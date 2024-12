5 livres à lire après avoir vu la série Arcane

Si vous cherchez des livres comme Arcane, ou qui ont la même « vibe » que la série animée Netflix de l’univers League of Legends, vous êtes au bon endroit. Voici 5 livres à lire absolument après avoir regardé cette série, parmi les séries les plus vues de tous les temps.

Pourquoi ces livres ? Chaque roman propose un univers riche et une réflexion sur la société. Comme Arcane, ils explorent les luttes de pouvoir, les tensions sociales et les dilemmes moraux. Ces œuvres prolongent l’expérience de la série.

1. Mortal Engines de Philip Reeve

Dans un monde post-apocalyptique, des villes mobiles parcourent la Terre en dévorant d’autres cités pour survivre. Cette saga steampunk mélange action, technologie et critique sociale.

L’univers de Mortal Engines résonne avec Arcane, notamment par son esthétique industrielle et ses intrigues politiques. Hester Shaw, héroïne déterminée et imparfaite, vous rappellera Jinx, mais aussi un peu Vi par son caractère complexe.

2. Le Paris des Merveilles de Pierre Pevel

Cet incontournable du steampunk français vous plonge dans un Paris alternatif où magie et technologie cohabitent. L’histoire suit Louis Griffont, un mage enquêteur, et son assistante excentrique. Les descriptions riches de ce Paris enchanté rappellent la dualité de Piltover et Zaun dans Arcane. Les luttes de pouvoir et l’intrigue complexe séduiront les amateurs de récits immersifs.

VOIR AUSSI : Après « Millénium », 5 livres suédois à lire absolument

3. Gideon the Ninth de Tamsyn Muir

Ce roman mêle science-fiction, gothique et nécromancie dans une aventure aussi sombre que fascinante. Gideon, héroïne sarcastique, se retrouve impliquée dans une lutte politique et mystique.

L’esthétique sombre et les conflits de pouvoir entre les Maisons rappellent les tensions entre Piltover et Zaun. Si vous aimez les intrigues complexes et les personnages mémorables, ce livre est pour vous.

4. Les Fiancés de l’Hiver de Christelle Dabos

Ce premier tome de La Passe-Miroir propose un univers unique où des arches flottantes abritent des sociétés intrigantes. Ophélie, héroïne maladroite mais courageuse, navigue dans un monde de secrets et de jeux de pouvoir.

Ce mélange de fantasy et de steampunk évoque l’univers visuel et narratif d’Arcane. La richesse des descriptions et des intrigues politiques séduira les fans de la série.

VOIR AUSSI : 13 livres noirs et d’horreur à lire pour se faire peur

5. Le Passeur d’Ombres de Claire Mcfall

Un roman original qui explore les conséquences de la technologie sur les individus et les classes sociales. Dans un monde où l’identité peut être volée et échangée, l’intrigue questionne la justice et le pouvoir. Le style nerveux et les thèmes universels rappellent les luttes de Arcane. Une lecture intense qui laisse une impression durable.

Bonus : les livres issus de l’univers de LOL

D’ailleurs, si vous aimez les livres dystopiques, comme c’est le cas avec Arcane, nous avons aussi dressé une sélection de 5 livres dystopiques qui font vraiment réfléchir sur la société.

Notez cet article