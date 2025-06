Quel est le meilleur site de livres d’occasion ? TOP 10 !

En 2023, les Français ont lu 22 livres en moyenne sur l’année. Cela fait environ 1,8 livre par mois lu par personne dans le pays. Même si la lecture de livres papiers est en baisse, notamment avec les réseaux sociaux, mais aussi les autres modes de lecture (ebooks, livres audio, etc), le livre physique a encore un public. Un public attaché à l’odeur des pages et au toucher sur la couverture.

Un livre d’occasion, c’est encore plus de sentimentalisme. Il a déjà vécu, il a une odeur, ses pages sont plus souples, elles peuvent être cornées, parfois annotées…

Et justement, si vous cherchez des vieux livres ou des livres pas chers, nous vous présentons aujourd’hui le meilleur site de vente et d’achat de livres d’occasion. De quoi trouver des livres peu chers ou de quoi vider un peu sa bibliothèque et revendre ses bouquins en seconde main.

📔 Site de livres d’occasion ✅ Caractéristiques Momox Vous pouvez vendre et acheter facilement des livres d’occasion, mais aussi d’autres articles culturels. Vinted Il est possible d’y vendre et acheter plein de produits en seconde main, l’envoi est facile, mais attention aux contrefaçons sur le site. La Bourse aux Livres Très bon site de vente et d’achat de livres d’occasion, large choix et petits prix, un site esthétique et intuitif. Amazon et la Fnac Envois très rapides et achats de livres en seconde main très simples. Par contre, il est difficile de vendre sur ces plateformes. eBay Idéal si vous voulez vendre ou acheter des livres rares ou des éditions limitées. Il est possible d’avoir une belle somme avec les enchères. Book Village Vous pouvez acheter et vendre vos livres très facilement, c’est un site très beau visuellement et le choix est très large, le catalogue est bien rangé. Recyclivre Il est possible d’y acheter, vendre et de donner de vieux livres. Le site est moins intuitif mais il permet totalement l’achat et le vente d’occasion. Etsy Idéal pour acheter ou vendre des livres vintage, des livres rares, en édition limités, ou des livres faits mains. Annonce payante pour vendre. Leboncoin Peu de gens vendent ou achètent des livres ici, donc pas forcément la meilleure option. Mais, parfait pour les remises en main propre. Facebook Marketplace La moins bonne option car peu de livres à acheter et peu d’acheteurs de livres sur la plateforme, mais facile d’utilisation.

1. Momox

C’est sans doute le meilleur site de revente de livres d’occasion. Sur Momox, vous pouvez revendre vos vieux livres, mais aussi acheter des livres d’occasion à bas prix. Il n’y a pas que des livres d’ailleurs, vous y trouverez aussi des DVD, des jeux vidéos, ou encore de la musique.

C’est globalement un site d’achat et de revente d’objets culturels. Selon nous, c’est vraiment le meilleur site du genre, même s’il est suivi de près par les autres sites de livres d’occasion présentés ci-dessous.

2. Vinted

Vinted est vraiment un très bon site pour acheter et vendre des articles d’occasion, donc en seconde main. Même s’il y a beaucoup d’arnaques et de contrefaçons, la vente et l’achat de livres d’occasion sur le site demeure très cordiale et extrêmement simple.

Vous pouvez vendre facilement vos vieux livres et en acheter à votre guise. Sur Vinted, vous ne trouverez pas que des livres bien entendu, mais aussi des vêtements, de la décoration, des jeux, etc.

Dans le cas des livres, vous pouvez vendre et acheter des livres en seconde main, mais vous pouvez aussi vendre des livres que vous auriez créé à partir d’éléments recyclés, par exemple.

3. La Bourse aux Livres

La Bourse aux Livres est aussi un très bon site pour l’achat de livres d’occasion. Là aussi, il est possible d’acheter, mais aussi de vendre ses ouvrages à un petit budget. Il y a vraiment de tous les styles et pour des prix imbattables. J’ajouterai que le site est très beau, plus intuitif et esthétique que beaucoup d’autres sites dans ce domaine.

4. Amazon et la Fnac

Il est également possible d’acheter des livres d’occasion sur le site d’Amazon et sur la Fnac aussi. Par contre, dans les deux cas, vous ne pouvez qu’acheter et pas vraiment les vendre. Du moins, si, vous pouvez vendre, mais ce n’est pas aussi facile que sur les autres sites présentés.

Il faut devenir vendeur sur le site et c’est un peu plus complexe que sur les autres « marketplaces ». L’envoi y est cependant généralement plus rapide.

5. eBay

Vous pouvez aussi acheter et vendre des livres en seconde main sur eBay. Dans le cas d’eBay, c’est très facile d’acheter et de vendre, et il est possible de faire monter le prix de vos ventes grâce au système des enchères. eBay est particulièrement utile si vous cherchez un livre rare ou si vous rendez une édition limitée.

6. Book Village

Book Village est un petit site très beau visuellement et qui propose globalement d’acheter plein de types de livres d’occasion à bas prix. Il y a un beau choix d’ouvrages, rangés par thèmes, et vous avez autant de la littérature que des livres pratiques. Le gros plus, c’est qu’il est donc facile de trouver son bonheur. En plus, vous pouvez aussi vendre vos ouvrages directement sur le site.

7. Recyclivre

Recyclivre est aussi un très bon site pour acheter des bouquins de seconde main. Sur le site, vous pouvez donc acheter, vendre ou donner vos vieux livres très facilement. Le site est un peu moins intuitif que sur d’autres, mais il reste un très bon moyen de vendre ou d’acheter des livres d’occasion.

8. Etsy

Etsy n’est pas vraiment dédié aux livres. Cependant, vous pouvez y acheter et y vendre des livres rares, des livres en édition limitée, ou encore des livres que vous avez créés vous-même (par exemple des carnets faits mains, des livres illustrés à la main, etc). C’est plutôt un site dédié au vintage et aux créations. Attention, la mise en ligne d’une annonce pour vendre est payante.

9. Leboncoin

C’est l’une des moins bonnes options car peu de personnes vendent et achètent des livres sur Leboncoin. Par contre, c’est totalement possible et c’est utile si vous voulez vendre ou acheter des ouvrages à vendre ou acheter en main propre (sans envoi).

10. Marketplace (Facebook)

C’est la moins bonne option dans le sens où très peu de gens pensent à vendre leurs livres sur le Marketplace de Facebook, donc il y a peu d’ouvrages à acheter dessus et peu d’acheteurs de livres aussi. Mais, sachez qu’il est possible d’y vendre à peu près tout, pareil pour l’achat, et donc les livres aussi. Très facile d’utilisation cependant.

