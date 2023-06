Les étoiles les plus brillantes d’Hollywood ne sont pas toutes nées sur le territoire américain. L’Angleterre a également pondu son lot de stars, et Keira Knightley en fait partie. Née le 26 mars 1985 à Teddington dans le Middlesex, elle commence sa carrière d’actrice à seulement sept ans.

Elle apparaît ainsi pour la première fois à la télévision dans Royal Celebration (1993), puis dans la série The Bill (1995). Mais c’est en 2003 que sa renommée prend une ampleur internationale. Cela grâce à ses seconds rôles dans les comédies dramatiques anglaises Joue-la comme Beckham et Love Actually.

Sa célébrité atteint son apogée lorsqu’elle a incarné des personnages emblématiques dans ses meilleurs films. On peut citer Pirates des Caraïbes, Orgueil et Préjugés et Atonement. Des superproductions aux films indépendants, Keira Knightley offre des performances époustouflantes dont nous allons vous présenter par le biais d’un top 10 de ses films.

Doté d’une physique bénie des dieux, Keira Knightley faisait partie des 100 femmes les plus sexy du monde en 2005. L’ampleur de sa renommée internationale est telle qu’en 2018, elle devient Officier de l’Ordre de l’Empire britannique par la reine Élisabeth II, avec Tom Hardy et Emma Thompson à ses côtés. Côté palmarès, on ne fait pas mieux !

Ceci étant dit, voici notre top 10 des films avec Keira Knightley.

A Dangerous Method (2011)

Réalisé par David Cronenberg, ce film s’inspire d’une histoire vraie. Il s’agit du fondateur de la psychologie analytique Carl Gustav Jung, sa patiente et future psychanalyste Sabina Spielrein, et le père de la psychanalyse Sigmund Freud. Ces trois personnalités ont vécu une relation complexe. Celle-ci est parfois tumultueuse. On a Michael Fassbender dans le rôle de Jung, Viggo Mortensen dans celui de Freud, et Keira Knightley dans celui de Spielrein.

A Dangerous Method a reçu des critiques positives. Les performances de Fassbender, Mortensen et Knightley ont été largement saluées. Cela concerne aussi l’approche du scénario par rapport à l’histoire originale. En résumé, le film était une digne entrée dans la filmographie de Cronenberg, faisant l’objet d’un grand respect envers le réalisateur.

Voici la bande-annonce :

Pirates des Caraïbes : La malédiction du Black Pearl (2003)

Ce premier opus des Pirates des Caraïbes enregistre la marche vers le succès de Keira Knightley. D’où sa présence dans ce top 10. Il met en vedette le pirate Jack Sparrow (incarné par Johnny Depp). Celui-ci s’associe au forgeron Will Turner (Orlando Bloom) pour sauver la fille du gouverneur, Elizabeth Swann. Celle-ci est captive d’une bande de pirates à bord du navire de Sparrow, le Black Pearl. Keira Knightley joue le rôle d’Elizabeth d’une manière exceptionnelle et mémorable. Elle reprendra d’ailleurs son personnage dans toutes les suites du film.

À sa sortie, Pirates des Caraïbes : La malédiction du Black Pearl devient l’un des films les plus emblématiques des années 2000. La plupart des critiques étaient toutes positives, acclamant l’humour, le cadre, les effets visuels ainsi que les performances des acteurs. De leur côté, Keira Knightley et Orlando Bloom ont offert une très belle alchimie. Leur intrigue amoureuse est en effet l’un des points forts du film.

Par ici la bande-annonce :

Official Secrets (2019)

Dans ce thriller d’espionnage indépendant réalisé par Gavin Hood, Keira Knightley incarne la lanceuse d’alerte Katharine Gun. S’inspirant de faits réels qui se sont déroulés en 2003, l’intrigue se concentre sur le personnage de Knightley. Elle n’hésite pas à mettre en danger sa vie, son couple, sa liberté et son sens du patriotisme en divulguant des documents secrets. Ces derniers exposent à la lumière une tentative d’infiltration par les services de renseignement britanniques et américains pour faire chanter des diplomates de l’ONU. Leur objectif : les faire chanter afin qu’ils votent sur une résolution en faveur de la guerre en Irak.

Official Secrets a reçu des critiques positives. L’interprétation de Keira Knightley a également été acclamée, et beaucoup considèrent qu’il s’agit de l’une de ses meilleures performances.

Ci-dessous la bande-annonce :

New York Melody (2013)

Keira Knightley livre l’une de ses plus belles performances dans ce drame musical réalisé par John Carney. Elle incarne le personnage de Gretta James. Celle-ci est une grande passionnée de musique et s’installe à New York avec son petit ami. Malheureusement, ce dernier la quitte pour son attachée de presse, et ce, avec la plus effroyable manière qui soit : la musique. Totalement effondrée, elle décide de rentrer en Angleterre. Mais lors de sa dernière soirée à New York, Dan Mulligan, un producteur de musique, la repère. Sous l’emprise du talent de Gretta, il lui propose de produire son album dans les lieux publics de New York.

La performance de Knightley dans le film a été chaleureusement saluée. Beaucoup ont fait l’éloge de sa voix douce et apaisante. Elle a d’ailleurs reçu plusieurs nominations, et a remporté le Jupiter Award de la meilleure actrice internationale dans un drame musical en 2015.

Un film mêlant amour et musique à regarder absolument dans ce top 10 des films avec Keira Knightley !

Par ici la bande-annonce :

Aussi connu sous son titre original Atonement, ce film signe la deuxième collaboration entre le réalisateur Joe Wright et Keira Knightley. Il s’agit d’une adaptation du roman éponyme de Ian McEwan. Le film retrace la romance naissante entre Cecilia Tallis (interprétée par Keira Knightley) et Robbie Turner (James McAvoy). Mais Briony, la sœur de Cecilia, va irrévocablement ébranler leur vie amoureuse quand elle accuse Robbie d’un crime qu’il n’a pas commis.

Reviens-moi a reçu des critiques très positives à sa sortie, lui valant le titre de l’un des meilleurs films de l’année 2007. Il remporte ainsi l’Oscar de la meilleure musique de film lors de la 80 ᵉ cérémonie des Oscars. Les performances de Keira Knightley et James McAvoy ont été acclamées et ont reçu des nominations aux Golden Globes et aux BAFTA.

Appréciez la bande-annonce :

Joue-la comme Beckham (2003)

Ce film de football met en vedette Parminder Nagraas Jess, une adolescente britannico-indienne. À la différence de ses sœurs, elle poursuit une carrière de footballeuse professionnelle contre la volonté de ses parents conservateurs. Quant à Keira Knightley, elle joue le rôle de Juliette Paxton, l’amie de Jess qui l’encourage à s’inscrire dans l’équipe.

Acclamé pour son ton, son humour et son scénario, Loue-la comme Beckham a été le film qui a permis à Knightley de percer internationalement dans le monde du cinéma. Il a également reçu des éloges pour la performance de Nagra et sa représentation de la culture indienne. Le film est devenu un phénomène culturel, considéré comme un classique et l’un des meilleurs films pour adolescents à l’époque.

Voici la bande-annonce :

Miss Révolution (2020)

Réalisé par Philippa Lowthorpe, Keira Knightley incarne Sally Alexander, et évolue auprès des acteurs comme Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Lesley Manville, Greg Kinnear et Rhys Ifans. Le film nous ramène dans les années 1960 au Royaume-Uni, époque durant laquelle le concours de Miss Monde est regardé partout dans le monde. Mais en 1970, le mouvement de libération des femmes nouvellement formé prend d’assaut la scène du concours, perturbant ainsi son histoire…

Appréciez la bande-annonce :

Orgueil et préjugés (2005)

Nous entrons dans le top 3 des 10 meilleurs films avec Keira Knightley dans sa première collaboration avec le réalisateur Joe Wright. Dans cette adaptation du roman de la femme de lettres anglaise Jane Austen, elle reprend le rôle emblématique d’Elizabeth Bennet au xôtés de Matthew Macfadyen (Fitzwilliam Darcy) et Rosamund Pike (Jane Bennet).

Orgueil et préjugés est sans doute le rôle le plus emblématique de Keira Knightley. Son travail a été salué par les critiques, qui l’ont considérée comme l’Elizabeth Bennet idéale parmi les autres adaptations cinématographiques du roman. D’ailleurs, Knightley a été nommée pour la première fois aux Oscars pour son interprétation, et a reçu le trophée de la meilleure actrice dans un drame romantique lors de la 5 ᵉ cérémonie des New York Film Critics Online Awards 2005.

En bref, Orgueil et préjugés a été acclamé pour sa bande-son et l’approche nouvelle de Joe Wright à l’égard d’un classique bien connu et aimé des anglais.

Un film à ne pas rater !

Ci-dessous la bande-annonce :

Colette (2018)

Ce film biographique réalisé par Wash Westmoreland voit Keira Knightley incarner la romancière française Colette. L’intrigue est centrée sur les efforts du personnage pour atteindre l’autonomie et la reconnaissance en matière d’écriture après avoir écrit le roman semi-autobiographique de son mari.

Les critiques ont réagi avec enthousiasme à Colette. Les éloges se sont portés particulièrement sur la performance de Knightley, le film étant considéré comme étant le révélateur de ses talents. Ses talents lui ont valu sa nomination de Meilleure actrice dans un drame biographique lors du National Film Awards 2019.

Appréciez la bande-annonce :

Imitation Game (2014)

Nous arrivons à la première place de ce top 10 des films avec Keira Knightley avec Imitation Game, un film biographique réalisé par Morten Tyldum. Inspiré de la vie du mathématicien et cryptanalyste britannique Alan Turing, le film met en vedette Benedict Cumberbatch et Keira Knightley. Elle joue le rôle de Joan Clarke, l’épouse de Turing (interprété par Cumberbatch) et également sa collègue, contribuant au décodage du message des services de renseignements allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’intrigue du film relate alors la vie d’Alan Turing, ses efforts de décryptage des messages en compagnie de sa femme et sa condamnation pour outrage aux bonnes mœurs. Le duo d’acteurs a reçu des critiques élogieuses pour leurs performances, et ont été nommés aux Oscars dans les catégories meilleur acteur et meilleure actrice dans un second rôle. Quant au film, il a obtenu six nominations supplémentaires et a remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté.

Une première place bien méritée dans ce top 10 des films avec Keira Knightley !

Par ici la bande-annonce :