De Center Stage à Avatar en passant par Les Gardiens de la Galaxie, Saldana est considérée comme l’une des actrices les plus polyvalentes et les plus talentueuses d’Hollywood.

Si vous cherchez un acteur qui a fait partie d’un film à succès au box-office, Zoe Saldana figure forcément dans la liste. Aucun acteur ne peut égaler le palmarès de Saldana. Elle est la seule à avoir joué dans quatre films ayant franchi la barre des 2 milliards de dollars au box-office. Ils comprennent : Avengers : Endgame (2,798 milliards de dollars), Avatar (5 milliards de dollars), Avatar : La voie de l’eau (2,1 milliards de dollars) et Avengers : Infinity War (2,048 milliards de dollars). C’est une réussite étonnante, témoignant ainsi de l’incroyable talent et de la polyvalence de cette actrice hors du commun. Nous vous proposons donc de découvrir ces quatre films, ainsi que quelques œuvres à succès dans ce top 10 des films et séries TV avec Zoe Saldana.

1. Les deux films Avatar (2009 et 2022)

Créé par James Cameron, Avatar est un film de science-fiction qui se déroule sur la planète Pandora. Un ancien de la marine paraplégique nommé Jake Sully (incarné par Sam Worthington) est envoyé sur place pour interagir avec le peuple indigène des Na’ vi. Mais l’ancien soldat s’est attaché à eux, et trouve même l’amour. Zoe Saldana joue le rôle de Neytiri, la fille du chef des Na’ vi. D’abord, elle voit en Jake une menace. Cela va changer au fil des mois. Ils finissent par se rapprocher, et deviennent un couple.

La performance de Mme Saldana dans les deux films Avatar est physiquement et émotionnellement exigeante. Pour le bien du scénario, elle a dû apprendre une langue fictive. L’actrice va aussi jouer une grande partie de son rôle grâce à la technologie de la capture de mouvements. Chose qu’elle a accompli avec succès, ce qui fait d’Avatar à la première place de notre top 10 des films et séries avec Zoe Saldana.

Avatar est un succès à la fois critique et commercial. Ses effets visuels et son expérience immersive en 3D sont très en avance. Le premier opus de la licence est également l’un des films qui ont rapporté le plus d’argent de tous les temps. La recette mondiale s’élève à 5 milliards de dollars. Il consolide ainsi le statut de James Cameron en tant que réalisateur visionnaire.

Voici la bande-annonce du dernier film Avatar, la Voie de l’Eau :

2. Les Gardiens de la Galaxie

Dans les profondeurs de l’espace, une bande de héros s’unit pour stopper la menace cosmique menée par Thanos. Ils créent ainsi « Les Gardiens de la Galaxie ». Cette licence de science-fiction créée par Marvel met en scène des marginaux intergalactiques, dont le Gamora, incarné par Zoe Saldana. Elle évolue auprès de Starlord (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Rocket et Groot.

La performance de Zoe Saldana dans le rôle de Gamora est remarquable dans tous les films. La force et la résilience de son personnage en font d’elle l’une des favorites des fans. De plus, l’interprétation de la force et de la vulnérabilité de Gamora a valu à l’actrice des propos élogieux. Depuis, le visage de Gamora est associé à Zoe Saldana.

Par ici la bande-annonce :

3. Star Trek (2009)

Réalisé par J.J. Abrams, ce film est un reboot de la franchise Star Trek. Il donne ainsi un nouveau départ à la série bien-aimée de 1966. Star Trek met en vedette le jeune James T. Kirk (Chris Pine) et Spock (Zachary Quinto). Les deux spationautes unissent leurs forces sur l’USS Enterprise pour arrêter Nero (Eric Bana), un Romulien venu du futur cherchant à se venger de la Fédération des planètes unies. Star Trek a été acclamé pour ses images dynamiques et son scénario bien écrit. De plus, le film a réussi à trouver un équilibre entre le respect du matériel d’origine et la modernité de la franchise, au plaisir des fans de la licence.

Dans le film, Zoe Saldana joue le rôle de Nyota Uhura. Il s’agit d’une experte en linguistique et officier de communication sur l’Enterprise. L’interprétation d’Uhura par Saldana apporte au personnage une profondeur qui n’était pas aussi présente dans les versions précédentes. La performance de Saldana dans le rôle d’Uhura est également un point fort du film et ajoute à la dynamique générale de l’équipage.

Par ici la bande-annonce :

4. Avengers : Infinity War (2018)

Dans « Avengers : Infinity War », tous les membres des Avengers font équipe avec Black Panther et Les Gardiens de la Galaxie. L’objectif est d’empêcher le puissant Thanos d’obtenir les six pierres d’infinité. Ce dernier, une fois les pierres réunies sur le Gantelet de l’infinité, a le projet de détruire la moitié de la vie dans l’univers. Le film met en scène un ensemble de superhéros, dont Zoe Saldana dans le rôle de Gamora, un membre des Gardiens de la Galaxie et la fille de Thanos.

La performance de Zoe Saldana dans le rôle de Gamora est remarquable. Elle apporte profondeur et complexité à un personnage qui est à la fois une guerrière et une fille vulnérable. La capacité de Saldana à passer en douceur des moments d’émotion aux scènes d’action témoigne de sa polyvalence.

Avengers : Infinity War a été bien accueilli par la critique. La fin choquante du film a également laissé le public sous le choc, espérant un autre dénouement dans le dernier opus. Le succès massif du film au box-office a également confirmé sa place en tant que phénomène culturel. Parmi les films et séries dans ce top 10, Avengers : Infinity War entre dans la liste des films les plus rentables de Zoe Saldana.

Voici la bande-annonce :

5. Colombiana (2011)

Dans Colombiana, une jeune fille nommée Cataleya assiste, impuissante, au meurtre de ses parents par un baron de la drogue à Bogota, en Colombie. En grandissant, elle devient une tueuse impitoyable, utilisant ses compétences pour venger la mort de ses parents et démanteler le cartel de la drogue qui les a tués.

Zoe Saldana incarne la Cataleya adulte, mettant une fois de plus en avant sa polyvalence en tant qu’actrice en jouant un rôle féminin fort et dur à cuire. La performance de Zoe Saldana est saluée pour sa charge émotionnelle et son physique impressionnant, puisqu’elle réalise elle-même de nombreuses cascades dans le film. Elle apporte à son personnage une profondeur qui est à la fois compréhensible et engageante, faisant d’elle une héroïne d’action emblématique dans la liste des films de Zoe Saldana.

Ci-dessous la bande-annonce :

6. The Losers (2010)

Basé sur une série de DC Comics, ce film suit une équipe de soldats d’élite des forces spéciales qui sont trahis et laissés pour morts par leur propre gouvernement. Pour se venger, ils s’associent à une mystérieuse femme nommée Aisha (interprétée par Zoe Saldana), et tentent d’abattre l’homme responsable de leur situation.

Aisha est une experte en espionnage et en arts martiaux, faisant de Zoe Saldana à fois séduisante et dangereuse. Sa performance ajoute de la profondeur à l’histoire et contribue à élever le film au-dessus des autres films d’action. L’alchimie entre Saldana et le reste de la distribution est également remarquable.

L’accueil critique de The Losers a été mitigé, certains louant son humour et ses séquences d’action amusantes, tandis que d’autres l’ont trouvé banal. Néanmoins, l’ensemble des acteurs du film, dont Idris Elba et Chris Evans, a permis au film d’obtenir un succès modéré au box-office.

Voici la bande-annonce :

7. Pirates des Caraïbes : la malédiction du Black Pearl (2003)

Ce film d’action et d’aventure nous ramène au 18e siècle. L’histoire suit un pirate nommé Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp. Il a une mission : sauver Elizabeth Swann (Keira Knightley), la fille d’un gouverneur, d’un groupe de pirates menés par le capitaine Barbossa (Geoffrey Rush). Pour faciliter sa quête, il fait équipe avec le forgeron Will Turner, joué par Orlando Bloom.

Dans le film, Zoe Saldana joue le rôle d’Anamaria. C’est une pirate, associée de Jack Sparrow, mais qui devient rapidement son ennemie suite au vol de son navire par ce dernier. Le rôle de Zoe Saldana est relativement restreint, mais elle apporte au personnage un esprit féroce et indépendant.

Au moment de sa sortie, Pirates des Caraïbes : la malédiction du Black Pearl a été un succès critique et commercial. Le film a été très apprécié pour son action et son scénario, et plus particulièrement pour la prestation de Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow. Le film devient ainsi un classique, faisant de lui un des meilleurs œuvres dans ce top 10 des films et séries avec Zoe Saldana.

Par ici la bande-annonce :

8. Blood Ties (2013)

Ce thriller policier se déroule dans le Brooklyn des années 1970. Deux frères, Chris et Frank sont deux frères de sang, mais ils se situent chacun du côté opposé de la loi. Tandis que Chris est un criminel, Frank est un flic. Et pour ne rien arranger, une fille se situe au milieu d’eux : Vanessa (incarnée par Zoe Saldana). Elle est l’ex-petite amie de Chris qui vit désormais avec son frère Frank.

Dans Blood Ties, Zoe Saldana est discrète, mais efficace, transmettant les émotions compliquées d’une femme prise entre deux frères du côté opposé de la loi. Elle a également su apporter de la profondeur et de la nuance à son rôle.

Appréciez la bande-annonce du film :

9. Les brasiers de la colère (2013)

Réalisé par Scott Cooper, Les brasiers de la colère est un thriller policier mettant en vedette deux frères, Russell (Christian Bale) et Rodney (Casey Affleck). Lorsque Rodney disparaît après avoir été impliqué dans un dangereux réseau criminel, Russell prend les choses en main et part en mission pour retrouver son frère et traduire les responsables en justice.

Zoe Saldana joue le rôle de Lena Taylor, une serveuse et l’ex-petite amie de Russell. Sa performance est discrète, mais efficace, et sa présence est importante pour le développement du personnage de Russell.

Voici la bande-annonce :

10. Danse ta Vie (2000)

Nous terminons ce top 10 des films et séries avec Zoe Saldana avec Danse ta Vie, de son titre original Center Stage. Ce film dramatique, axé sur la danse, suit un groupe de jeunes danseurs en compétition pour une place au sein de l’American Ballet Company. Le film explore les défis et les sacrifices liés à la poursuite d’une carrière dans la danse, y compris la pression de la perfection et les conséquences sur la vie personnelle.

Zoe Saldana joue le rôle d’Eva Rodriguez, une danseuse talentueuse, mais également l’une des rares personnes de couleur au sein du club. Malgré les discriminations et stéréotypes, Eva refuse d’abandonner et travaille durement pour faire ses preuves en tant que danseuse. La performance d’Eva Saldana est à la fois gracieuse et puissante, mettant en valeur sa polyvalence en tant qu’actrice.

Par ici un petit aperçu du film :