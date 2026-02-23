Dans le monde du métal, il y a un petit drama qui anime certains fans de Falling in Reverse et de Motionless in White : Ronnie Radke, le chanteur de Falling in Reverse, aurait un problème avec Chris Cerulli de Motionless in White. Les deux hommes ont d’ailleurs déjà eu des échanges un peu houleux, mais que s’est-il passé ?

Qui sont Falling in Reverse et Motionless in White ?

Déjà, de qui parle-t-on ? Pour ceux qui ne connaissent pas ces deux groupes de métal, il s’agit de deux groupes qui ont un style concurrent (entre metalcore, glam et industriel) et qui comptent beaucoup de fans dans le monde entier.

D’un côté, nous avons Falling in Reverse, un groupe formé en 2008 et qui a pour chanteur le très connu Ronnie Radke, un chanteur à la technique vocale très impressionnante et qui vient initialement du groupe Escape the Fate.

Falling in Reverse a beaucoup fait parler de lui avec ses musiques et avec les frasques du chanteur, Ronnie Radke, plutôt turbulent. Parmi les chansons que beaucoup de gens apprécient, nous comptons The Drug In Me Is You et I’m Not A Vampire parmi les plus anciennes et Losing my mind, Zombified, ou Watch the World burn parmi les plus récentes.

Le groupe a eu une évolution fulgurante ces dernières années, dans son style musical, dans sa technique artistique, et dans sa direction artistique également (avec notamment des clips musicaux ressemblant à des films). Mais, cette direction et cette évolution se sont faites quasiment en même temps qu’un autre groupe emblématique : Motionless in White.

Motionless in White est un groupe qui a pour chanteur Chris « Motionless » Cerulli, principale figure connue du groupe comme c’est le cas pour Falling in Reverse avec Ronnie Radke. Le groupe a été formé en 2005 et a connu une évolution parallèle à celle de Falling in Reverse et le groupe rassemble beaucoup de fans à travers le monde.

Parmi les chansons les plus aimées, il y a par exemple Creatures, Abigail, Voices ou encore Reincarnate. Des chansons qui parlent généralement à presque tout le monde dans la communauté métal, même quand on aime pas le metalcore.

« Chris chauffe sa voix pendant une heure avant chaque show, je n’ai pas à le faire »

Sauf que, les deux groupes auraient eu de petits désaccords par le passé et quelques petites altercations. En fait, il y a eu plusieurs événements. Par exemple, Ronnie Radke de Falling in Reverse aurait publié un message dans lequel il répondait à un fan qui disait que Ronnie était « inférieur » à Chris de Motionless in White.

En fait, Ronnie avait publié un message déjà très polémique après avoir joué à Cadott, dans le Wisconsin. « Les fans sont toujours autorisés à critiquer les groupes, leur musique et leurs performances, il est temps pour les groupes de critiquer les foules : Cadott, Wisconsin, était ennuyeux à mourir. LOL. Quelles sont les villes où vous détestez jouer parce que vous savez que les foules sont nulles ? », aurait-il écrit, comme le rappelle Metalzone.

Un fan avait alors répondu à cette critique en évoquant les capacités vocales de Ronnie : « Ronnie est inférieur à Chris », aurait écrit le fan. Par la suite, Ronnie aurait répondu ceci : « Chris chauffe sa voix pendant une heure avant chaque show. Je n’ai pas à le faire. Je monte sur scène et je chante comme un putain de champion. Je suis un meilleur chanteur sur scène et sur disque ».

« Je chante depuis 20 ans et les coachs ne font pas ce que je fais. J’utilise tous les aspects de ma voix, je parle, je crie, je fais du falsetto et du grit, je ne m’échauffe pas. Pourquoi fatiguerais-je ma voix avant de monter sur scène ? Je suis un mutant », aurait ajouté le chanteur de Falling in Reverse.

Falling in Reverse VS Motionless in White : l’affaire Crown The Empire

Au sujet de ses clashs avec Motionless in White, Ronnie Radke s’est exprimé chez Rock Feed. Le chanteur revenait alors sur un autre événement. En fait, Ronnie Radke avait accusé le chanteur de Motionless in White de ne pas s’être excusé auprès du groupe Crown The Empire après les avoir virés d’une tournée, comme l’explique cet article.

En fait, le groupe Crown The Empire était en tournée avec Motionless in White et le chanteur du groupe aurait viré Crown The Empire de la tournée, ce qui aurait mis le petit groupe en difficulté financière, selon Ronnie Radke.

Il aurait donc voulu prendre la défense du groupe, d’autant que, selon le chanteur, Chris Motionless aurait accusé d’une chose, mais cette chose se serait avérée fausse. Mais, nous n’en savons pas plus. Ronnie Radke a donc reproché à Chris Motionless de ne pas s’être excusé auprès de Crown The Empire pour cette méprise.

Accusation de plagiat pour les clips musicaux

Et, autre événement, comme nous le voyons dans la vidéo de Nelly kitty (minute 36) sur Ronnie Radke, le chanteur de Falling in Reverse aurait accusé Chris Motionless de voler certaines de ses idées comme le fait d’utiliser des esthétiques cinématographiques ou encore l’idée de la transformation en loup-garou dans le clip de Popular Monster.

Il y a effectivement une transformation en loup-garou également dans le clip Werewolf de Motionless in White. Mais, il faut le dire, la transformation en loup-garou est loin d’être un sujet impopulaire.

« Les gars, laissez tomber cette histoire avec Chris Motionless. […] Laissez-le tranquille »

Mais, il faut savoir aussi que Ronnie Radke a tendance à prendre beaucoup la parole lorsque quelque chose ne lui plait pas et c’est pour cela que cette affaire a fait beaucoup de bruit. Mais, il semble que le drama soit actuellement terminé.

Comme nous le lisons ici, Ronnie Radke s’est exprimé sur le sujet. En fait, certains fans évoquaient le fait d’inviter Chris Motionless pour mettre fin au drama et même faire un potentiel combat. Voici ce que dit Ronnie : « Inviter Chris Motionless ? Je le ferais, je le ferais venir ici ».

« Ce que vous ne comprenez pas, c’est que moi et Chris Motionless avons en réalité eu une longue conversation au Warped Tour à Orlando », peut-on lire.

« Je ne suis pas en train de me battre avec Chris Motionless. Les gars, laissez tomber cette histoire avec Chris Motionless. Ça n’arrivera pas. D’accord ? Ça n’arrivera pas. Arrêtez d’en parler. Si vous ne me voyez pas en parler, vous ne devriez pas en parler non plus. On a compris. Les blagues. C’est fini. Plus de blagues. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille« , aurait aussi dit le chanteur.

