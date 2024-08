5 livres à découvrir ce mois-ci : notre sélection littéraire !

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau livre à lire, nous sommes justement là pour vous donner quelques idées. Voici 5 livres récents à absolument découvrir.

« Tenir debout » de Mélissa Da Costa

Si vous cherchez un ouvrage qui vaut le détour, ce roman est sans doute ce qu’il vous faut. « Le nouveau roman de Mélissa Da Costa nous plonge au cœur de l’intimité d’un couple en miettes et affronte, avec une force inouïe, la réalité de l’amour, du désespoir, et la soif de vivre, malgré les épreuves », explique l’éditeur. Dans ce roman, vous plongerez dans un récit plein d’émotions, dans lequel vous vous retrouverez très certainement. Très thérapeutique et bouleversant à la fois.

« Sunshine After Eight » par Ena L

Ce livre a été salué par la critique et nous comprenons pourquoi. Si vous désirez un livre facile à lire, qui fait du bien au moral, avec une dose d’humour, c’est celui-ci qu’il vous faut.

Résumé officiel : « Et si la plus belle amitié, c’était de ne pas se connaitre ? De ne conserver que les bons côtés sans s’embarrasser des mauvais. Une amitié qui se serait affranchie de ses obligations et de ses règles. Une amitié légère. Festive. Libre.

Ils sont cinq, ont deux années d’amitié au compteur, et se réunissent le samedi soir dans des bars à cocktails. Ils ne connaissent ni leurs vrais prénoms, ni leurs numéros de téléphone, ni leurs professions, et encore moins leur vie privée. Autour des cocktails, ils sont qui ils veulent être, ils profitent du moment présent.

Pas de justifications requises en cas d’absence. Pas de questions personnelles. Dans cette amitié, la règle, c’est qu’il n’y en a aucune.

En tout cas, jusqu’à ce que la réalité de deux d’entre eux se confronte par le plus grand des hasards. La découverte de leur véritable identité pourrait bien s’avérer une immense surprise. Surtout pour celle qu’on surnomme Sunshine. Car son complice depuis deux ans n’est pas du tout l’homme qu’elle imaginait. »

« The Casanova » de T L Swan

T L Swan est de retour avec la version française de cet ouvrage. Un roman long, mais qui se lit très rapidement puisqu’il tient en haleine, entre humour et amour.

Résumé officiel : « Kate ne sait plus comment réagir. Son patron, Elliott Miles, est simplement le type le plus froid, le plus désagréable, le plus grossier que la planète ait connu. Et pour ne rien arranger, il est aussi extrêmement beau, mais ça, elle s’en fiche parce qu’elle le déteste jusqu’à la moelle, depuis un sacré moment !

Pourtant ces derniers temps, son attitude semble avoir changé… Ses yeux qui autrefois la foudroyaient, paraissent d’un coup plus charmeurs. Que s’est-il passé ? Surtout, comment va-t-elle réussir l’exploit de ne pas fondre pour celui que l’on prénomme Casanova Miles, un tombeur-né auquel aucune femme ne résiste ?

Qui vivra, verra… C’est sa devise. Surtout quand il commence à faire naître en elle des émotions qu’elle n’avait plus ressenties depuis belle lurette ! Elle sait très bien à quoi s’en tenir après tout… à moins que le Casanova soit plein de surprises ? »

« À l’abri des regards » par Alex Sol

Si vous cherchez un thriller policier à dévorer ce mois-ci, voici l’un des livres qu’il vous faut. Le côté psychologique de ce roman est tout simplement stupéfiant, en plus d’une histoire-enquête absolument bien imaginée.

Résumé officiel : « Décembre 2012. Trois adolescentes sont enlevées dans un petit village, l’une d’elles est retrouvée morte, les deux autres battues et droguées, à peine en vie. Le coupable ne sera jamais retrouvé et la thèse du rôdeur sera retenue.

Dix ans plus tard. Un nouvel enlèvement secoue la tranquillité du village. Katia, une adolescente de 14 ans. Même circonstances, même jour de la semaine, même plage horaire.

Lucas Lievens, ancien commandant de police devenu détective privé, est engagé par le père d’une des victimes de 2012 pour mener l’enquête en parallèle de la gendarmerie. Il découvre rapidement que son client avait été suspecté des enlèvements dix ans auparavant, compliquant encore plus son enquête. Il interroge les habitants, certains prêts à l’aider, d’autres refusant de coopérer en raison des soupçons sur son employeur.

La femme en jaune veille sur le village. Persuadée que la police ne peut rien faire, elle accueille l’arrivée de Lucas avec méfiance. Dotée d’une détermination sans faille, elle suit des pistes que personne d’autre n’oserait explorer, bien décidée à retrouver Katia par tous les moyens nécessaires.

Lucas doit naviguer entre vieilles rancunes et nouveaux indices pour retrouver Katia avant qu’il ne soit trop tard, chaque pas dans son enquête le rapprochant de la vérité, du danger et de la femme en jaune. »

« Le jeu des tricheurs » d’Anita Rigins

Enfin, nous voulions aussi vous présenter ce livre qui a eu un fort succès. Un roman de romance avec des scènes explicites qui convient ici à un public averti.

Résumé officiel : « Belle connait Priam depuis leur adolescence et ce fameux jour où elle lui a fait mordre la poussière lors de leur première rencontre. Ils se sont aussitôt détestés, si bien que lorsque Belle quitte Boston avec ses parents quelques années plus tard, elle se promet de ne plus jamais croiser la route du garçon.

Mais aujourd’hui, Belle a réalisé son rêve et est devenue avocate en droit des divorces. Elle est douée et ne recule devant rien pour être la meilleure. Alors, quand on lui propose une place en or à Boston, elle saute sur l’occasion.

Là-bas, elle est chargée d’un nouveau dossier : un divorce conflictuel dans lequel toutes les règles seront enfreintes pour plumer l’adversaire. Sauf que l’avocat de la partie adverse n’est pas n’importe qui.

Il s’agit de Priam qui lui aussi a bien grandi et ne compte pas se laisser faire. Pire encore, il a hâte de lutter contre elle et de la rendre folle. Ils vont alors s’affronter avec une seule règle : Gagner la partie, même en trichant, et surtout sans succomber au désir qui naît entre eux. »

Et voilà ! Si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez pas à les donner en commentaires. Et, d’ailleurs, si vous avez déjà lu ces ouvrages, vous pouvez aussi y écrire vos avis sur la question.

