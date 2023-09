Pour les cinéphiles, leur image de Hugh Jackman est probablement celle du féroce Wolverine que l’acteur a interprété dans neuf des dix films « X-MEN ». L’importation du personnage depuis les BD au grand écran fut un énorme succès grâce à l’énorme talent de Jackman. Il a su apporter une image « sombre » et parfois de la tristesse au personnage, ce qui l’a rendu cher au public.

Plus tôt dans sa carrière, Jackman a eu la sagesse et la chance de collaborer avec plusieurs grands réalisateurs comme Darren Aronofsky dans « The Fountain », Christopher Nolan dans « The Prestige » et Denis Villeneuve dans « Prisoners ». Il crée dans chaque film certaines des scènes les plus marquantes de sa carrière.

Hugh Jackman va d’ailleurs retrouver le personnage de Wolverine dans le prochain « Deadpool 3 » de Ryan Reynolds. Ce film va notamment servir à introduire Wolverine dans le MCU. Deadpool va chercher le meilleur Wolverine du multivers et croiser plusieurs « variants » avant de se mesurer à celui de Hugh Jackman.

Le Prestige (2006)

Pour ce blockbuster de 2006, Hugh Jackman a collaboré avec Christian Bale et le célèbre réalisateur Christopher Nolan.

« Le Prestige » est un thriller intense qui met en scène le duel, de plus en plus dangereux, de deux talentueux magiciens dans le Londres de la fin du XIXe siècle.

Robert Angier et Alfred Borden sont deux magiciens promis dès leur plus jeune âge à un avenir brillant. Leur rivalité amicale va, au fil des années, se transformer en jalousie, puis en véritable haine pour l’un et l’autre. L’animosité qui existe entre les deux va forcer les deux rivaux à se détruire mutuellement en usant des méthodes les plus sombres de leur art.

Généralement assigné à des superproductions, Hugh Jackman montre une autre facette de son talent avec un personnage plus sombre et cruel. Un rôle particulièrement marquant dans la carrière de l’acteur australien.

Voici la bande-annonce :

The Greatest Showman (2017)

« The Greatest Showman » est l’un des films de Hugh Jackman qui a rencontré le plus de succès au box-office. Le film a récolté près de 174 millions de dollars et a propulsé le genre musical sur le devant de la scène hollywoodienne.

Jackman a toujours été un passionné de la scène, ce qui rend d’autant plus agréable de voir que ce film soit au sommet de sa liste au box-office. Son rôle de P.T. Barnum est également l’un de ses rôles les plus passionnants, apportant du divertissement à chaque fois qu’il apparaît à l’écran.

Depuis sa plus tendre enfance, P.T. Barnum a toujours eu un talent pour la promotion. Avec son imagination créative, il se tourne alors vers le spectacle pour créer le cirque Barnum & Bailey. Son spectacle va prendre une ampleur si grande qu’il sera rapidement considéré comme étant le spectacle le plus célèbre du monde.

Le film est rempli de performances passionnantes et de chansons instantanément classiques, ce qui en fait un plaisir à regarder du début à la fin.

Ci-dessous la bande-annonce :

Kate & Leopold (2001)

« Kate & Leopold » est certainement la plus réussie des interprétations de Jackman d’un personnage de comédie romantique. Jouant aux côtés de Meg Ryan, Jackman incarne Son Altesse Leopold Alexis Elijah Walker Gareth Thomas Mountbatten, 3e duc d’Albany.

L’acteur australien apporte toute son attitude royale au rôle dans une histoire de voyage dans le temps où Leopold est transporté au XXIe siècle et tombe sous le charme d’une businesswoman new-yorkaise.

Pour sa performance, Jackman a reçu sa première nomination aux Golden Globes du Meilleur Acteur dans une comédie/musicale.

Le lien de la bande-annonce ci-dessous :

Real Steel (2011)

« Real Steel » est une entrée unique dans le genre du drame sportif pour Hugh Jackman.

L’acteur intègre le monde de la boxe, d’une manière peu conventionnelle dans ce film signé Shawn Levy. Bien que le film ne spécifie pas la période, il est évident que celui-ci se déroule dans un futur proche, notamment en raison de la disparition progressive de la boxe humaine au profit de la boxe robotique.

Le personnage de Jackman, Charlie Kenton, est un promoteur de petite envergure, assemblant des morceaux de robots pour des combats de bas niveau. Ce n’est que lorsqu’il s’associe avec son fils pour construire et entraîner un robot champion qu’il retrouve une dernière fois le plus haut niveau de ce sport.

Malgré l’incorporation d’éléments de science-fiction avec la présence des robots, le film conserve toujours les meilleures caractéristiques des drames sportifs que le public apprécie. On y retrouve des séquences d’action incroyablement excitantes. Les fans de boxe et de sport en général peuvent alors s’imprégner de l’énergie électrique qui rend les films sportifs si spéciaux.

Ci-dessous la bande-annonce :

La saga des « X-MEN » (2000-2016)

La saga des « X-MEN » et le personnage de Wolverine ont propulsé Hugh Jackman au rang de superstar hollywoodienne.

Jackman a interprété le mutant au cigare et aux griffes acérées dans neuf des dix films « X-MEN », dont le film « Logan » qui retrace la fin de la vie du personnage. Wolverine est un mutant aux capacités physiques améliorées, notamment avec la capacité de s’autoguérir.

Contrairement aux autres superhéros, Wolverine possède un caractère sombre et une mentalité de « anti-hero ». Ce caractère est justifié par une lutte émotionnelle interne qui tourmente le personnage depuis plusieurs années. Wolverine se démarque alors des autres mutants de la saga, et ce, depuis ses débuts dans les premiers films « X-MEN ».

Jackman est resté fidèle à son personnage tout au long de la saga, ce qui a contribué à accroître sa notoriété.

Voici la bande-annonce du premier film de la saga :

Van Helsing (2004)

« Van Helsing » aborde l’histoire de « Dracula »du point de vue du chasseur de monstres. Gabriel Van Helsing, interprété par Hugh Jackman, est un chasseur de vampires et un mercenaire de l’Église Catholique Romaine. Sa dernière mission consiste à traquer et à éliminer Dracula.

Le script préparé par le réalisateur Stephen Sommers laisse à Jackman l’occasion de mettre en avant ses talents d’acteur de films d’action. Bien que ce film ne soit pas l’un des films les mieux accueillis par la critique pour Jackman, « Van Helsing » reste néanmoins un succès significatif pour l’Australien.

Au box-office, le film a notamment rapporté plus de 300 millions de dollars de recettes.

Le lien de la bande-annonce est disponible ci-dessous :

Logan (2017)

Après plus de 15 ans à interpréter le personnage de Wolverine au grand écran, Hugh Jackman présente en 2017 ses adieux au superhéros des X-MEN, en tout cas, c’était ce que le public pensait avant l’annonce de Deadpool 3 pour 2024 aux côtés de Ryan Reynolds.

Pour « Logan », Jackman a collaboré avec le réalisateur James Mangold qui a transformé le mutant aux griffes acérées en un héros de drama intime et brutal. Le film est inspiré par les westerns et les atmosphères post-apocalyptiques.

Dans ce film, Wolverine est presque méconnaissable vu toute la violence et la vulnérabilité dont il fait preuve. Logan est vieux et épuisé, et il s’occupe d’un Professeur X souffrant dans un lieu gardé secret près de la frontière mexicaine. Cependant, les tentatives de Logan pour s’isoler du reste du monde et rompre avec son passé seront vaines lorsqu’une jeune mutante du nom de X-23 est traquée par de sombres individus et va se retrouver face à lui.

« Logan » est un triomphe commercial et critique, et il est resté dans les mémoires comme l’un des meilleurs essais dans le genre superhéros.

Voici la bande-annonce :

Prisoners (2013)

À sa sortie en 2013, « Prisoners » a rapidement fait parler de lui grâce à la brillante performance de Jackman. Réalisé par Denis Villeneuve, le film parle de Keller Dover (Hugh Jackman) et du Détective Loki (Jake Gyllenhaal). Les deux partent à la recherche de la fille de Dover.

Le principal suspect est rapidement arrêté, mais il est relâché pour faute de preuve. Aveuglé par sa douleur, Keller se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver sa fille. Dans sa quête, il va aussi chercher Joy, une autre petite fille disparue. Quant à Loki, il va essayer de trouver plus d’indices afin d’arrêter le véritable coupable. Il doit d’ailleurs faire vite avant que Keller ne commette l’irréparable.

Jackman n’est pas le seul à fournir une performance remarquable. Tous les acteurs jouent leurs rôles à merveille, rendant le film particulièrement captivant, malgré sa nature troublante.

« Prisoners » est considéré comme étant l’un des meilleurs thrillers criminels des années 2010.

Par ici la bande-annonce :

Les Misérables (2012)

Hugh Jackman montre toutes ses compétences en comédie musicale. Son rôle en tant que Jean Valjean va lui valoir une récompense aux Golden Globes. Il s’agit d’une adaptation cinématographique de la longue comédie musicale tirée de l’œuvre de Victor Hugo : « Les Misérables ».

Contrairement à son rôle de comédie musicale dans « Oklahoma ! » sur scène et à sa performance dans « The Boy from OZ » à Broadway, la performance de Jackman puise à la fois dans ses compétences musicales et son immense talent dramatique. Il parvient à créer un Jean Valjean unique qui a été acclamé par la critique.

Pour sa performance, Jackman a reçu sa première nomination à l’Oscar du Meilleur Acteur. Il reçoit aussi des nominations pour deux Screen Actors Guild Awards.

Ici sa bande-annonce :

The Son (2022)

Peter, interprété par Jackman, vient de commencer une deuxième vie de famille avec sa nouvelle femme Beth et un nouveau-né. Ce dernier est surpris lorsque son ex-femme Kate implore son aide pour gérer leur fils de 17 ans. La dépression de Nicholas s’aggrave en effet de plus en plus.

Bien qu’il ne connaisse pas trop son propre fils, Peter saisit cette opportunité pour devenir un bon père aux yeux de l’adolescent. Cependant, il va vite se rendre compte qu’il continue de commettre les mêmes erreurs que celles qu’il a subies de son père distant.

Malgré des critiques assez mitigées sur le film, Jackman a été salué pour sa performance. Il obtient d’ailleurs sa quatrième nomination aux Golden Globes du Meilleur Acteur.

La bande-annonce ci-dessous :

D’autres films et séries TV avec Hugh Jackman :

La Nuit au musée : Le Secret des Pharaons (2014) ;

Les Cinq Légendes (2012) ;

Human Resources (2023 — Saison 1 et 2);

Free Guy (2021);

Koala Man (2023—Saison 1);

The Front Runner (2018);

Eddie The Eagle (2016);

Australia (2008);

Scoop (2006);

Bad Education (2019).