôle représente le moteur du film. C’est elle qui va faire évoluer Arthur vers une vision plus ouverte et tolérante du monde.

La bande-annonce ici :

Cigarettes et chocolat chaud (2016)

Denis Patar est un père célibataire aimant, mais débordé qui jongle entre ses emplois pour subvenir aux besoins de ses deux filles, Janis et mercredi. Dépassé par son quotidien et souvent absent, un soir, il oublie mercredi à l’école. Cette bourde lui vaudra alors une remontrance de la part de Sévérine, une assistante sociale. Menacé de perdre la garde de ses filles, Denis se retrouve ainsi contraint de suivre des cours de parentalité.

Dans le rôle de l’enquêtrice sociale, Camille Cottin constate que Denis fait des efforts et part à la rescousse de la famille. Elle mixe humour, rigidité et sensibilité à la fois, et cela avec brio. Le film a été salué pour son jeu d’acteurs touchant et son regard réaliste sur les difficultés de la monoparentalité.

En voici un extrait :

