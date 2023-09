Découvrir le parfait équilibre entre travail, partenaire, famille, amis, passe-temps et sport représente l’un des défis majeurs pour les travailleurs d’aujourd’hui.

Nos agendas n’ont jamais été aussi chargés et la situation moderne de nos vies conduit souvent à des répercussions sur notre travail ou notre vie personnelle, nous obligeant ainsi à constamment réajuster la balance entre vie professionnelle et vie privée pour préserver notre bien-être physique, émotionnel, mental et professionnel.

La conciliation entre travail et famille varie d’une personne à l’autre, mais aujourd’hui, nous vous donnons quelques conseils utiles.

1. Fixer des priorités

S’il s’avère que la liste des tâches est trop longue, vous devriez fixer des priorités. Au travail, informez votre chef et demandez-lui quelles tâches peuvent éventuellement encore attendre ou lesquelles pourraient être reprises par un autre collègue. Et : osez parfois dire « non » lorsque le chef distribue de nouvelles tâches.

2. Établir des listes de choses à faire

Que ce soit pour le travail ou les obligations privées : notez sur une liste la veille les tâches les plus importantes pour le lendemain. Classez-les par ordre d’importance et biffez ce qui a été fait. Grâce à cette structure, rien ne sera oublié et il sera plus facile de penser clairement.

3. Dire adieu au perfectionnisme

Les femmes en particulier veulent tout faire à la perfection, aussi bien au travail que dans leur couple, le ménage et l’éducation – mais cela conduit rapidement à un surmenage. Dites plus souvent « non » dans votre vie privée, achetez le gâteau pour la prochaine fête d’été au jardin d’enfants au lieu de le faire vous-même, ou repoussez le nettoyage des fenêtres de quelques semaines.

4. Imposer des limites entre bureau et maison

Quand le bureau empiète sur la maison, surtout en télétravail, il devient difficile de maintenir un équilibre sain. Établissez des zones et des horaires clairs pour séparer votre quotidien professionnel de votre vie personnelle. Informez votre équipe et votre employeur de ces limites pour éviter les malentendus.

5. Exploiter le télétravail pour une meilleure flexibilité

Avec la montée du télétravail, les employés ont désormais plus d’options pour concilier leur emploi et leur vie perso. Si votre entreprise l’autorise, n’hésitez pas à discuter avec votre employeur des mesures qui pourraient être mises en place pour favoriser cette organisation. Le travail à distance peut non seulement augmenter la productivité, mais aussi améliorer la gestion de votre temps entre les activités professionnelles et familiales.

6. S’accorder des pauses régulières

Prévoyez des moments fixes pour vous et ne faites que ce qui vous plaît, que ce soit de la lecture, du sport ou du jardinage.

7. Planifier les activités familiales

Passer consciemment les rares moments en famille ensemble est important pour un bon équilibre entre travail et vie privée. Planifiez ensemble des activités le week-end — par exemple, une visite au zoo ou à la piscine, organisez une soirée jeux, des loisirs créatifs ou faites du bricolage. Important : une pause du téléphone portable, de la tablette et autres devrait aller de soi.

8. Cuisiner ensemble

S’il reste peu de temps pour cuisiner pendant la semaine, préparez tout simplement le déjeuner avec vos enfants le week-end.

Vous verrez, les enfants s’amusent à couper les légumes et le goût est doublement bon. Les plus jeunes enfants peuvent mettre la table ou plier les serviettes. Le mieux est de choisir des recettes adaptées aux enfants et faciles à préparer.

9. Apprendre à se détendre

Le yoga ou le training autogène peuvent vous aider à vous libérer du stress et à vous détendre.

10. S’aider de l’huile de CBD dans la vie quotidienne

De plus, il existe une solution naturelle intéressante : le cannabidiol ! Le CBD présente de nombreux avantages et de plus en plus de personnes se tournent vers les produits CBD pour un meilleur équilibre vie personnelle/vie professionnelle ! C’est aussi pourquoi le gouvernement regarde à passer des lois en faveur du cannabis médical !

11. Mettre en place une routine de sommeil stable

La santé est essentielle pour maintenir un bon équilibre entre travail et vie privée. Une bonne nuit de sommeil favorise non seulement le bien-être physique, mais aussi la productivité et la concentration au travail. Mettez en place des objectifs de sommeil stables et informez votre entourage personnel et professionnel de l’importance de ces moments de repos.

12. Suivre une activité physique régulière

Prévoyez des créneaux horaires pour une activité sportive et faites-en part à votre employeur si nécessaire. Certaines entreprises encouragent même leurs employés à faire du sport en proposant des équipements ou des créneaux dédiés. Une activité physique régulière est bénéfique pour la santé et aide à mieux gérer le stress quotidien.

13. Impliquer la famille dans la gestion du temps

Partagez vos contraintes et vos objectifs avec votre famille. Plus vous communiquez sur votre emploi du temps et vos responsabilités, plus il sera facile pour tout le monde de contribuer à un équilibre de vie sain. Ensemble, vous pouvez planifier des activités qui conviennent à tout le monde.

14. Être transparent avec l’employeur

Si vous ressentez que l’équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle est mis à mal, n’hésitez pas à en parler ouvertement avec votre employeur. De nombreuses entreprises sont désormais conscientes de l’importance du bien-être de leurs employés et sont prêtes à mettre en place des mesures adaptées.

15. L’importance de l’auto-évaluation

Régulièrement, prenez un moment pour évaluer votre niveau de stress, votre état de santé et votre satisfaction dans les différents aspects de votre vie. Cela vous permettra d’ajuster vos méthodes d’organisation et de gestion du temps en conséquence.

En appliquant ces conseils et en adaptant continuellement votre stratégie, vous pouvez créer un équilibre plus harmonieux entre votre travail, votre famille et vos activités personnelles.