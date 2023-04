Acclamé par les fans de l’univers de DC Comics pour avoir interprété Batman, Christian Bale est un acteur américano-britannique. Né en janvier 1974 au Pays de Galles, il est connu dans l’industrie du cinéma pour jouer, non seulement dans les films à gros budget, mais aussi dans les films indépendants de petits producteurs.

À seulement 13 ans, il obtient le rôle principal dans le film, Empire du soleil (1987), de Steven Spielberg. Véritable prodige du 7e art, Christian Bale enchaîne à partir des années 2000 les succès. En plus d’obtenir une reconnaissance commerciale et critique, il se voit récompensé de plusieurs prix comme. L’acteur a déjà reçu l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, l’Oscar du meilleur acteur, ou également le Golden Globe du meilleur acteur.

Pour revenir sur les interprétations de Christian Charles Philip Bale, voici le top 10 de ses films et séries TV.

The Fighter (2010)

The Fighter est un film de David O. Russell sorti en 2010. Produit aux États-Unis, ce film dramatique est une biographie retraçant la vie du boxeur professionnel Micky Ward et de son demi-frère Dicky Eklund. David O. Russell décide d’allier Mark Wahlberg et Christian Bale pour ce long métrage qui remporta un important succès commercial.

The Fighter met en avant la vie de Micky Ward, joué par Wahlberg, qui est un jeune boxeur avec une carrière stagnante. Grâce à une rencontre décisive, il parvient à surpasser l’influence négative de sa mère, qui gère sa carrière, et de ses sœurs envahissantes. Dicky Eklund, interprété par Christian Bale, est son demi-frère. Après avoir connu la gloire sur le ring, il sombre dans la drogue et finit en prison. Les deux sportifs prennent la décision de se reprendre en main. Ils espèrent avoir enfin la chance de réussir ce qu’ils ont raté.

Pour s’immiscer dans l’histoire des deux, voici la bande-annonce :

L’empire du soleil (1987)

En 1987, Christian Bale apparaît dans le film L’empire du soleil, de Steven Spielberg. Ce film dramatique de guerre se base sur le roman du même nom de J. G. Ballard. La coproduction d’Amblin Entertainment et de Warner Bros, a généré plus de 22 millions de dollars au Box-office.

L’empire du soleil met en avant James Graham, jeune Britannique joué par Christian Bale. James habite à Shanghai avec sa famille lors de l’occupation du territoire par l’armée impériale japonaise. Sa vie bascule cependant lorsque l’empire du Japon déclare la guerre aux États-Unis. Il est ensuite séparé de ses parents, et se fait emprisonner. Dans le camp, il tente de repenser sa vie et apprend à transformer sa détention en aventure pour survivre. Graham restera enfermé pendant 4 ans. Sa détention ne prend fin qu’à la fin du conflit.

Voici la bande-annonce :

Le machiniste (2004)

Le machiniste est un thriller dramatique et psychologique réalisé par Brad Anderson. Ce film hispano-franco -américano-britannique est sorti en 2004 et met en avant Christian Bale. L’acteur est méconnaissable dans le rôle de Trevor Reznik. Pour interpréter ce rôle, Bale, adepte de la « Méthode », perd jusqu’à 28 kilos pour ressembler au mieux au personnage.

Trevor travaille comme ouvrier dans une usine. Fatigué par les bruits assourdissants et les gestes répétitifs et usants, il trouve du mal à garder son attention. En plus de travailler toute la journée, Trevor partage ses nuits entre ses rendez-vous avec Marie, une serveuse de la cafétéria de l’aéroport, et Stevie, une prostituée. Tenant difficilement le fil de sa vie, Trevor fait des constatations de plus en plus étranges qui vont déstabiliser son quotidien.

Pour un avant-goût du film, voici la bande-annonce :

Batman Begins (2005)

Batman Begins est un film réalisé par Christopher Nolan. Sorti en salle en 2005, Batman Begins met en avant Christian Bale aux côtés de Cillian Murphy, Michael Caine et Liam Neeson. Ce film de super-héros s’inspire des comics Batman, le justicier noir de DC.

Bruce Wayne, joué par Christian Bale, grandit avec le traumatisme d’avoir assisté au meurtre de ses parents. Nourri d’une soif de vengeance, le jeune homme décide de partir discrètement aux quatre coins du monde, étudier les arts martiaux ainsi que la criminologie. À son retour, il prend la gestion de leur entreprise familiale, Wayne Enterprises. Grâce à ses divers voyages, il se lance dans la lutte contre le crime, en utilisant sa deuxième identité : Batman.

Afin de mieux en savoir sur l’aventure du jeune super-héros, voici la bande-annonce :

Le Mans 66 (2019)

En 2019 sort le film de James Mangold intitulé Le Mans 66. De son titre original, Ford v Ferrari, ce biopic dramatique est l’adaptation du livre d’A. J Baime de 2010. Dans ce film, Matt Damon interprète Carroll Shelby, tandis que Christian Bale joue Ken Miles. Les deux excentriques d’ingénieur-pilote sont envoyés par Henry Ford II dans le but de construire une nouvelle automobile. Tout le projet a pour objectif de détrôner les Ferrari à la compétition du Mans de 1966. Aux 24 Heures du Mans de la même année, la réussite est au rendez-vous puisque les voitures américaines réalisent un triplé. Découvrez la bande-annonce :

Le Prestige (2006)

Le Prestige est un thriller de science-fiction adapté du roman éponyme de Christopher Priest. Sorti en 2006, ce film américano-britannique réalisé par Christopher Nolan connaît un succès commercial en plus de deux nominations aux Oscars du cinéma.

L’histoire se déroule au siècle dernier dans la capitale londonienne. Alfred Borden (Christian Bale) et Robert Angier (Hugh Jackman) sont tous deux des magiciens hors pair. Alors qu’ils s’opposent dans une compétition amicale, leur relation se dégrade et vire rapidement à la jalousie, puis à la haine. Les deux prestidigitateurs britanniques deviennent alors ennemis. D’amis à rivaux, ils vont finalement se détruire l’un et l’autre en utilisant les secrets les plus sombres de la magie, jusqu’à causer des conséquences dramatiques sur leur entourage.

Pour partager l’art de la magie avec Robert et Alfred, voici la bande-annonce :

Exodus: Gods and Kings (2014)

Exodus: Gods and Kings est un film américano-britannique sorti en salle en 2014. Pour rendre hommage à son frère Tony Scott décédé deux ans auparavant, Ridley Scott réalise et produit ce péplum. Se déroulant dans l’Égypte antique, Exodus : Gods and Kings met en avant l’histoire de deux princes élevés comme des frères, Ramsès et Moïse. Lorsque Ramsès devient le pharaon d’Égypte, Moïse apprend qu’il appartient au peuple hébreu. Un peuple qui est réduit en esclavage depuis plusieurs siècles.

Moïse se met à défier Ramsès, et entraîne ensuite 600 000 esclaves dans un énorme périple afin de fuir l’Égypte et échapper au cycle des dix plaies.

Voici la bande-annonce :

The Dark Knight: Le chevalier noir (2008)

Suite de Batman Begins, Le Chevalier noir est un film réalisé par Christopher Nolan. Sortie en 2008, cette œuvre cinématographique est le deuxième film de la trilogie The Dark Knight. Ce film est fondé sur le personnage de fiction, Batman, et se caractérise comme une pièce maîtresse de l’univers des DC Comics. En remportant 8 nominations aux Oscars, Le Chevalier noir est le plus gros succès de l’année 2008. En 2009, Warner Bros affirme que le film franchit la barre du milliard de dollars de recettes, et explose le box-office mondial.

Ce film retrace les aventures de Batman dans sa lutte contre la criminalité à Gotham City. Dans ce volet, il travaille avec le lieutenant de police, Jim Gordon, et le nouveau procureur, Harvey Dent. Alors qu’ils se lient pour découvrir les dernières organisations criminelles, il tombe sur le Joker. Nouveau génie du crime qui a pour seul objectif de semer le chaos, le Joker use de son intelligence et de son humour sordide pour s’attaquer aux bandits de la ville.

Afin de plonger dans la ville de Gotham et suivre les aventures de Batman, voici la bande-annonce :

Thor : Love and Thunder (2022)

Encore un film de super-héros pour Christian Bale, qui interprète Gorr le Boucher des Dieux pour la production de Marvel Studios. Thor : Love and Thunder est le quatrième volet de la saga du MCU, sorti en 2022 et réalisé par Taïka Waititi. 29e film de l’univers cinématographique Marvel, ce film fait suite à Thor (2011), Thor : Le Monde des ténèbres (2013) et Thor : Ragnarok (2017).

En matière de scénario, ce film met en avant les aventures spatiales de Thor, après les évènements liés à l’affrontement avec Thanos. Le Dieu nordique du tonnerre accompagne désormais les Gardiens de la Galaxie, et se fait des réflexions existentielles sur sa vie de super-héros. Sa quête de sérénité est interrompue lorsque Gorr le Boucher des Dieux tue tous les dieux de l’Univers. Thor doit alors reprendre du service et le retrouver afin de l’affronter. C’est aux côtés de Valkyrie, Korg et Jane Foster, son ex-petite-amie, qu’il tente de mener à bien l’affrontement. Lors de cette rencontre, Thor remarque que Jane manie, à sa grande surprise, Mjolnir, son puissant marteau.

Pour découvrir l’affrontement spatial de Thor et Gorr, voilà la bande-annonce :

The Dark Knight Rises (2012)

L’Ascension du Chevalier Noir est le dernier volet de la trilogie The Dark Knight. Réalisé par Christopher Nolan, et sorti en salle en 2012, ce film de super-héros américano-britannique se classe parmi les meilleurs films au box-office. Comme le deuxième volet, The Dark Knight Rises dépasse le cap du milliard de dollars de recettes et devient le film le plus rentable de Nolan.

Dans ce film, 8 ans se sont écoulés depuis que Batman est passé du statut de héros, à celui de fugitif. Celui-ci a en effet tout bonnement disparu dans la nuit. À Gotham City, l’ordre semble enfin être de retour puisque la criminalité est quasiment éliminée par le commissaire Gordon et l’unité anti-crime de Double-Face. Le calme s’avère toutefois être interrompu par un terroriste masqué au nom de Bane. Cette apparition pousse Bruce Wayne, donc Batman, à revenir de son exil.

Pour retrouver les nouvelles aventures de Batman, voilà la bande-annonce :