Test : choisissez une clé pour révéler votre personnalité !

Parmi les meilleures manières d’en savoir davantage sur quelqu’un, il y a le test de personnalité du choix. L’idée est de choisir une image et celle-ci en dit plus sur vous. Découvrez donc maintenant le test des clés.

Test de personnalité : choisissez une clé parmi les quatre

En psychologie, il est très courant d’utiliser des tests de personnalité dits « de choix ». L’idée est simple : on vous présente plusieurs images ou options et vous devez choisir celle que vous préférez instinctivement, celle qui vous attire le plus.

Ce genre de test permet, comme pour le test des tâches ou des illusions d’optique, de faire appel à votre inconscient. On fait appel à vos expériences passées, ce qui fait qui vous êtes, pour faire un choix rapide.

Votre cerveau va instinctivement choisir l’option ou l’image qui s’associera davantage à un trait de personnalité qui vous est propre. Au niveau statistique, les personnes qui choisissent une même clé dans ce test exemple partagent un trait de personnalité en commun.

Et justement, voici quatre clés. Vous devez en choisir une seule. Attention, sachez que ce genre de test n’est pas une science exacte. C’est de la probabilité. Le cerveau et la psychologie humaine sont tellement complexes que ce n’est pas possible de toujours tomber juste. Toutefois, vous pouvez quand même faire le test : sans réfléchir, laquelle de ces clés vous attire le plus ?

Vous avez choisi la clé rose

C’est certain, vous êtes un stratège. Si vous avez choisi la clé rose, vous êtes certainement une personne très observatrice, qui écoute plus qu’elle ne se confie et qui sait réfléchir au plus vite pour prendre des décisions. Très franche, intelligente et analytique, vous avez une âme de leader parfois sans vous en rendre compte.

Vous avez choisi la clé violette

C’est certain, vous êtes un rêveur. Si vous avez choisi la clé violette, vous êtes certainement un artiste dans l’âme. Vous aimez prendre le temps d’apprécier les bonnes choses, vous êtes un vrai rêveur. Curieux et profondément bienveillant, vous êtes un visionnaire et un idéaliste qui veut toujours partir à la découverte et offrir le meilleur aux autres.

Vous avez choisi la clé verte

C’est certain, vous êtes un courageux. Si vous avez choisi la clé verte, cela ne fait aucun doute, vous êtes une personne puissante, qui ressent les choses de manières très intenses. Sensible, vous avez certainement vécu des choses difficiles. Mais vous êtes un combattant et vous ne reculez pas devant les obstacles. Votre courage fait que vous pouvez soulever des montagnes pour vos proches.

Vous avez choisi la clé rouge

C’est certain, vous êtes un audacieux. Si vous avez choisi la clé rouge, cela veut dire que vous êtes une personne qui a du cran. Vous n’êtes pas typique, vous rayonnez et lorsque vous passez quelque part, on se rappelle de vous. Ce qui fait votre force, c’est votre fougue naturelle, votre sens de l’humour, mais aussi votre authenticité. Vous y aller toujours au culot et ça vous réussi.

Alors, vous avez aimé ce petit test de personnalité ? Dites-nous en commentaires ce que vous avez eu comme résultat.

