Depuis janvier 2024, le Japon fait face à un défi sanitaire majeur. Une vague inquiétante d’infections causées par la bactérie streptocoque du groupe A (SGA). Aussi connue sous le nom de bactérie « mangeuse de chair » se fait remarquer. Cette situation alarmante suscite des réactions et des mesures de précaution tant sur le plan national qu’international.

Une menace grandissante

La SGA se distingue par son mode de transmission, via les gouttelettes aériennes ou le contact direct avec des sécrétions infectées. Bien que la majorité des infections restent bénignes, certaines évoluent vers des maladies graves. La fasciite nécrosante, une infection qui détruit les tissus, et le syndrome de choc toxique streptococcique (SCTS). Caractérisés par une défaillance organique rapide, sont les complications les plus redoutables. Ces maladies nécessitent une intervention médicale urgente en raison de leur forte mortalité.

Une flambée de cas préoccupante

Le début de l’année 2024 a marqué un tournant avec une augmentation significative des cas de SCTS. Le Japon a enregistré une hausse spectaculaire, surpassant la moitié du nombre total de cas de l’année précédente en seulement quelques mois. Cette flambée concerne tous les groupes d’âge, y compris les moins de 50 ans, chez qui le nombre de décès a notablement augmenté. Ces statistiques alarmantes ont mis en lumière la nécessité d’une vigilance accrue et d’une réponse rapide des autorités sanitaires.

Les réponses internationales et les mesures prises

La propagation de cette bactérie a eu des répercussions bien au-delà des frontières japonaises, provoquant une onde de choc dans la communauté internationale. La décision de la FIFA d’annuler un match qualificatif pour la Coupe du Monde témoigne de la gravité de la situation. Parallèlement, des pays comme la Corée du Sud ont émis des avertissements à leurs citoyens planifiant de se rendre au Japon, soulignant ainsi l’ampleur de l’inquiétude globale.

Facteurs contributifs et perspectives

L’augmentation des cas d’infections à SGA est analysée par des experts qui soulignent une possible baisse de l’immunité collective post-Covid-19. Cette hypothèse s’appuie sur le ralentissement de la circulation des maladies infectieuses durant la pandémie. Elle réduit par la même occasion l’exposition naturelle et l’immunité de la population. D’autres recherches suggèrent que les séquelles immunitaires post-Covid pourraient altérer la réponse à d’autres pathogènes, dont la SGA.

Cette situation au Japon rappelle l’importance de l’adoption de comportements préventifs, comme le lavage des mains et le port du masque. Pour limiter la propagation de telles infections. Les autorités sanitaires, tant au niveau national qu’international, restent en alerte maximale. Ils surveillent l’évolution de cette crise et intervenant au besoin pour protéger les populations.

