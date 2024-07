Le burn-out, ou syndrome d’épuisement professionnel, est un phénomène qu’on ne peut plus ignorer dans le monde du travail. De plus en plus reconnu, il se caractérise par un état d’épuisement physique, émotionnel et mental causé par un stress chronique au travail. Le processus menant au burn-out peut être lent, long et insidieux. En effet, on ne tombe pas du jour en lendemain en burn-out. C’est souvent une accumulation d’émotions négatives sur plusieurs années. Un jour, la coupe est pleine, les victimes n’ont plus de force globale et certaines ne réussissent même plus à sortir de leur lit. Le corps a dit « stop ». Découvrez les 12 étapes que nous avons identifiées afin de mieux comprendre et repérer les signes avant-coureurs.

1. L’enthousiasme exagéré

Au début, l’individu est extrêmement motivé, parfois de manière excessive. Il montre un engagement intense envers son travail, souvent en prenant des responsabilités supplémentaires et en travaillant de longues heures. En somme, ce salarié donne parfois plus que ce qu’il ne devrait. Pour prévenir cette phase, il est important de ne pas oublier l’équilibre travail-vie personnelle dès le début de sa carrière et de garder toujours une gestion saine du temps.

2. Le travail sans relâche

L’individu commence à négliger ses besoins personnels et ses relations sociales au profit du travail. Les pauses deviennent rares, et les heures supplémentaires se multiplient. Dans la suite logique de la première étape, il faut repérer le moment où ça dérape. Pour cela, autorisez-vous toujours des pauses régulières et des horaires de travail raisonnables.

3. Le déni des besoins personnels

Les besoins personnels tels que le sommeil, l’alimentation et les loisirs sont ignorés. L’individu croit pouvoir fonctionner sans ces éléments essentiels. Les employeurs devraient toujours sensibiliser leurs salariés à prendre soin de leur santé et à équilibrer leurs activités professionnelles et personnelles. C’est d’ailleurs pareil pour l’ensemble des collaborateurs qui doivent s’encourager.

4. Le déplacement des conflits

L’individu commence à déplacer ses frustrations et ses conflits intérieurs vers son environnement de travail. Les relations avec les collègues peuvent devenir tendues. Le but est d’encourager la transparence et la communication ouverte où les conflits peuvent être abordés et résolus de manière constructive. En effet, un environnement de travail serein, sain, ouvert est essentiel pour prévenir cette situation.

5. La révision des valeurs

Les priorités de l’individu changent. Le travail devient la seule valeur importante, au détriment de la famille, des amis et des loisirs. Promouvoir une culture d’entreprise qui valorise l’équilibre entre les différentes sphères de la vie des employés est crucial.

6. Le déni des problèmes

De manière inconsciente, la personne se voile la face. Il y a bel et bien un problème, mais elle refuse de le reconnaître. Elle se considère indispensable et pense que personne d’autre ne peut accomplir son travail. À cette étape, il est essentiel de prendre conscience de la situation et d’accepter. Plusieurs programmes de sensibilisation et de formation sont disponibles sur le burn-out et ses symptômes, que ce soit en ligne ou dans certaines associations. Il peut être judicieux de se rapprocher de personnes compétentes ou de certains réseaux d’entraide.

7. Le retrait

Peu à peu, l’individu se retire de ses activités sociales et familiales. L’isolement devient une caractéristique prédominante. L’objectif est de ne pas rentrer dans cette spirale infernale et de ne pas rester seul. En effet, les victimes de burn-out se sentent souvent perdues, incomprises, sans alliés, donc elles ont tendance à se replier sur elles-mêmes. Hélas, c’est tout l’inverse qu’il faut faire. Elles doivent, au contraire, continuer de participer à des activités variées et d’aller à la rencontre de personnes dans la même situation. Par exemple, dans des programmes de soutien pour rompre leur solitude.

8. Les changements de comportement

Des changements de comportement notables apparaissent, tels que l’irritabilité, l’agressivité ou la passivité excessive. Les managers doivent être à l’écoute de ses signes et y prêter attention. D’ailleurs, l’entreprise en général doit proposer du soutien psychologique et des évaluations régulières de la santé mentale.

9. La dépersonnalisation

L’individu commence à se sentir détaché de lui-même et de son travail. Il peut ressentir une perte de sens et d’identité. Pour ne pas se perdre, ou même si c’est déjà un peu le cas, il faut continuer de se faire plaisir et de pratiquer des activités agréables. En effet, cela peut passer par des activités artistiques, sportives, associatives, de développement personnel, etc. L’enjeu est de ne pas oublier ce qui fait son unicité. Déjà à ce stade, des symptômes corporels peuvent apparaître. Les personnes peuvent repérer des maux de tête fréquents, des troubles du sommeil, des douleurs musculaires ou attraper des maladies plus facilement. Ces petits bobos du quotidien sont souvent mis de côté, pourtant, ce sont des signaux qu’envoie le corps.

10. Le sentiment de vide intérieur

Forcément, arrivé à cette étape, après la dépersonnalisation, l’isolement, les changements de comportements, etc, il est évident que la santé mentale en pâtit. Un profond sentiment de vide et de désespoir s’installe. Le salarié a une perte totale de direction et de motivation.

11. La dépression

Si le sentiment de vide n’est pas comblé et qu’il perdure, la prochaine étape est la dépression clinique. Elle peut se manifester avec des symptômes tels que la tristesse persistante, l’anxiété et aussi une perte d’intérêt pour les activités autrefois appréciées. En d’autres termes, la personne n’a plus goût à rien, même ses passions. C’est le moment où il faut penser sérieusement à se faire accompagner par un thérapeute ou un professionnel de la santé mentale.

12. L’effondrement

Certaines personnes peuvent se rendre compte qu’elles se rapprochent dangereusement du burn-out dans les étapes précédentes. Tandis que d’autres vont tenir jusqu’au bout, jusqu’à l’étape finale qui est l’effondrement complet, tant physique que mental. L’individu est incapable de fonctionner normalement et a besoin d’une intervention médicale immédiate.

Heureusement, le monde évolue, la parole se libère et la sensibilisation sur le burn-out est de plus en plus présente. Alors, de nombreuses personnes réalisent le problème dès les premières étapes. Par conséquent, elles se prennent en charge plus tôt et évitent d’atteindre cette phase critique. En effet, à cette étape, remonter la pente est bien sûr possible, mais sera beaucoup plus long, l’épuisement étant trop important.

Comprendre les 12 étapes du burn-out est essentiel pour reconnaître les signes avant-coureurs et mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Les employeurs, les collègues et les individus eux-mêmes ont un rôle à jouer dans la prévention de ce processus. Il faut toujours chercher à se sentir en phase avec soi-même, dans un environnement de travail sain, avec un équilibre vie professionnelle-vie personnelle, et ne pas hésiter à demander de l’aide.

