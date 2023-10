Megan Fox est l’une des actrices les plus appréciées à Hollywood. Ses débuts dans l’industrie du cinéma remontent à plus d’une décennie, avec sa percée grâce au blockbuster de 2007 « Transformers ».

La performance de Megan Fox dans « Transformers » a notamment propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets. Mais cela est bien évidemment venu avec des conséquences. Lors d’une interview, l’actrice s’est exprimée sur l’objectivisation sexuelle dont elle est victime à Hollywood. Les producteurs ont tendance à lui proposer que des rôles mettant seulement en avant son corps et non son talent.

Cette histoire a été profondément tissée dans la carrière de Fox, puisqu’elle a été considérée comme l’un des symboles sexuels de sa génération. Aujourd’hui, Megan Fox souhaite mettre en avant le travail qu’elle a accompli en tant qu’actrice, en prouvant à tous qu’elle en est tout à fait capable.

Voici les dix meilleures prestations de Megan Fox au cours de ses deux décennies de carrière.

Till Death (2021)

« Till Death » est un thriller intense qui parvient à captiver le public tout au long du récit. Cela, c’est grâce à la performance exceptionnelle de son actrice principale, Megan Fox. En effet, l’actrice brille plus que jamais dans ce film de S. K. Dale.

Emma, interprétée par Fox, est une jeune femme mariée depuis près d’une décennie à Mark. Après une soirée d’anniversaire de mariage totalement ordinaire, Emma se réveille le lendemain, menottée au cadavre de Mark. En plus d’avoir constaté avec frayeur la mort de son époux, Emma va aussi découvrir qu’elle est la cible de dangereux tueurs. Elle va alors devoir abandonner sa complaisance et passer à l’offensive si elle veut rester en vie.

Voici sa bande-annonce :

Above the Shadows (2019)

« Above the Shadows » est une romance surnaturelle. Elle raconte l’histoire d’une jeune femme tellement ignorée par son entourage qu’elle en est devenue invisible. Le seul moyen pour elle de retrouver sa vie normale est de solliciter l’aide d’un combattant de MMA déchu. La vie de celui-ci s’est vue basculée suite à une photographie prise par la jeune femme.

L’actrice Olivia Thirlby interprète le rôle d’Holly, la femme invisible, et Alan Ritchson incarne Shayne Blackwell, le combattant déchu. Quant à Megan Fox, elle joue Juliana, l’ex de Shayne, dans un rôle délicieusement provocant.

« Above the Shadows » se fait toutefois descendre par les critiques. C’est à cause de sa similarité avec un épisode de la série « Buffy contre les vampires », sorti en 1997 et intitulé « Out of Mind, Out of Sight ». Malgré ces critiques, le film est très bien réalisé, avec des personnages bien interprétés et une histoire amusante et sentimentale.

Ci-dessous un extrait du film :

Jennifer’s Body (2009)

« Jennifer’s Body » est une comédie-horreur divertissante et peu commune. Il tiendra le public en haleine avec son humour noir, ses scènes d’action intenses et sa protagoniste forte.

Le film met en vedette Megan Fox dans le rôle de Jennifer Check, une lycéenne cheerleader possédée par un démon. On retrouve aussi Amanda Seyfried dans le rôle de sa meilleure amie, Needy Lesnicky.

Jennifer se fait posséder par un démon après avoir fait une rencontre malheureuse avec un groupe de rock dans un bar local. Depuis, elle ressent une envie incontrôlable de se nourrir des garçons de son école. Afin de sauver sa ville de la destruction, Needy doit rapidement découvrir les secrets des nouvelles capacités de Jennifer.

Ce film culte d’horreur-comédie fait partie des meilleures performances cinématographiques de Megan Fox.

Voici la bande-annonce du film :

Think Like a Dog (2020)

« Think Like a Dog » est un film de science-fiction familial. Il suit la vie d’Oliver, un garçon de 12 ans, qui établit une connexion télépathique avec son chien après une expérience scientifique. Désormais, les deux peuvent lire mutuellement leurs esprits. Ils s’entraident alors de manière comique pour naviguer entre vie de famille et problèmes à l’école.

Alors que les gens apprennent la vérité sur l’expérience et que ses parents sont au bord du divorce, Oliver a peur qu’on le sépare de son chien.

Dans ce film, Megan Fox joue le rôle de la mère d’Oliver, où elle offre une performance pleine d’émotions. Le rôle du père est interprété par Josh Duhamel. Ce film est sorti en 2020, durant la pandémie de COVID-19. Il a été un véritable point lumineux dans une période où de nombreux projets ont été soit retardés, soit annulés.

Le lien de la bande-annonce ci-dessous :

Rogue (2020)

« Rogue » est un thriller d’action qui suit la vie d’une femme mercenaire. Avec son équipe, elle va se retrouver coincée dans les plaines de l’Est de l’Afrique. Là-bas, elle devra lutter pour survivre à la fois contre les insurgés locaux et une lionne agressive.

Megan Fox incarne le personnage de Samantha « Sam » O’Hara. Fox s’en sort étonnamment bien dans ce rôle et livre une performance plutôt convaincante dans un rôle qui demande beaucoup d’émotion et de force. Le reste du casting est aussi impressionnant avec Philip Winchester et Adam Deacon.

« Rogue » est un film simple avec beaucoup d’action, des explosions et de la violence graphique.

Cliquez sur ce lien pour voir la bande-annonce :

The Battle of Jangsari (2019)

« The Battle of Jangsari » est un film se déroulant à l’ère de la guerre de Corée. Il aborde une histoire inédite qui avait été tenue secrète pendant des décennies. Le Général MacArthur va notamment révéler un plan risqué, consistant à utiliser des attaques de diversion pour se débarrasser des forces ennemies.

Megan Fox incarne le personnage de Jane, une correspondante de guerre américaine qui couvre ces différentes missions. Elle va ensuite se lier d’amitié, puis tomber amoureuse de l’un des soldats.

Salué par les critiques, ce film du genre dramatique est particulièrement captivant et donne vie à l’histoire de manière très touchante. Le spectateur est surtout ému par les performances puissantes des acteurs et une attention méticuleuse aux détails de la part du producteur.

Voici la bande-annonce pour avoir un aperçu du film :

Friends with Kids (2011)

« Friends with Kids » est une comédie romantique qui raconte l’histoire de deux amis trentenaires qui rencontrent des problèmes dans leur mariage respectif. En effet, après avoir eu des enfants avec leurs conjoints, les deux amis commencent à remarquer que quelque chose ne va pas dans leurs relations. Interprétés par Adam Scott et Jennifer Westfeldt, les deux amis vont découvrir que le plaisir et la misère sont juste à proximité.

Megan Fox joue le rôle de Mary Jane, la conjointe du personnage d’Adam Scott. Il s’agissait d’une excellente opportunité pour l’actrice de démontrer ses talents en dehors de la saga « Transformers ».

Le lien vers la bande-annonce est disponible ci-dessous :

Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)

Megan Fox interprète le personnage d’April O’Neil dans ce remake des « Tortues Ninja ». April est une reporter intrépide et alliée des Tortues. Travaillant de nouveau avec Michael Bay, le personnage de Fox s’est lancé pour objectif d’empêcher l’ennemi d’obtenir une technologie capable d’exterminer toute forme de vie.

Dans ce film, Fox est libérée de toute forme de sexualité gratuite. Cela lui permet alors de montrer aux spectateurs toute l’étendue de son énorme talent d’actrice, sans idées préconçues qui risqueraient d’entraver l’expérience.

Par ici la bande-annonce de ce super film :

This is 40 (2012)

« This is 40 » est une comédie dramatique qui fait suite au film « Knocked Up » sorti en 2007. Ce second volet parle de la relation stressante entre Pete et Debbie qui s’aggrave encore plus lorsqu’ils passent le cap des 40 ans.

Pete et Debbie sont interprétés de manière hilarante par Paul Rudd et Leslie Mann. Quant à Megan Fox, elle joue le rôle de Desi, une employée qui travaille dans la boutique de Debbie.

Avec d’autres gros noms de la scène comique comme Jason Segel, John Lithgow, Albert Brooks, Melissa McCarthy, Chris O’Dowd et Lena Dunham, le film garantit un divertissement total.

Voici sa bande-annonce :

Transformers (2007)

La saga « Transformers » de Michael Bay a propulsé la carrière de Megan Fox aux sommets d’Hollywood. Malgré quelques mésententes entre la star et le réalisateur, son rôle en tant que Mikaela Barnes reste emblématique et a permis à la saga de trouver rapidement son public.

Avant d’avoir quitté la licence « Transformers », Fox incarnait alors l’intérêt amoureux de Sam, le personnage principal interprété par Shia LaBeouf. Le meilleur usage du personnage reste dans le premier film, où Mikaela bénéficie d’une excellente évolution. Son personnage serait même mieux écrit que celui de Shia LaBeouf. Fox apporte une véritable profondeur à son personnage, mais elle sera malheureusement négligée par la production au fil des années.

Vous pouvez visionner la bande-annonce du film grâce au lien ci-dessous :

D’autres films avec Megan Fox

Transformers 2 : La Revanche (2009) ;

Teenage Mutant Ninja Turtles 2 (2016) ;

Bad Boys II (2003) ;

The Dictator (2012) ;

Passion Play (2010).