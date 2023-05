De la science-fiction aux thrillers en passant par les comédies d’action, les long-métrages où se retrouve le fameux Chris Evans ne demeurent jamais inconnus du grand public. De son vrai nom Christopher Robert Evans, cette star est née le 13 juin 1981 à Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis. En plus de sa casquette d’acteur, Evans est également connu pour son engagement politique et social. Il a en effet activement soutenu diverses causes telles que la lutte contre le changement climatique et l’accès aux soins de santé.

Concernant sa carrière dans le cinéma, c’est à l’âge de 18 ans qu’il y fait ses premiers pas en apparaissant dans la série télévisée « Opposite Sex » en 2000. Il joue ensuite dans diverses séries et films, notamment « Boston Public » (2000-2002) et « Not Another Teen Movie » (2001). C’est toutefois en 2005 que Chris E. se fait réellement connaître. Son interprétation de la Torche Humaine dans « Les Quatre Fantastiques », un film de superhéros de Marvel Comics est un vrai succès au box-office. À partir de là, le nom de Chris Evans ne demeure plus inconnu.

En 2010, la vedette d’Hollywood incarne alors le personnage emblématique de Captain America dans « Captain America : First Avenger ». L’adaptation est un succès commercial et critique, et contribue à renforcer la carrière d’Evans en tant qu’acteur de films de superhéros. Depuis lors, il reprend son personnage de Captain America dans plusieurs œuvres de l’univers cinématographique de Marvel durant 10 ans.

En dehors de son rôle de superhéros, Evans joue également dans d’autres longs métrages populaires tels que « Snowpiercer » (2013), « Gifted » (2017), « Knives Out » (2019), « The Red Sea Diving Resort » (2019). Il a aussi joué dans des productions de Netflix, dont The Gray Man en 2022, et plus récemment « Ghosted » (2023) avec Ana de Armas.

Au fil des ans, il est nominé et remporte de nombreux prix pour son travail. Il obtient notamment deux Teen Choice Awards, un People’s Choice Award et un Critics’ Choice Movie Award.

Zoom sur le top meilleurs films avec le beau et séduisant Chris Evans ainsi qu’un bref résumé et les appréciations du public.

Avengers : Endgame (2019)

Evans reprend son personnage emblématique de Captain America dans le long métrage le plus rentable de tous les temps. Il s’agit du 22e film de l’univers cinématographique de Marvel (MCU) et de la suite directe de « Avengers : Infinity War » (2018). Il est considéré comme l’un des meilleurs films de superhéros jamais réalisés.

L’histoire se déroule après les événements de « Infinity War », où le méchant HThanos a réussi à rassembler les six pierres d’infinité et à effacer la moitié de la population de l’univers. Les Avengers survivants, y compris Captain America (Chris Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson) et Hawkeye (Jeremy Renner), se réunissent alors pour trouver un moyen de renverser le sort de Thanos.

Le film éblouit avec son casting, son scénario et sa réalisation. La performance de Chris Evans en tant que Captain America est particulièrement appréciée pour sa force émotionnelle et sa capacité à incarner le personnage emblématique. Le film a également été un succès commercial, devenant l’œuvre le plus rentable de tous les temps avec des recettes dépassant les 2,7 milliards de dollars dans le monde. « Avengers: Endgame » conclut une saga de plus de dix ans de l’univers cinématographique de Marvel et marque la fin de l’arc narratif de certains des personnages les plus aimés de la franchise.

Knives Out (2019)

Evans incarne Ransom Drysdale dans ce long-métrage de suspense comique. Pour en savoir plus, « Knives Out » est un film américain de comédie policière réalisé par Rian Johnson. Il met en vedette un casting impressionnant, dont Chris Evans, Ana de Armas, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon et Christopher Plummer.

L’histoire suit le détective privé Benoit Blanc (Daniel Craig) alors qu’il enquête sur le meurtre du célèbre auteur Harlan Thrombey (Christopher Plummer) dans sa maison de campagne. Tous les membres de la famille Thrombey sont suspects, y compris Ransom Drysdale (Chris Evans), le petit-fils de Harlan.

Le séduisant jeune homme joue Ransom Drysdale, un personnage arrogant et égoïste qui est en conflit avec le reste de la famille Thrombey. Sa performance est solide grâce à son jeu d’acteur comique, différent de son figure habituel de superhéros. Le public a d’ailleurs adoré sa performance de méchant charismatique.

« Knives Out » a également été un succès commercial, récoltant plus de 311 millions de dollars dans le monde entier. Le film se voit nominer pour de nombreux prix, notamment l’Oscar du meilleur scénario original. Il remporte donc le prix du meilleur casting aux Critics’ Choice Movie Awards.

Par ici la bande-annonce :

Captain America: Le Soldat de l’Hiver (2014)

Evans reprend son costume de Captain America dans le second volet de la trilogie. Cet opus est souvent considéré comme l’un des meilleurs films de l’univers cinématographique Marvel.

L’aventure se déroule après les événements de « The Avengers » (2012) et suit Steve Rogers (Chris Evans). Ce dernier tente de s’adapter à la vie moderne et travaille pour le S.H.I.E.L.D. avec l’aide de Black Widow (Scarlett Johansson). Ils découvrent bientôt une conspiration interne qui menace de détruire le S.H.I.E.L.D. et de mettre en danger la vie de millions de personnes.

Dans le film, Chris Evans livre une performance convaincante en tant que Captain America et Steve Rogers, apportant de l’humanité et de la complexité à son personnage. Le film a été salué pour sa mise en scène, son intrigue intelligente et son action intense. Les frères Russo ont réussi à mélanger les éléments de film d’espionnage et de film de superhéros de manière transparente, créant une expérience de visionnage unique.

Le film a été un succès commercial, récoltant plus de 714 millions de dollars dans le monde entier. Il a également été acclamé par la critique, obtenant une note de 90 % sur Rotten Tomatoes.

Snowpiercer (2013)

« Snowpiercer » est un film de science-fiction dystopique réalisé par le cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho. Le film met en vedette Chris Evans dans la peau du protagoniste, Curtis Everett. Ce révolutionnaire mène une rébellion contre le système de caste à bord du Snowpiercer, un train géant. Celui-ci abrite les derniers survivants de l’humanité après une catastrophe climatique mondiale. Le film est salué pour sa réalisation visuellement époustouflante et sa narration ambitieuse. Chris Evans a, quant à lui, reçu des éloges pour sa performance.

« Snowpiercer » reçoit également des critiques élogieuses pour sa critique sociale. Il examine les inégalités de classe, la tyrannie et les injustices dans la société. C’est un réel succès commercial en Corée du Sud. Il se retrouve projeté dans de nombreux festivals de cinéma internationaux. Le film reçoit ainsi plusieurs prix, notamment pour celui du meilleur film étranger aux BAFTA Awards en 2015.

La série télévisée du même nom, basée sur le film, a été créée en 2020 avec Daveed Diggs dans le rôle principal. Bien que Chris Evans n’ait pas repris son rôle, son interprétation de Curtis reste mémorable et appréciée par les fans.

Avengers: Infinity War (2018)

« Avengers: Infinity War » met en vedette Chris Evans dans le rôle de Steve Rogers , alias Captain America. À ses côtés, un casting impressionnant d’autres acteurs jouant des héros Marvel : Robert Downey Jr., Chris Hemsworth et Scarlett Johansson.

L’intrigue du film suit les Avengers alors qu’ils tentent de protéger les pierres d’infinité des mains du titan Thanos. Le malfaiteur cherchant à les rassembler pour détruire la moitié de l’univers dans un acte de « nettoyage » qui rétablira l’équilibre.

Le film est vivement salué pour son intrigue ambitieuse, son action palpitante et son traitement habile de nombreux personnages. Chris Evans livre une fois de plus une performance solide dans le rôle de Captain America. Il démontre bien sa détermination à protéger l’univers et à se battre pour le bien commun. Les fans ont également apprécié les interactions entre Evans et d’autres acteurs, comme Chris Hemsworth dans le rôle de Thor.

« Avengers: Infinity War » est un énorme succès commercial et critique. Celui-ci devient même le quatrième film le plus rentable de tous les temps au box-office mondial. Il reçoit également plusieurs nominations pour plusieurs prix, notamment aux Oscars et aux BAFTA Awards.

Voici la bande-annonce :

Sunshine (2007)

« Sunshine » est un film de science-fiction britannique réalisé par Danny Boyle. Le film met en vedette Chris Evans dans le rôle de Mace. Il fait partie de l’équipage d’une mission spatiale pour réactiver une étoile mourante qui menace la survie de la Terre.

Dans le film, Evans joue un personnage têtu et déterminé, prêt à tout pour accomplir la mission et sauver l’humanité. Le film séduit par son atmosphère tendue et claustrophobe, ainsi que pour son traitement ambitieux de la science-fiction. Chris Evans reçoit en outre des éloges pour sa performance dans le film, montrant une large gamme d’émotions.

« Sunshine » est un succès critique, mais modéré au box-office. Il est toutefois devenu un film culte pour les amateurs de science-fiction. Sa réalisation visuellement époustouflante et de son intrigue complexe et provocatrice ont séduit les fans.

Découvrez l’extrait dans cette bande-annonce :

Push (2009)

« Push » est un film de science-fiction américain réalisé par Paul McGuigan. Ce long métrage met en vedette Chris Evans dans le rôle de Nick Gant. L’acteur incarne un jeune homme doté de pouvoirs télékinésiques. Nick se retrouve impliqué dans une conspiration gouvernementale visant à utiliser les pouvoirs des « Pushers » comme des armes.

Le film conquit le public grâce à son action palpitante et son intrigue pleine de rebondissements. Chris Evans fournit une performance convaincante dans le rôle de Nick Gant. Il montre à la fois sa vulnérabilité et sa détermination à vaincre les forces qui menacent sa vie et celles des autres « Pushers ».

Le film n’a pas connu le succès attendu, il gagne cependant une base de fans de SF grâce à sa réalisation créative et son intrigue complexe. Les fans apprécient la performance de Chris Evans. Le comédien a encore une fois montré sa capacité à incarner des personnages dotés de superpouvoirs. Il ajoute une touche de profondeur émotionnelle et une présence charismatique.

Voici le trailer :

Scott Pilgrim vs. the World (2010)

« Scott Pilgrim vs. the World » est une comédie d’action réalisée par Edgar Wright. Elle se base sur la série de bandes dessinées du même nom de Bryan Lee O’Malley. Le film met en vedette Chris Evans dans le rôle de Lucas Lee. Ce dernier est un acteur célèbre et ex-petit ami de Ramona Flowers, le crush de Scott Pilgrim.

Dans le film, Evans joue un rôle de méchant, avec un égo surdimensionné et une attitude arrogant. Il se moque même de Scott Pilgrim, le protagoniste. Il tente ainsi de l’écraser lors d’un combat épique. Chris E. livre une performance amusante et mémorable, montrant un côté plus léger et comique de sa gamme d’acteur.

« Scott Pilgrim vs. the World » séduit par son style visuel unique, ses références pop culturelles et son humour décalé. Bien que le film n’ait pas connu un énorme succès commercial à sa sortie, il est devenu un film culte pour de nombreux fans de la culture geek et de la bande dessinée. La prestation de Chris Evans dans « Scott Pilgrim vs. the World » figure parmi l’un des points forts du film. Il montrait sa capacité à jouer des rôles comiques et excentriques, tout en gardant son charisme et sa présence à l’écran.

Voici la bande-annonce

Les Quatre Fantastiques (2005)

« Les Quatre Fantastiques » est un film de superhéros américain basé sur la série de bandes dessinées Marvel du même nom. Le film met en vedette Chris Evans dans le rôle de Johnny Storm/La Torche Humaine. Il figure parmi les membres du fameux quatuor, doté de la capacité de contrôler et de générer le feu.

Dans le film, Chris Evans livre une performance énergique et charismatique. Il apporte une dose d’humour et de dynamisme à son personnage. L’acteur montre également une belle alchimie avec les autres membres du casting. Ioan Gruffudd, Jessica Alba et Michael Chiklis, jouent respectivement les rôles de Reed Richards/Mr. Fantastic, Susan Storm/La Femme Invisible et Ben Grimm/La Chose.

Bien que le film ait été critiqué pour son scénario simpliste et ses effets spéciaux datés, il a été un succès commercial. Cela a permis à Chris Evans de se faire connaître d’un public plus large. Son interprétation de Johnny Storm/La Torche Humaine est largement appréciée par les fans de la série de bandes dessinées. Cela contribue alors fortement à sa popularité dans le genre des films de superhéros.

Découvrez la bande-annonce :

Cellular (2004)

« Cellular » est un thriller d’action américain réalisé par David R. Ellis et mettant en vedette Evans dans le rôle principal de Ryan. Ce jeune homme reçoit alors un appel désespéré d’une femme kidnappée et doit tout faire pour la sauver avant qu’il ne soit trop tard.

Dans le film, l’acteur livre une belle performance tout à fait convaincante en tant que héros malgré lui. Son personnage est à la fois intelligent et vulnérable. Cela permet au public de s’identifier et de se connecter facilement à lui.

Le film a été salué pour son intrigue palpitante et son rythme rapide, ainsi que pour la performance de Chris. Bien que le film n’ait pas connu un grand succès commercial, il reste encore considéré comme un bon thriller d’action et a aidé à établir la carrière d’acteur d’Evans dans les rôles d’action.

Par ici le trailer :