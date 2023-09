Tom Hanks est un acteur dont la carrière s’étend sur plusieurs décennies. Il débute à la télévision avant de conquérir le monde du cinéma avec des rôles emblématiques. Né le 9 juillet 1956 à Concord, en Californie, il gagne rapidement en notoriété grâce à sa présence charismatique à l’écran. Sa capacité à incarner une grande variété de personnages y est pour quelque chose également.

Hanks a été salué à maintes reprises par la critique et le public. Il remporte, en effet, deux Oscars consécutifs pour ses rôles dans « Philadelphia » (1993) et « Forrest Gump » (1994). Son style de jeu naturel et sa capacité à établir des connexions émotionnelles avec les spectateurs en font un acteur incontournable.

Sa carrière a été marquée par une diversité de rôles allant du drame à la comédie, de la science-fiction au film historique. Son charme et sa présence à l’écran lui ont permis de travailler aux côtés de certains des réalisateurs les plus talentueux de l’industrie. Ses performances mémorables l’ont élevé au statut de l’un des acteurs les plus respectés et les plus aimés de la firme cinématographique.

Forrest Gump (1994)

Ce film réalisé par Robert Zemeckis a amassé plus de 678 millions de dollars dans le monde. Le casting composé de Tom Hanks, Robin Wright et Gary Sinise séduit le grand public.

« Forrest Gump » est un chef-d’œuvre cinématographique qui raconte l’histoire extraordinaire d’un homme ordinaire. Tom Hanks incarne Forrest Gump, un homme au quotient intellectuel limité, mais doté d’un cœur en or. Le film suit sa vie depuis son enfance jusqu’à l’âge adulte, alors qu’il se retrouve mêlé à certains des événements les plus marquants de l’histoire américaine.

Hanks livre l’une de ses performances les plus mémorables dans le rôle de Forrest Gump. Il apporte une profondeur émotionnelle et une humanité touchante au personnage. Sa capacité à jouer un personnage aussi complexe avec une telle authenticité lui a valu son deuxième Oscar du meilleur acteur. La célèbre phrase « Cours, Forrest, cours ! » reste dans les annales grâce au succès retentissant de ce long-métrage.

Il faut sauver le soldat Ryan (1998)

C’est le fameux et incontestable Steven Spielberg qui est derrière ce film légendaire. Il décide de mettre sous le feu des projecteurs Tom Hanks, Matt Damon et Vin Diesel. Avec de grosses pointures derrière et devant la caméra, il n’est pas étonnant d’entendre que le film récolte plus de 482 millions de dollars dans le monde.

« Il faut sauver le soldat Ryan » est un film de guerre épique qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Tom incarne le capitaine John Miller et est chargé de retrouver et de ramener chez eux le soldat James Francis Ryan, dont les trois frères ont été tués au combat.

L’acteur de renommée mondiale apporte une profonde humanité au personnage du capitaine Miller. Sa performance a été saluée pour sa sensibilité et son authenticité. Nul doute que cela a contribué à faire de ce film une expérience cinématographique inoubliable.

Seul au monde (2000)

Robert Zemeckis est la tête pensante de ce long-métrage en endossant le rôle de réalisateur. Helen Hunt partage l’affiche Hanks. Avec un chiffre d’affaires s’élevant à 429 millions de dollars, il va sans dire que c’est un réel top pour le public.

« Seul au monde » suit l’histoire de Chuck Noland, un employé de Fedex qui se retrouve échoué sur une île déserte après un accident d’avion. L’histoire explore sa lutte pour survivre et sa quête pour retrouver la civilisation.

Tom Hanks porte ce film presque entièrement sur ses épaules, et sa performance est remarquable. Il capture parfaitement l’isolement, la frustration et la détermination du personnage de Chuck.

La Ligne verte (1999)

Le réalisateur Frank Darabont décide de caster Tom Hanks et Michael Clarke Duncan. Ce duo flambe l’écran et le film rapporte 286 millions de dollars.

« La Ligne verte » est une adaptation du roman de Stephen King qui se déroule dans une prison de Louisiane. Hanks incarne Paul Edgecomb, un gardien de prison chargé de superviser les détenus. John Coffey, un homme accusé à tort de meurtre et doté de pouvoirs mystérieux.

Tom apporte une grande profondeur au personnage de Paul, un homme tourmenté par la moralité et la compassion. Sa performance est essentielle pour le succès émotionnel de ce film captivant.

Arrête-moi si tu peux (2002)

Encore un film pondu par Steven Spielberg qui génère plus de 352 millions de dollars. Le fameux Leonardo DiCaprio est également de la partie. Le combo Hanks et Dicaprio affole totalement les fans.

« Arrête-moi si tu peux », raconte l’histoire vraie de Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio), un maître de l’escroquerie, et de l’agent du FBI Carl Hanratty (Tom Hanks). Ce dernier le poursuit alors sans relâche. Le film mélange habilement le suspense et l’humour.

Hanks incarne le rôle de l’agent Hanratty avec une obsession professionnelle tout en développant un respect mutuel pour son adversaire. Sa relation avec DiCaprio à l’écran est l’un des points forts du film, et sa performance a été largement saluée.

Le Terminal (2004)

Comme à l’accoutumée, quand Steven Spielberg et Tom Hanks sont de la partie, le succès n’est jamais loin. C’est encore mieux lorsque Catherine Zeta-Jones et Stanley Tucci sont aussi à l’affiche. Le chiffre d’affaires au box-office mondial s’élevait à 219 millions de dollars.

« Le Terminal » est une comédie dramatique dans laquelle Tom Hanks incarne Viktor Navorski. Il se retrouve bloqué à l’aéroport JFK de New York en raison d’une situation politique dans son pays d’origine. Le film explore l’humanité et la détermination de Viktor alors qu’il crée une vie temporaire à l’aéroport.

L’acteur joue avec une subtilité remarquable le rôle de Viktor. Il capture l’esprit optimiste et résilient de son personnage. Sa performance contribue grandement à faire de ce film une expérience chaleureuse et mémorable.

Capitaine Phillips (2013)

Ce film tiré d’une histoire vraie a été réalisé par Paul Greengrass. Barkhad Abdirahman partage l’affiche avec Hanks. Le chiffre d’affaires au box-office révèle 218 millions de dollars au compteur.

« Capitaine Phillips » raconte la prise d’otages du cargo Maersk Alabama par des pirates somaliens en 2009. Tom Hanks incarne le capitaine Richard Phillips. Il offre une performance tendue et convaincante alors qu’il lutte pour la survie de son équipage et lui-même.

Tom se glisse parfaitement dans la peau du capitaine Phillips, capturant l’intensité de la situation avec une crédibilité impressionnante. Sa performance est un élément essentiel de la tension qui règne tout au long du film.

Le Pont des Espions (2015)

Steven Spielberg réalise ce long-métrage avec brio en collaboration avec Tom Hanks, Mark Rylance et Alan Alda. Le Pont des Espions amasse 165 millions de dollars à travers la planète.

Ce thriller historique se déroule pendant la guerre froide. Hanks joue le rôle de James B. Donovan, un avocat américain. Il se trouve chargé de négocier un échange de prisonniers entre les États-Unis et l’Union soviétique. Sa performance impeccable apporte de la profondeur à ce récit complexe et politiquement chargé.

Il incarne James B. Donovan avec une élégance et une dignité remarquable. Sa capacité à transmettre l’intégrité de son personnage contribue à faire de ce film un succès.

Sully (2016)

Réalisée par Clint Eastwood, cette œuvre rapporte un chiffre de 240 millions de dollars. Le casting composé de Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney conquit les spectateurs à travers le globe.

« Sully » est basé sur l’histoire vraie du pilote Chesley « Sully » Sullenberger. Celui-ci réussit un amerrissage d’urgence spectaculaire sur le fleuve Hudson en sauvant la vie de tous à bord. Tom Hanks incarne Sully avec une sobriété remarquable. Il explore les défis émotionnels auxquels le pilote a été confronté après cet événement héroïque.

Le talentueux acteur offre une performance d’une grande intensité émotionnelle. Il met en lumière la pression, les doutes et la résilience du personnage avec une maîtrise exceptionnelle.

Apollo 13 (1995)

Ron Howard réalise Apollo 13 avec la contribution de Tom Hanks, Kevin Bacon et Bill Paxton. Le chiffre d’affaires au box-office mondial s’élève à 355 millions de dollars.

Le récit se base sur l’histoire vraie de la mission spatiale Apollo 13, qui a failli tourner au drame. Tom incarne Jim Lovell, le commandant de la mission. Il fournit alors une performance mémorable qui capture l’angoisse et la détermination des astronautes. De véritables héros confrontés à l’adversité dans l’espace.

Tom a une fois de plus prouvé son talent en incarnant Jim avec une grande crédibilité. Son jeu d’acteur a contribué à faire de « Apollo 13 » un succès critique et commercial.

Voici sa bande-annonce :

