Simon Baker est un acteur australien, né le 30 juillet 1969 à Launceston, Tasmanie, Australie.

Sa première apparition notable à la télévision était dans la série « Hartley, cœurs à vif », en tant que Tom Summers. Puis, on l’a retrouvé dans « Le Protecteur » David Hollander dans le rôle de Nick Fallin. Mais son rôle le plus mémorable reste encore celui de Patrick Jane dans la série policière « Mentalist ».

Voyons ensemble ses films et séries TV les plus populaires.

Mentalist (2008)

« Mentalist » est une série TV créée par Bruno Heller.

Simon Baker campe Patrick Jane, un consultant du CBI, venu pour bouleverser la routine des policiers. Jane s’est d’abord fait connaître en tant que « medium », et pas n’importe lequel. Il utilisait son « don » pour arnaquer les proies faciles, jusqu’au jour où tout va basculer. Il perd sa femme et sa fille et veut absolument retrouver leur meurtrier, Red John. Très affecté par les conséquences effroyables de ses actes, Jane met désormais son talent au service de la justice. Il espère que travailler avec la police le mettrait plus facilement sur la piste de Red John.

La série est un succès mondial et se voit récompensée de plusieurs distinctions comme :

People’s Choice Awards 2009 de la meilleure nouvelle série

de la meilleure nouvelle série Emmy Awards 2009 du meilleur acteur dans une série dramatique pour Simon Baker dans le rôle de Patrick Jane

du meilleur acteur dans une série dramatique pour Simon Baker dans le rôle de Patrick Jane Golden Globes 2010 du meilleur acteur dans une série dramatique pour Simon Baker dans le rôle de Patrick Jane

Voici le trailer de la saison 1 :

Le Diable s’habille en Prada (2006)

Dans le « Diable s’habille en Prada », Simon Baker incarne Christian Thompson. Jeune écrivain séduisant, il cherche à gagner le cœur d’Andrea Sachs, la protagoniste, et lui offre même son aide pour briller dans son nouveau travail.

Signé David Frankel, ce film est une adaptation cinématographique du roman éponyme de Lauren Weisberger, paru en 2003. Même si l’histoire est centrée sur le monde de la mode, de nombreuses maisons de stylisme ont souhaité ne pas être citées. Elles craignaient que cela déplaise à la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, qui semblerait être l’inspiration principale du personnage de Miranda.

Ci-dessous la bande-annonce du film :

Margin Call (2011)

« Margin Call » est un film dramatique écrit et réalisé par J. C. Chandor.

Le film raconte, sur une période de 36 heures, le déclenchement de la crise financière de 2008. Simon Baker incarne le personnage de Jared Cohen, le responsable des marchés financiers d’une société de courtage fictive de Wall Street. Sûr de lui, voire arrogant, il va tenter tant bien que mal à gérer les répercussions de la crise financière. Il convoque alors en pleine nuit une réunion de crise avec le PDG pour faire le point sur la situation.

Par ici le trailer :

Le Protecteur (2001)

Dans le personnage de Nick Fallin, Simon Baker séduit les téléspectateurs avec son interprétation « investie, vraie et sincère ». « Le Protecteur », signé David Hollander, raconte l’histoire de Nick Fallin, un jeune avocat d’affaires, arrêté pour détention de drogue. Il parvient néanmoins à passer entre les mailles de la justice, grâce aux relations de son père, lui-même patron d’un cabinet d’avocats. Il n’écopera au final que de 1500 heures de travaux d’intérêt général qu’il doit effectuer au service de la protection de l’enfance.

Selon les critiques, Simon est « touchant, charmant, humain. L’histoire entre le monde d’avocats d’affaires et l’aide à l’enfance est liée avec finesse. Les personnages sont attachants. »

Voici sa bande-annonce :

Limbo (2023)

« Limbo » est un film australien réalisé par Ivan Sen. Il met en scène Travis Hurley (Simon Baker), un détective chargé d’enquêter sur un homicide non élucidé d’une femme aborigène. Celui-ci va tisser des liens avec la famille de la victime, dévoilant alors une série de vérités ardues. Des vérités qui soulignent l’injustice subie par les aborigènes en Australie.

Malheureusement, le film ne va pas convaincre les critiques qui disent : « “Limbo” est lent et il n’y a rien de novateur dans la structure avec le personnage principal qui a ses propres démons, la famille dysfonctionnelle et les secrets enfouis, mais j’ai apprécié l’ambiance, l’environnement et l’utilisation du noir et blanc. Bref, c’est pas mal avec un convaincant Simon Baker. »

La bande-annonce disponible juste en bas :

High Ground (2020)

Réalisé par Stephen Johnson, le récit de « High Ground » se déroule en 1919. Après avoir été sniper durant la Première Guerre Mondiale, Travis (Simon Baker), devenu policier, commet une erreur lors d’une intervention. Cela va aboutir au massacre de toute une tribu indigène qui le marquera à jamais. 12 ans plus tard, il engage le seul survivant connu du massacre, dans une chasse à l’homme dont il pourrait bien devenir la proie.

Sur un internet, un spectateur déclare : « Le film reprend une trame bien connue des westerns américains, les Britanniques sont les “cowboys”, les aborigènes sont les “indiens” avec cette complexité sociale qui fait que le chasseur et la proie ne sont pas toujours les mêmes. Un bon moment cinoche à défaut d’avoir pu ou su donner plus de panache et d’ampleur. »

Ci-dessous le trailer officiel :

Hartley, cœurs à vif (1994)

« Hartley, cœurs à vif » est une série australienne créée par Ben Gannon et Michael Jenkins. C’est une adaptation du film « The Heartbreak Kid », lui-même adapté de la pièce de théâtre du même nom. Elle met en scène une histoire d’amour entre un élève, Nick Poulos, et une professeur, Christina Papadopoulos, dans le lycée de Hartley High.

Simon Baker campe Tom Summers, professeur en sciences humaines et cuisine dans le lycée. Dans la série, il entretient une relation intime avec une élève, Allie, qu’il finira même par mettre enceinte.

Voici un extrait :

Breath (2018)

« Breath » est un film réalisé par Simon Baker lui-même, dans lequel il joue également un rôle secondaire.

L’histoire suit Bruce Pike et Ivan Loon, des amis inséparables qui font les « 400 coups ». Ils passent notamment le plus clair de leur temps à se lancer des défis plus ou moins dangereux. Sinon, les deux amis préfèrent scruter les énormes vagues déferlant sur la côte sauvage du sud-ouest de l’Australie. Rêvant d’imiter les surfeurs locaux, ils feront alors la rencontre de Sando (Simon Naker), un ancien champion de surf qui les prendra sous son aile.

Autrefois, Simon Baker s’était déjà essayé à la réalisation, mais ce projet lui tient particulièrement à cœur. L’acteur rêvait apparemment depuis très longtemps de réaliser son propre film, chose qu’il réussit haut la main avec « Breath ».

Par ici le trailer :

Not Forgotten (2009)

Signé Dror Soref, « Not Forgotten » est un film suivant la vie de Jack Bishop (Simon Baker). Celui-ci vit heureux avec sa famille dans une petite ville tranquille du Texas, jusqu’au jour où sa fille se fait mystérieusement kidnapper. Jack comprend alors très vite que son passé est en train de le rattraper. Face à l’inefficacité du FBI, le père de famille prend les choses en main et s’associe au culte de la Santa Muerte. Sa recherche va le mener jusqu’au Mexique, où il devra combattre ses propres démons s’il veut revoir sa fille bien-aimée.

Les avis sont partagés sur ce film. Un internaute parle du film en disant : « Pour moi ce fut une véritable claque. Film, thriller teinté d’ésotérisme passionnant et poignant du début à la fin avec une fin non bâclée, formidable comme tout le reste du film. Trio d’acteurs impeccable et surprenant, Simon Baker exceptionnel dans un rôle double face comme tous les personnages par ailleurs. »

Découvrez le film avec l’extrait ci-dessous :

Dossier Smith (2006)

« Dossier Smith » est une série qui n’a pas su convaincre les téléspectateurs. Créée par John Wells, la série a été annulée après seulement 3 épisodes par CBS. Une décision qui a laissé quelques fans sur leur faim. Plus tard, les 4 épisodes restants déjà produits ont été diffusés sur le site internet officiel de la chaîne. Et pas que ! Une description détaillée de la suite a également été mise en ligne, racontant la suite et la fin de l’histoire de Smith.

Simon Baker y interprète le personnage de Jeff Breen, un motard sexy et braqueur confirmé.

Voici un extrait :

