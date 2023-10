Test de vue : arriverez-vous à trouver la lettre N en 10 secondes ?

Si vous avez envie de tester vos yeux et vos capacités d’observation, nous avons un petit test de vue pour vous. Mais, attention, vous avez seulement 10 secondes pour trouver la lettre cachée.

Test de vue : trouvez la lettre N cachée parmi les M

Vous voulez faire un petit test de votre vision ? Pas de soucis, il en existe plein sur le net. Mais, en ce moment, c’est celui-ci qui fait le buzz sur les réseaux. Regardez l’image ci-dessous :

L’idée est de trouver la lettre N parmi toutes les lettres M. Vous avez seulement 10 secondes pour trouver la lettre N qui se cache dans cette image. Bon, bien entendu, prenez le temps qu’il vous faut ! L’important, c’est de la trouver. Allez, c’est parti : regardez, trouvez !

Réponse : Voici où se trouvait la lettre N dans cette image

Vous avez vu la lettre N cachée parmi les M ? Si ce n’est pas le cas, nous vous donnons quand même la réponse.

En fait, la lettre N se trouvait au niveau de la seconde ligne en partant de la fin, à la huitième colonne. Nous y voyons bien inscrit les lettres MN et non MM.

Alors, vous aviez trouvé la lettre N dans cette image ? Si c’est le cas, et qu’en plus vous l’avez trouvé en moins de 10 secondes, vous avez des bons yeux et vous êtes surtout un observateur hors pair. Si ce genre de test de vision vous intéresse, en voici un autre : vous avez 10 secondes pour trouver tous les chats dans l’image.