Anya Taylor-Joy est une actrice britannique américaine qui conquit rapidement le monde du cinéma avec ses performances mémorables. Ses débuts prometteurs dans le film « The Witch » en 2015 n’en disent pas moins. Elle s’est démarquée grâce à son charisme, son talent et sa capacité à incarner des personnages complexes. Dans cet article, nous allons explorer les dix meilleurs films mettant en valeur Anya Taylor-Joy. Découvrez également un résumé de chaque film, en évaluant sa prestation et en exposant les critiques positives qui lui sont adressées.

The Witch (2015)

Dans son premier grand rôle, Anya Taylor-Joy interprète le personnage de Thomasin. Il s’agit d’une jeune fille vivant dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle. Lorsque son jeune frère disparaît mystérieusement et que des événements surnaturels commencent à se produire, la famille puritaine se tourne vers la sorcellerie pour expliquer ces phénomènes.

Thomasin devient rapidement le centre des soupçons. On l’accuse de pratiquer la magie noire. Taylor-Joy offre une performance époustouflante, apportant une vulnérabilité et une intensité émotionnelle à son personnage complexe. Sa prestation subtile et captivante a été saluée par les critiques, qui ont souligné sa capacité à transmettre la terreur et l’innocence perdue de Thomasin.

Split (2016)

Dans ce thriller psychologique réalisé par M. Night Shyamalan, Anya Taylor-Joy incarne Casey Cooke, une adolescente kidnappée par un homme atteint d’un trouble dissociatif de l’identité. Lors d’une journée normale, elle est en effet enlevée par Kevin Wendell Crumb (interprété par James McAvoy). Un homme souffrant d’un trouble dissociatif de l’identité avec vingt-trois personnalités distinctes.

Alors que Casey tente de comprendre et de survivre à sa captivité, elle découvre que certaines des personnalités de Kevin peuvent l’aider à s’échapper. Taylor-Joy livre une performance impressionnante, montrant la vulnérabilité et la force intérieure de son personnage face à une situation terrifiante. Sa prestation a été acclamée par les critiques, qui l’ont qualifiée de révélation et ont salué sa capacité à incarner les couches complexes de Casey.

Thoroughbreds (2017)

Anya Taylor-Joy joue le rôle d’Amanda, une jeune femme émotionnellement détachée. Elle se lie d’amitié avec Lily, interprétée par Olivia Cooke. Ensemble, elles complotent pour se débarrasser du beau-père toxique de Lily. Le film explore les thèmes de l’amitié, de la manipulation et de la moralité. Taylor-Joy livre une performance glaçante et parfaitement maîtrisée. Elle apporte une nuance troublante à son personnage d’Amanda, qui est à la fois détachée et complexe.

Sa présence magnétique à l’écran et sa capacité à communiquer des émotions intenses sans effort sont souvent saluées par les critiques.

Emma (2020)

« Emma » est une adaptation cinématographique du roman classique de Jane Austen, dans laquelle Anya Taylor-Joy incarne le rôle-titre. Le film raconte l’histoire d’Emma Woodhouse, une jeune femme intelligente et belle. Elle se consacre à l’entremise amoureuse dans l’Angleterre du XIXe siècle. Tout en cherchant à trouver des partenaires romantiques pour les autres, Emma se retrouve embourbée dans des malentendus et des complications amoureuses.

Taylor-Joy apporte une fraîcheur et un charme irrésistibles à son personnage, capturant à la fois son arrogance et sa vulnérabilité. Sa prestation a été saluée pour sa vivacité et son talent à transmettre les émotions complexes et les nuances subtiles d’Emma.

The Queen’s Gambit (2020)

Bien qu’il s’agisse d’une minisérie, « The Queen’s Gambit » mérite d’être mentionnée. Cela en raison de la performance exceptionnelle d’Anya Taylor-Joy dans le rôle principal. La série suit l’histoire de Beth Harmon, une jeune prodige des échecs. Elle lutte contre ses démons intérieurs tout en cherchant à devenir la meilleure joueuse du monde.

Taylor-Joy incarne Beth avec une intensité et une profondeur remarquable, capturant la passion, l’obsession et la vulnérabilité de son personnage. Sa prestation subtile et captivante est largement saluée. Elle remporte ainsi de nombreux éloges et récompenses pour son rôle dans la série.

Radioactive (2019)

Dans ce biopic fascinant réalisé par Marjane Satrapi, Anya Taylor-Joy incarne le rôle d’Irene Curie. Il s’agit de la fille aînée de Marie Curie, célèbre scientifique et lauréate de deux prix Nobel. Le film explore la vie et l’héritage de Marie Curie. L’œuvre met en lumière ses découvertes révolutionnaires en matière de radioactivité et ses luttes personnelles et professionnelles. Anya Taylor-Joy offre une performance solide en tant qu’Irene Curie, apportant une présence émouvante et dévouée à l’écran.

The New Mutants (2020)

Ce film de superhéros basé sur les personnages de Marvel Comics met en vedette Anya Taylor-Joy. Elle joue le rôle de Illyana Rasputin, alias Magik. Elle joue une mutante dotée de pouvoirs magiques qui se retrouve enfermée avec d’autres jeunes mutants dans un établissement secret. Ils doivent alors affronter leurs propres peurs et démons intérieurs.

Bien que le film reçoive des critiques pour sa narration confuse, la performance de Taylor-Joy reste souvent considérée comme l’un des points forts. Elle apporte un mélange de mystère et de ténacité à son personnage.

The Northman (2022)

« The Northman » est un film d’aventure historique réalisé par Robert Eggers. Anya Taylor-Joy joue aux côtés d’acteurs renommés tels que Nicole Kidman et Alexander Skarsgård. Le film se déroule au Xe siècle. On y suit un jeune homme en quête de vengeance pour la mort de son père. Le prince Amleth est à l’aube de l’âge adulte lorsque son père se retrouve tragiquement assassiné par son propre oncle. Ce dernier enlève également la mère d’Amleth.

Après deux décennies, Amleth deviendra alors un fier Viking qui pille les villages slaves. Au cours de ses aventures, il rencontre une voyante mystérieuse. Celle-ci va raviver en lui un vœu profondément enfoui : « sauver sa mère, tuer son oncle, venger son père ». Animé par cette quête de justice, Amleth se lance ainsi dans une épopée épique pour accomplir son destin et rétablir l’honneur de sa famille. Compte tenu de la distribution de premier ordre et du talent d’actrice de Taylor-Joy, le film devient hautement apprécié par les spectateurs.

Pour découvrir la bande-annonce palpitante de ce film, suivez le lien :

Last Night in Soho (2021)

« Last Night in Soho » est un thriller psychologique réalisé par Edgar Wright, dans lequel Anya Taylor-Joy incarne l’un des rôles principaux. Ellie Turner, une talentueuse créatrice de mode, se retrouve alors inexplicablement transportée dans les années 1960, où elle fait la rencontre de Sandie, une chanteuse prometteuse, et de Jack, un manager de club et modèle.

Alors qu’elle s’imprègne de l’effervescence et du glamour de cette époque, Ellie réalise que tout n’est pas aussi idyllique qu’il n’y paraît. Les rêves enchanteurs du passé commencent à se teinter d’une atmosphère sombre et cauchemardesque, révélant des secrets troublants. Ellie doit désormais affronter les côtés les plus obscurs de cette période charnière et démêler les mystères qui se cachent derrière le vernis étincelant de l’apparente perfection des années 1960. Ce film suscite un grand intérêt et l’association de Taylor-Joy avec Wright offre une performance captivante.

Voici la bande-annonce captivante et pleine de mystères de ce long-métrage :

Furiosa (à venir)

« Furiosa » est un prequel du film à succès « Mad Max: Fury Road » réalisé par George Miller. 7 ans après le succès de ce dernier, Furiosa balance une bombe en invitant Anya. C’est un long-métrage dans lequel Taylor-Joy jouera le rôle de Furiosa, auparavant interprété par Charlize Theron. Le film explorera les origines du personnage emblématique et promet une nouvelle perspective sur l’univers de Mad Max.

Il se déroule dans un futur dystopique, où les ressources sont rares et les conflits pour le pouvoir sont monnaie courante. Furiosa, une femme forte et déterminée, se retrouve au cœur d’une guerre impitoyable pour le contrôle des précieuses réserves d’eau et de carburant.

Alors qu’elle cherche à se libérer de l’emprise d’un seigneur de guerre impitoyable, elle devient l’espoir d’un groupe de femmes captives, désireuses de trouver la liberté et un meilleur avenir. Bien que le film ne soit pas encore sorti, les fans sont enthousiastes à l’idée de voir Taylor-Joy dans ce rôle emblématique. À noter que ça sera le premier blockbuster de cette jeune actrice. Sa date de sortie est prévue en 2024. En attendant, il faudra se contenter de la bande-annonce :