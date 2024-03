Le burn-out, c’est littéralement un état de dépression mais lié à la charge mentale du travail, mais aussi des études ou de l’école. Il s’agit donc d’un sentiment d’épuisement constant, une perte franche de motivation, une boule au ventre en allant au travail… Bref, le burn-out peut complètement ruiner une vie et faire perdre le goût à celle-ci.

« Santé Publique France estime qu’environ 2 % des salariés ont une souffrance psychique en lien avec le travail », explique la Fondation pour la Recherche Médicale. C’est un peu plus d’un million de travailleurs. Et finalement, ce pourrait être bien plus que cela, étant donné que beaucoup ne le montrent pas. Voici quelques conseils pour lutter contre ce fléau.

Qu’est-ce que le burn-out ?

Nous vous avions déjà expliqué dans un autre article ce qu’était exactement le burn-out et quels sont ses symptômes. Si vous pensez en être proche, ou être victime d’un burn-out, il est à la fois important de consulter un médecin, mais aussi d’appliquer quelques conseils pratiques.

En complément de ces autres conseils pour éviter le stress au travail, que nous vous conseillons de lire en supplément, voici d’autres astuces rapportées par nos confrères de psychologies.com pour aller un peu mieux au travail.

L’acceptation, c’est la clé de la sérénité

Et selon la journaliste Lauréna Valette, il y a 5 façons d’éviter l’épuisement au travail. La première serait l’acceptation. Effectivement, c’est bête à dire, mais lorsqu’on accepte les choses, qu’on regarde les événements dans toute leur vérité, sans faire l’autruche et qu’on accepte les défauts d’une personne ou d’une chose, on finit par être plus serein.

« Cherchez à faire la paix avec le fait de ne pas recevoir d’appréciation au travail », explique la journaliste. Le but est à la fois de se montrer réellement reconnaissant envers ses réussites, mais aussi d’accepter ses échecs.

D’ailleurs, acceptez que le travail, c’est juste du travail ! Votre santé et votre vie ne doivent pas être au second plan par rapport au travail. Vous êtes payé pour du 8h-17h ? Pas besoin de faire des heures supplémentaires juste pour se faire bien voir. Acceptez que ce n’est pas une obligation et que le travail, ce n’est pas tout.

Établir ses besoins et ses propres limites

Nos confrères déclarent en suite que clarifier ses attentes, et donc connaître ses propres besoins et ses limites, est important pour éviter le burn-out. « Prenez le temps de réfléchir à de qui vous souhaitez recevoir de la validation et pourquoi », lit-on.

Vous devez vous poser et vous demandez ce que vous voulez vraiment avec ce travail, avec ces efforts, mais aussi vous demander ce que vous êtes prêt à faire, jusqu’où vous pouvez aller. Savoir ses limites et savoir dire non, ce n’est pas un crime, c’est éviter le burn-out.

D’ailleurs, vous devez toujours suivre votre propre rythme et ne pas aller plus vite que la musique !

Accepter que la reconnaissance n’est pas innée

Troisième conseil : « Vérifier la capacité des autres à donner de l’appréciation« , lit-on chez nos confrères. La reconnaissance au travail est quelque chose qui ne serait pas inné pour nous, du moins pas chez tout le monde.

Ainsi, il faudrait accepter que certaines personnes ne puissent pas reconnaître à sa juste valeur votre travail. C’est injuste, certes, mais l’acceptation de ce genre de chose est vraiment la clé pour se détacher.

Apprécier davantage la reconnaissance pour éviter le burn-out

D’un autre côté, le quatrième conseil repose sur le fait d’apprécier mieux la reconnaissance (ou le peu de reconnaissance) qu’on vous offre. On a tendance à voir le mal partout et à tout voir en noir, une fois qu’un détail nous déplait.

Mais, si des collègues vous donnent un peu de reconnaissance, vous félicite un peu, essayez de mieux l’appréciez. D’ailleurs, essayez d’y porter plus d’attention, notamment en remerciant et en renvoyant l’appareil, par rapport aux reproches.

« Donner ce que vous souhaitez recevoir »

Et le cinquième conseil repose sur le fait de « donner ce que vous souhaitez recevoir ». L’auteure explique ici que le positif attire le positif. Ainsi, si vous donnez de la reconnaissance aux autres, de la bienveillance, vous avez plus de chances d’en recevoir en retour.

