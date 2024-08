La France, terre de culture et de révolution, est également le théâtre de faits divers tragiques et de personnalités criminelles marquantes. L’histoire criminelle de la France est jalonnée de figures sombres dont les actes ont laissé une empreinte indélébile. Voici un classement des personnages français les plus dangereux qui ont marqué l’histoire criminelle du pays.

L’obsession du mal : quand fascination et répulsion s’entrelacent

La figure du tueur en série suscite à la fois fascination et répulsion, un paradoxe que Gilbert Thiel, juge d’instruction spécialisé dans les affaires criminelles, résume parfaitement. Comment expliquer cet attrait troublant pour des personnages aussi sinistres ? Le crime de sang, par sa brutalité, répugne et choque, car il implique des souffrances intenses et la destruction de vies humaines. Pourtant, cette même violence fascine. Elle est perpétrée par des êtres humains ordinaires, faits de chair et de sang, dont les excès de violence sont alimentés par des passions humaines universelles.

Ces criminels incarnent un pouvoir absolu sur l’autre, celui de décider de la vie ou de la mort, une domination totale qui perturbe et intrigue. Pour beaucoup, cette capacité à déshumaniser et à terroriser interroge profondément : ces tueurs sont-ils vraiment comme nous ? Leur psychologie complexe, souvent marquée par des pulsions sexuelles et des désirs de contrôle, force à questionner la nature humaine elle-même. Cette dualité entre la répulsion face à leurs actes et la fascination pour leur pouvoir et leur psychologie crée un mélange troublant. Cela explique pourquoi ces personnages français les plus dangereux continuent d’exercer une telle emprise sur l’imaginaire collectif.

Gilles de Rais (1405-1440) : le Barbare de la Renaissance

Gilles de Rais est souvent considéré comme l’un des premiers tueurs en série de l’histoire. Noble breton et compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, il a mené une double vie. Celle-ci a cependant terrifié l’ouest de la France au XVe siècle.

Accusé du meurtre de plus de 140 enfants, Gilles de Rais est un nom qui résonne encore aujourd’hui dans l’histoire criminelle française. Son procès, qui mélangeait sorcellerie, perversions sexuelles et meurtres d’enfants, a révélé l’horreur des crimes qu’il a commis. Nul doute que c’était le criminel le plus redouté. Il a glacé le sang de toute une époque.

Ci-dessous, une vidéo sur l’histoire de Gilles de Rais :

Henri Désiré Landru (1869-1922) : le Barbe-Bleue de Gambais

Henri Désiré Landru est sans doute l’un des criminels les plus célèbres de la Belle Époque. Surnommé le « Barbe-Bleue de Gambais », il attirait des veuves solitaires à la recherche de compagnons. Il les séduisait, les escroquait, puis les tuait avant de brûler leurs corps dans son fourneau.

Landru a reçu une condamnation pour le meurtre de onze femmes, bien que certains estiment que le nombre de ses victimes pourrait être bien plus élevé. La froideur et la méthodicité avec lesquelles il a commis ses crimes en font l’un des personnages français les plus dangereux.

Ci-dessous une vidéo des témoins de l’affaire Landru :

Jeanne Weber (1874-1918) : L’ogre de la Goutte-d’Or

Jeanne Weber, surnommée « L’Ogre de la Goutte-d’Or », est l’une des femmes les plus infâmes de l’histoire criminelle française. Cette nourrice parisienne a tué dix enfants en les étranglant, souvent sous le prétexte de crises d’épilepsie ou d’étouffements accidentels. Parmi ces innocentes victimes figurent ses propres enfants de 3 mois et de 1 an.

Malgré plusieurs suspicions, elle échappa longtemps à la justice avant d’être finalement condamnée. Le 25 août 1908, Jeanne Weber est jugée atteinte de troubles mentaux. Son apparence de femme ordinaire cachait une personnalité monstrueuse.

Découvrez la vidéo sur Jeanne Weber :

Marcel Petiot (1897-1946) : le Docteur Satan

Marcel Petiot, surnommé « Docteur Satan », est l’un des plus sinistres meurtriers de l’histoire française. Médecin de profession, il profitait de l’occupation allemande pour attirer des Juifs fuyant les nazis dans sa clinique. Illeur promettait notamment de les aider à quitter la France. En réalité, il les tuait et faisait disparaître leurs corps.

Le 4 avril 1946, après un procès au retentissement tant national qu’international, le docteur Marcel Petiot recevra la peine capitale. Le motif : assassinat et vol d’au moins 24 personnes. « L’un des plus grands procès de l’histoire criminelle », titre le journal Le Figaro le 17 avril 1946.

Si vous voulez en découvrir plus sur le Docteur Satan, voici une vidéo :

Guy Georges (1962 – encore en vie) : le tueur de l’Est Parisien

Guy Georges, surnommé « Le tueur de l’Est parisien », a semé la terreur à Paris dans les années 1990. Violent récidiviste, il a été reconnu coupable du meurtre de sept jeunes femmes. Le nombre de ses victimes est possiblement plus élevé que cette proclamation officielle.

Ce prédateur sexuel a échappé à la police pendant plusieurs années avant d’être finalement arrêté en 1998 grâce à l’analyse ADN. Guy Georges incarne le visage du mal et est sans aucun doute l’un des personnages français les plus dangereux du XXe siècle.

Il est éligible à une libération conditionnelle depuis mars 2020, à la fin de sa période de sûreté. Cependant, il n’a pas formulé de demande, en accord avec ce qu’il avait affirmé à la fin de son procès : « Je vais m’infliger une peine. Je ne sortirai jamais de prison, vous serez tranquilles. » Il avait également déclaré : « Quoi qu’il arrive maintenant, je ne recommencerai jamais et même si vous l’acceptez pas, je demande encore pardon. »

Ci-dessous un extrait du jugement de Guy Georges :

Émile Louis (1934-2013) : le boucher de l’Yonne

Émile Louis, un chauffeur de bus de l’Yonne, est responsable de la disparition de plusieurs jeunes femmes dans les années 1970. À noter que certaines n’étaient encore que des mineures. Pendant des décennies, ces disparitions sont restées non résolues. Cela jusqu’à ce qu’Émile Louis avoue avoir tué sept d’entre elles en 2000.

Bien que son implication dans d’autres crimes soit suspectée, il n’a été officiellement condamné que pour ces meurtres. Il emporte ses secrets dans sa tombe en 2013, à 79 ans. L’horreur des actes d’Émile Louis et le mystère qui a entouré ces disparitions pendant des années marquent l’histoire criminelle moderne.

Voici un podcast du Parisien sur le boucher de l’Yonne :

Joseph Vacher (1869-1898) : le tueur de bergers

Joseph Vacher représente l’un des premiers tueurs en série de l’époque moderne. Entre 1894 et 1897, il a assassiné et mutilé une douzaine de jeunes bergers dans le sud-est de la France. Le « Jack l’Éventreur du Sud-Est » est un sergent réformé devenu vagabond.

Les habitants du sud-est de la France sont profondément marqués par une série de crimes horribles. Celle-ci frappe successivement l’Ain, l’Isère, le Rhône, la Drôme, la Savoie, et l’Ardèche. Ces crimes impliquent souvent de jeunes bergers et bergères, retrouvés égorgés, éventrés, mutilés et violés. Le tueur n’était point maîtrisable.

L’homme au chapeau de peau de lapin était atteint des troubles mentaux graves. Cela rendait ses crimes encore plus imprévisibles et terrifiants. Sa capture et son procès ont contribué à faire évoluer la criminalistique en France. Il avouera 11 crimes quand les autorités en soupçonneront 50.

Pour en découvrir un peu plus sur le Jack l’éventreur français, voici une vidéo :

Thierry Paulin (1963-1989) : le monstre de Montmartre

Thierry Paulin est l’auteur de l’une des séries de meurtres les plus brutales de Paris dans les années 1980. Aussi connu comme « le tueur de grand-mères », Paulin a tué au moins 21 personnes, principalement des femmes âgées, dans des attaques sauvages. Fêtard la nuit et assassin le jour, il sévit à Paris entre octobre 1984 et novembre 1987.

Motivé par l’argent qu’il volait à ses dames démunies et le plaisir de tuer, il terrorisait la population parisienne avec une violence inouïe. Son arrestation a mis fin à une période de peur intense dans la capitale. Paulin est incontestablement l’un des personnages français les plus dangereux de la fin du XXe siècle.

Ci-dessous, la première partie du podcast sur le monstre de Montmartre par le Parisien :

Catherine Monvoisin (1640-1680) : La Voisin, Sorcière Empoisonneuse

Catherine Monvoisin, plus connue sous le nom de « La Voisin », est une figure clé de l’affaire des poisons sous le règne de Louis XIV. Sage-femme, avorteuse, devineresse, sorcière et empoisonneuse, elle est accusée d’avoir orchestré des centaines de meurtres. Elle effectue ses infamies à travers des potions mortelles destinées à éliminer des rivaux ou des membres indésirables de la société.

Parmi ses habitués les plus célèbres : la maîtresse du roi, Mme de Montespan. Elle sollicite l’empoisonneuse afin de l’aider à éloigner de la cour ses rivales principales : la reine. Les autres favorites du roi sont aussi dans le collimateur. D’après ses derniers aveux, elle aurait ainsi brûlé et enterré dans son jardin les corps de plus de 2 500 enfants nés avant terme.

Impliquée dans des complots contre la cour, elle a été arrêtée et brûlée vive en 1680. Son rôle dans l’une des plus grandes affaires criminelles de l’époque en fait l’une des personnages français les plus dangereux. Elle est morte sur le bûcher, brûlée vive en 1680.

Voici une vidéo sur l’empoisonneuse :

Patrice Alègre (1968 — encore en vie) : le tueur en série de Toulouse

Patrice Alègre, un criminel toulousain, est responsable d’une série de meurtres, viols et tortures dans les années 1990. Ses crimes ont semé la terreur dans la région toulousaine et au-delà. Alègre a été condamné pour cinq meurtres, mais il est suspecté d’en avoir commis d’autres crimes. Certains étant liés à un réseau de prostitution et de corruption.

L’histoire n’est pas encore finie toutefois. Plus de vingt ans plus tard, les enquêteurs s’interrogent plus que jamais sur la période 1990-1997, soit sept ans sans aucun crime. L’objectif de cette nouvelle enquête : reconstituer les parcours de vie des tueurs en les croisant aux affaires non élucidées. Sa cruauté et le réseau de complices qui l’entourait ont profondément marqué l’histoire criminelle française.

Ci-dessous la première partie du podcast de Crime Story sur la chaîne du Parisien :

La France, une histoire de criminels gravés à jamais

Ces dix personnages français les plus dangereux marquent à jamais l’histoire criminelle de la France. Leurs crimes, motivés par des pulsions variées allant de la cupidité à la folie pure, ont semé la terreur et laissé des traces indélébiles. Ils représentent l’incarnation du mal sous différentes formes. Heureusement ou malheureusement, leurs actes ont conduit à des réformes judiciaires. Aussi, une prise de conscience nationale de l’importance de la prévention et de la lutte contre la criminalité en découle. Leur étude permet de comprendre les facettes les plus sombres de l’âme humaine et les défis auxquels la société a été, et continue d’être, confrontée.

