TOP 10 des livres à lire pour se cultiver et élever son esprit

Si vous cherchez des livres pour se cultiver, des ouvrages philosophiques qui vont vous faire réfléchir et élever votre esprit critique, voici notre sélection de 10 bouquins à lire et relire pour mieux se connaître et mieux connaître notre monde.

1. Le Monde de Sophie de Jostein Gaarder

Résumé officiel : « Tout commence le jour où Sophie Amundsen, une jeune fille de quinze ans, trouve dans sa boîte une lettre qui lui est adressée, et sur laquelle n’est inscrite qu’une seule phrase : «Qui es-tu ?».

Une seconde enveloppe lui parvient, et à l’intérieur un nouveau petit mot : «d’où vient le monde ?» . L’expéditeur de ces lettres reste un mystère, mais les questions posées intriguent Sophie. C’est le début d’une étrange correspondance qui va plonger la jeune fille en quête de réponses dans une longue visite des principales figures de la philosophie…

Ce roman initiatique a conquis des millions de lecteurs à travers le monde. Sans doute parce que Le monde de Sophie ne donne pas de réponses pré-fabriquées mais parce qu’ il pose des questions, de vraies questions. »

2. Discours de la méthode de René Descartes

Résumé officiel : « Le Discours de la méthode est écrit quatre ans après le procès de Galilée, précurseur d’une « écriture mathématique de l’Univers ». Contre la scolastique, spéculative et frein à l’esprit critique, et le scepticisme, qui renonce à toute vérité, Descartes développe une philosophie du doute pour établir avec certitude ses connaissances.

Cheminement raisonné à travers les sciences, la morale, mais aussi l’existence de Dieu et l’anatomie, ce discours le mène surtout et avant tout à fonder l’existence d’un sujet »

3. Une brève histoire du temps de Stephen Hawking

Résumé officiel : « Premier livre de Stephen Hawking écrit à l’intention du non-spécialiste, succès incontournable dès sa parution, Une brève histoire du temps présente dans un langage simple et accessible les développements contemporains de l’astrophysique.

Retraçant les grandes théories du cosmos, de Galilée à Newton en passant par Einstein et Poincaré, racontant les avancées prodigieuses de la recherche sur l’espace et le temps, expliquant la nature des trous noirs, l’auteur propose de relever le plus grand défi de la science moderne : la quête d’une théorie capable d’unifier la relativité générale et la mécanique quantique« .

4. Pensées pour moi-même de Marc Aurèle

Résumé officiel : « Dans un monde ou l’homme est éprouvé par les difficultés, où il a du mal a être lui-même, les Anciens peuvent quelques chose pour nous. Les paroles de Marc Aurèle ont plus de 2000 ans, pourtant elles nous sont directement utiles, car elles nous renvoient aux choix fondamentaux que nous devons faire pour exister.

Voici un tour d’horizon de la vie d’une trentaine d’explorateurs de l’invisible qui ont souhaité transmettre cet amour que l’au-delà tente de distiller pour notre mieux-être terrestre et dont les messages résonnent encore pour beaucoup ».

5. Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir

Résumé officiel : « Nous commencerons par discuter les points de vue pris sur la femme par la biologie, la psychanalyse, le matérialisme historique. Nous essaierons de montrer ensuite positivement comment la « réalité féminine » s’est constituée, pourquoi la femme a été définie comme l’Autre et quelles en ont été les conséquences du point de vue des hommes.

Alors nous décrirons du point de vue des femmes le monde tel qu’il leur est proposé ; et nous pourrons comprendre à quelles difficultés elles se heurtent au moment où, essayant de s’évader de la sphère qui leur a été jusqu’à présent assignée, elles prétendent participer au mitsein humain. »

6. L’Art d’avoir toujours raison d’Arthur Schopenhauer

Résumé officiel : « Devant un tribunal, on ne débat qu’avec des autorités, celles de la loi, dont le jugement consiste à trouver quelle loi ou quelle autorité s’applique à l’affaire dont il est question.

Il y a pourtant tout à fait place à user de la dialectique, car si l’affaire et la loi ne s’ajustent pas complètement, on peut les tordre jusqu’à ce qu’elles le paraissent, et vice versa. »

7. Sapiens : Une brève histoire de l’humanité de Yuval Noah Harari

Résumé officiel : « Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes d’hominidés. Une seule a survécu. Nous, les Homo Sapiens. Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète ? Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni leurs forces pour créer villes et royaumes ?

Comment en sommes-nous arrivés à créer les concepts de religion, de nation, de droits de l’homme ? À dépendre de l’argent, des livres et des lois ? À devenir esclaves de la bureaucratie, des horaires, de la consommation de masse ? Et à quoi ressemblera notre monde dans le millénaire à venir ? »

8. Le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau

Résumé officiel : « Comment se forment les sociétés ? Qu’est-ce qui détermine une organisation sociale juste ? Comment concilier les intérêts de chacun et l’intérêt général ? Rousseau recourt à l’hypothèse d’un état de nature pour tenter de répondre à ces interrogations fondamentales : une société naît toujours d’un pacte social, contracté par tous avec tous, par lequel chacun renonce à sa liberté naturelle pour gagner une liberté civile.

Ce contrat social a pour principe fondateur la souveraineté du peuple. Paru en 1762, Du contrat social est un texte essentiel de la philosophie politique ; les questions qu’il soulève résonnent encore aujourd’hui. »

9. Ainsi parlait Zarathoustra de Friedrich Nietzsche

Résumé officiel : « Ainsi parlait Zarathoustra est une oeuvre philosophique magistrale. Elle a bouleversé la pensée de l’Occident. « Nietzsche démolit, il sape », disait Gide. Il remet définitivement l’homme en question. Poète-prophète, Zarathoustra se retire dans la montagne et revient parmi les hommes pour leur parler.

Sa leçon essentielle : « Vouloir libère. » Son leitmotiv : rejeter ce qui n’est pas voulu, conquis comme tel, tout ce qui est subi. C’est le sens du fameux : « Deviens celui que tu es. » La vertu est souvent le droit du plus faible, elle paralyse tout, désir, création et joie. Le surhomme nietzschéen est celui qui a la plus grande diversité d’instincts qui s’opposent puissamment mais qu’il maîtrise. La pensée de Nietzsche est un défi permanent. Elle échappe à tout système politique. »

10. Les Nourritures terrestres d’André Gide

Résumé officiel : « Nathanaël, je t’enseignerai la ferveur. Une existence pathétique, Nathanaël, plutôt que la tranquillité. Je ne souhaite pas d’autre repos que celui du sommeil de la mort. J’ai peur que tout désir, toute énergie que je n’aurais pas satisfaits durant ma vie, pour leur survie ne me tourmentent. J’espère, après avoir exprimé sur cette terre tout ce qui attendait en moi, satisfait, mourir complètement désespéré« .

Alors, lequel de ces ouvrages allez-vous lire ? Et si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires 🙂

