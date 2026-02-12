Marilyn Manson : s’est-il vraiment fait enlever des côtes ?

Marilyn Manson a été la cible de plusieurs rumeurs, entre poussins tués sur scène et côtes enlevées par chirurgie. Mais, est-ce vrai ? On fait le point.

Marilyn Manson, une figure de la musique alternative

Il y a une rumeur qui est tenace concernant le chanteur du groupe Marilyn Manson, de son vrai nom Brian Hugh Warner. Chanteur américain de 57 ans (né le 5 janvier 1969), Marilyn Manson est devenu une vraie figure de la musique alternative rock, oscillant entre le métal industriel et le glam.

Il a son propre style musical et est une vraie figure des communautés alternatives, notamment des côtés metalleux, gothiques ou émo. Plus jeune, Marilyn Manson a une enfance difficile et il se sent rapidement à côté, un peu différent.

Alors, il a décidé d’assumer cette curiosité pour le macabre et confronter les personnes qui se moquaient de lui en devenant ce « monstre » que les gens redoutaient. Marilyn Manson peut faire peur physiquement, mais la plupart des fans savent que c’est avant tout une façade, ou plutôt une manière de jouer avec les peurs de ses détracteurs.

Le chanteur a-t-il déjà tué des poussins sur scène ?

Mais, dans les années 2000 et 2010, Marilyn Manson choque tellement par son style, sa musique et son côté sombre que de nombreuses rumeurs naissent à son sujet. On dit par exemple qu’il a déjà mis à mort des poussins sur scène.

Dans les années 1994-1996, au pic de la panique morale autour du rock industriel, une rumeur a circulé : il aurait écrasé ou décapité des poussins vivants sur scène pendant ses concerts.

Mais, cette rumeur ne peut pas être prouvée et semble être surtout une réaction de réfractaires qui pensaient peut-être que Marilyn Manson était satanique. Nous n’avons actuellement aucune vidéo attestant cette rumeur, ni aucune plainte.

Marilyn Manson s’est-il fait retirer des côtes ?

Et, dans le même temps, une autre rumeur fait son chemin : Marilyn Manson se serait fait enlever des côtes chirurgicalement pour se faire des auto-fellations (s’auto-sucer, comme disent beaucoup de gens). Est-ce vrai ? Encore une fois, nous n’avons aucune preuve de cela.

Toutefois, le chanteur s’est déjà exprimé sur le sujet et avait assuré que : « Je pense que la rumeur vient de la Bible, quand Adam prend une de ses côtes pour la mettre dans la terre. Et c’est comme ça qu’Eve est créée. Et elle fait l’amour avec le serpent. Donc il suffit de deviner qui est le serpent ».

Déjà, est-ce possible de se faire des auto-fellations ?

Notez que l’auto-fellation est possible chez certains hommes, mais c’est un cas extrêmement rare. Cela dépend essentiellement de la souplesse de la colonne vertébrale, de la longueur du torse, de la mobilité des hanches et, accessoirement, de la longueur du pénis.

Rien de mystique. Juste de l’anatomie et beaucoup de yoga. Certaines personnes extrêmement souples peuvent y parvenir sans chirurgie. D’autres jamais, même avec des heures d’étirements. C’est une question de morphologie.

VOIR AUSSI : Avec quel guitariste Kurt Cobain était-il dans la photo originale ?

Cette rumeur est très peu probable

Et il est très improbable que Marilyn Manson se soit fait enlever des côtes pour cela étant donné qu’il est une célébrité et que beaucoup de personnes sont prêtes à tout pour avoir des relations sexuelles avec lui, il n’a donc probablement pas besoin de se faire une auto-fellation.

La rumeur date des années 1990 et il n’y a aucune preuve que ce soit réel, pas de preuves médicales et Manson a démenti la rumeur plusieurs fois, notamment dans son autobiographie The Long Hard Road Out of Hell.

De plus, les côtes inférieures (11e et 12e) sont dites « flottantes » et les retirer est une chirurgie lourde. Il est peu probable qu’un chirurgien ait effectué cette opération. En plus de cela, enlever deux côtes ne change quasiment pas la longueur du torse ni la capacité réelle à plier la colonne vertébrale.

VOIR AUSSI : Playlist : 20 chansons drôles (et un peu grasses) qui remontent le moral

Le chanteur accusé d’agressions sexuelles et de v*ols

Par contre, si Marilyn Manson n’a probablement pas enlevé ses côtes et tué des poussins, il a récemment été accusé d’agressions sexuelles par l’actrice Evan Rachel Wood, notamment vue dans True Blood.

« Le nom de mon bourreau est Brian Warner, connu dans le monde entier sous le nom de Marilyn Manson. Il a commencé par gagner ma confiance quand j’étais adolescente et a horriblement abusé de moi pendant des années », a-t-elle assuré.

Marilyn Manson s’est défendu en évoquant des relations intimes consenties. Puis, l’actrice Esmé Bianco porte également plainte contre lui pour des faits similaires. Par la suite, le chanteur a porté plainte pour diffamation. Puis, les accusations sont finalement classées sans suite pour prescription.

Si les rumeurs pour les côtes enlevées et les poussins sont certainement fausses, il est impossible de se prononcer sur cette affaire d’agressions et de v*ols. Et, actuellement, beaucoup de fans lui ont donc tourné le dos. Et vous, vous pensez que c’est vrai ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Notez cet article