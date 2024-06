Cicada 3301 est une affaire non résolue, une vraie cold case, d’internet, parmi les plus grands mystères du web. Il fallait qu’on vous partage cette folle histoire qui a mobilisé des milliers d’internautes sur une même énigme. Nous allons tenter de vous résumer les faits aussi simplement que possible.

Première vague d’énigmes en 2012

Le début de l’affaire commence sur les forums. C’était très courant à l’époque. Plus précisément, un utilisateur a posté une photo mystérieuse avec seulement un texte sur le forum de 4chan. Cette image a été postée le 5 janvier 2012 et a lancé l’un des plus grands jeux de piste d’internet.

« Hello. We are looking for highly intelligent individuals. To find them, we have devised a test. There is a message hidden in this image. Find it, and it will lead you on the road to finding us. We look forward to meeting the few that will make it all the way through. Good Luck. 3301 », peut-on lire.

Un message était caché dans cette image, comme l’a écrit 3301. Les plus observateurs ont découvert un message caché grâce à la stéganographie. En regardant dans la source de l’image elle-même, ils ont effectivement pu extraire un URL les menant à une image.

Cette image montrait un canard où il était écrit globalement que les joueurs étaient sur la mauvaise piste. Mais, en réalité, il s’agissait de la suite du jeu. « Woops! Just decoys this way. Looks like you can’t guess how to get the message out », y avait-il écrit.

Traitée avec le logiciel OutGuess, l’image a finalement révélé une URL qui conduisait à un autre puzzle. Notamment, des coordonnées géographiques que seuls les plus ardus ont certainement découvertes.

À ces coordonnées se trouvaient des indices physiques, des affiches avec deux QR code différents. Ces QR code renvoyaient vers d’autres indices dont l’utilisation du livre « Agrippa (A Book of the Dead) ».

Particulièrement un poème qui a fini par mener les utilisateurs vers un site internet du dark web. Sur ce site, un message s’affichait et disait que certains utilisateurs recevraient un email bientôt. Mais, seulement une petite partie d’entre eux l’ont reçu.

Les personnes sélectionnées, certainement parmi les plus intelligents comme le recherchait Cicada 3301, ont eu droit à des énigmes encore plus difficiles se basant sur des facultés mathématiques et cryptographiques.

Finalement, après cela, l’affaire Cicada 3301 s’interrompt du jour au lendemain. Sur Reddit, l’organisation poste un nouveau message en affirmant avoir trouvé les individus recherchés. 3301 annonce la fin de l’enquête. Mais, ce n’est pas vraiment fini.

Cicada 3301 : Nouvelle vague en 2013

Une seconde vague d’énigmes est lancée en janvier 2013, un an après. Le premier message de cette vague est presque le même que la première en 2012. Un indice est caché dans l’image. Là aussi, avec OutGess, on pouvait avoir accès à un texte avec une sorte de poème renvoyant à un livre à utiliser, un ouvrage d’Aleister Crowley.

Les utilisateurs devaient réaliser un bookcode (utiliser un chiffrage qu’il faut retranscrire avec le livre, par exemple telle page, telle ligne). Et cela renvoyait à un lien Dropbox. Un fichier était à télécharger et contenait 130 mégaoctets.

Cela affichait une suite de chiffres, l’intégralité des nombres premier jusqu’à 3301. Mais ce n’est pas tout, dans le fichier ISO, nous pouvions trouver un fichier audio par l’artiste 3301. On entend des bruits de cigale et une instrumentale mystérieuse.

Finalement, ce fichier audio de 167 secondes donne 761 à l’envers, nom du titre audio. Ces deux nombres sont des nombres premier. L’audio renvoyait aussi vers un message mettant en avant une suite de chiffres précédé d’un @. Cela renvoyait vers un compte Twitter avec 992 tweets avec de nombreuses suites de chiffres.

Là aussi, les tweets, associés à la musique, donnent un nouvel indice : un tableau montrant un alphabet associant des runes, des lettres et des chiffres.

Cela donne un nouveau message avec un nouveau lien vers un site dans le dark net. Une image est affichée, une cigale faite de chiffres. L’image craquée, un nouveau site est envoyé. Et dans le code source, Cicada annonce qu’il va falloir attendre.

S’ensuit de nombreuses énigmes toujours plus difficiles les unes que les autres, avec des coordonnées géographiques, des sites renvoyant vers le dark net, etc. Finalement, les joueurs seront très peu à arriver jusqu’à la fin des énigmes de 2013.

Relances en 2014 et en 2016

Mais, comme vous l’avez compris, Cicada 3301 aime bien revenir en force pour trouver d’autres individus intelligents. Une nouvelle vague d’énigmes va être postée en 2014, puis en 2016.

Nous n’allons pas vous décrire les énigmes de ces deux vagues car elles sont bien trop complexes. Néanmoins, nous vous renvoyons vers les deux vidéos ci-dessous pour en savoir davantage sur toutes les énigmes.

Qui se cache derrière Cicada 3301 ?

Maintenant, qui était Cicada 3301 ? Aujourd’hui, cette affaire demeure non résolue. Personne ne sait qui est derrière ces énigmes et personne ne sait quel était le réel but sous ces mystères. Beaucoup de gens ont pensé que Cicada 3301 était une organisation gouvernementale, tant les énigmes étaient complexes et bien construites. La CIA ou la NSA étaient soupçonnées.

Certains pensaient effectivement que ces énigmes étaient là pour le recrutement pour une agence de renseignement. Mais, il pourrait aussi s’agir d’un groupe de hackers élitistes, ou même d’une organisation secrète ésotérique.

Actuellement, aucune organisation n’a revendiqué Cicada 3301. Le mystère est entier et seules les personnes sélectionnées pourraient en savoir plus sur son identité.

Bonus : vidéos pour aller plus loin dans l’affaire Cicada 3301

Pour aller un peu plus loin et avoir une narration visuelle, voici la vidéo du vidéaste Feldup, sur laquelle nous nous sommes appuyés pour faire ce résumé, cette vulgarisation du sujet cicada 3301. Elle est extrêmement bien écrite et très bien construite, on vous la recommande sans hésitation.

Nous vous renvoyons aussi sur cette chaîne YouTube, celle de Nox Populi qui a justement mis plusieurs vidéos en ligne pour expliquer en profondeur comment craquer chaque énigme de Cicada 3301.

Si vous aimez les enquêtes et les mystères, tentez de découvrir qui se cache derrière cette énigme d’internet. Qui sait, peut-être seriez-vous le premier à percer les dessous de la cigale.

