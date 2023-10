Le travail à domicile offre de nombreux avantages, tels que la flexibilité et le confort, mais il présente également des défis uniques. L’un des obstacles les plus courants auxquels sont confrontés les travailleurs à distance est la distraction constante que représentent leur smartphone et leur entourage. Avec les médias sociaux, les SMS et les innombrables applications qui se perturbent notre attention, il n’est pas étonnant que beaucoup d’entre nous aient du mal à rester concentrés sur leur travail.

Mais alors, comment faire pour ne plus se laisser distraire par ces choses quand on travaille à domicile ? Dans cet article de blog, nous allons vous proposer 10 conseils pratiques pour vous aider à retrouver votre concentration et à augmenter votre productivité lorsque vous travaillez à domicile.

Le smartphone : un outil qui vous distrait le plus en plein télétravail !

Les smartphones font désormais partie intégrante de nos vies. Cependant, c’est la première chose qui nous empêche à rester concentré lorsque l’on travaille à domicile ! Voici quelques raisons pour lesquelles ces appareils peuvent être une source de distraction :

Des notifications à profusion. Nos smartphones nous bombardent constamment de notifications provenant des médias sociaux, d’e-mails, d’applications de messagerie, etc. Ces notifications sont conçues pour attirer notre attention, ce qui nous empêche de nous concentrer sur notre travail.

Nos smartphones nous bombardent constamment de notifications provenant des médias sociaux, d’e-mails, d’applications de messagerie, etc. Ces notifications sont conçues pour attirer notre attention, ce qui nous empêche de nous concentrer sur notre travail. FOMO (Fear of Missing Out). Ce terme anglais désigne l’anxiété poussant à rester connecté en permanence afin de ne pas manquer un événement. Les plateformes de médias sociaux sont une source constante d’informations, de mises à jour et de divertissements. La peur de manquer ce qui se passe en ligne peut nous pousser à vérifier notre téléphone à plusieurs reprises.

Ce terme anglais désigne l’anxiété poussant à rester connecté en permanence afin de ne pas manquer un événement. Les plateformes de médias sociaux sont une source constante d’informations, de mises à jour et de divertissements. La peur de manquer ce qui se passe en ligne peut nous pousser à vérifier notre téléphone à plusieurs reprises. La gratification en temps réel. Nos téléphones procurent toutes sortes de récompenses instantanées. Que ce soit par le biais de messages textuels, de likes sur un article ou de la possibilité de faire des achats en ligne, elles provoquent une sorte d’addiction chez les utilisateurs.

Nos téléphones procurent toutes sortes de récompenses instantanées. Que ce soit par le biais de messages textuels, de likes sur un article ou de la possibilité de faire des achats en ligne, elles provoquent une sorte d’addiction chez les utilisateurs. L’illusion du multitâche. Certaines personnes pensent qu’elles sont capables de faire plusieurs choses à la fois, c’est-à-dire de passer du travail au téléphone. Or, les recherches ont montré que le multitâche réduit la productivité globale et la concentration. Vous êtes désormais prévenus : smartphone et travail ne font pas bon ménage !

Certaines personnes pensent qu’elles sont capables de faire plusieurs choses à la fois, c’est-à-dire de passer du travail au téléphone. Or, les recherches ont montré que le multitâche réduit la productivité globale et la concentration. Vous êtes désormais prévenus : smartphone et travail ne font pas bon ménage ! Manque de structure. Le travail à domicile est souvent synonyme de moins de structures et de routines externes. Cela peut conduire à une utilisation accrue du téléphone comme moyen de combler le vide ou d’atténuer l’ennui.

Maintenant que nous avons une idée des distractions nocives en télétravail, examinons les stratégies qui permettent de les surmonter.

1. Créer un espace de travail dédié

La mise en place d’un espace de travail dédié est la base de la réduction des distractions dans le cadre du travail à domicile. Idéalement, votre espace de travail devrait être situé dans un endroit calme et bien éclairé de votre maison, à l’écart de l’endroit où vous vous détendez ou dormez. Voici comment en tirer le meilleur parti :

Désencombrez. Veillez à ce que votre espace de travail soit organisé et dépourvu d’objets susceptibles de vous détourner de vos tâches, y compris votre téléphone.

Veillez à ce que votre espace de travail soit organisé et dépourvu d’objets susceptibles de vous détourner de vos tâches, y compris votre téléphone. Privilégiez l’ergonomie. Investissez dans une chaise et un bureau ergonomique. De ce fait, vous allez assurer votre confort et minimiser l’inconfort qui pourrait vous inciter à prendre des pauses avec votre smartphone.

Investissez dans une chaise et un bureau ergonomique. De ce fait, vous allez assurer votre confort et minimiser l’inconfort qui pourrait vous inciter à prendre des pauses avec votre smartphone. Rendez votre espace de travail accueillant en y apportant des touches personnelles qui vous aideront à rester motivé et concentré. Nous pourrons citer en exemple les plantes, les œuvres d’art ou encore les citations inspirantes.

en y apportant des touches personnelles qui vous aideront à rester motivé et concentré. Nous pourrons citer en exemple les plantes, les œuvres d’art ou encore les citations inspirantes. Pas de téléphone au travail ! Établissez-vous une règle selon laquelle votre espace de travail est une « zone sans téléphone ». Laissez votre téléphone dans une autre pièce ou dans un tiroir pour éviter les tentations.

2. Établissez des priorités et planifiez votre journée

Une gestion efficace du temps peut vous aider à rester sur la bonne voie et à réduire l’envie de prendre votre téléphone. Essayez les stratégies suivantes :

Fixez des objectifs clairs. Commencez votre journée en définissant des objectifs et des tâches atteignables. En sachant ce que vous devez accomplir, vous resterez motivé et serez moins enclin à perdre du temps sur votre téléphone.

Commencez votre journée en définissant des objectifs et des tâches atteignables. En sachant ce que vous devez accomplir, vous resterez motivé et serez moins enclin à perdre du temps sur votre téléphone. Classez les tâches par ordre de priorité . Identifiez vos tâches les plus importantes et attaquez-les en premier. De cette façon, vous risquez moins de procrastiner ou de vous laisser distraire.

. Identifiez vos tâches les plus importantes et attaquez-les en premier. De cette façon, vous risquez moins de procrastiner ou de vous laisser distraire. Attribuez des plages horaires spécifiques à différentes tâches. Cette approche structurée peut vous aider à gérer efficacement votre temps et à minimiser les distractions.

Cette approche structurée peut vous aider à gérer efficacement votre temps et à minimiser les distractions. Utilisez des applications de gestion du temps. Utilisez des applications ou des outils tels que Trello, Notion ou Todoist pour vous aider à rester organisé et à maîtriser vos tâches.

Voici un tutoriel complet pour ceux qui veulent utiliser Notion pour gérer son travail à domicile :

3. Gérez les notifications

Les notifications représentent une part importante des distractions causées par les smartphones. Il est essentiel d’apprivoiser ce fléau pour rester concentré :

Mode silencieux. Mettez votre téléphone en mode silencieux ou utilisez la fonction « Ne pas déranger » pour faire taire temporairement les notifications pendant vos heures de travail.

Mettez votre téléphone en mode silencieux ou utilisez la fonction « Ne pas déranger » pour faire taire temporairement les notifications pendant vos heures de travail. Personnalisez les notifications. Passez en revue et personnalisez vos paramètres de notification pour ne recevoir que les alertes essentielles. Désactivez les notifications non essentielles pour les applications qui peuvent attendre votre heure de pause.

Passez en revue et personnalisez vos paramètres de notification pour ne recevoir que les alertes essentielles. Désactivez les notifications non essentielles pour les applications qui peuvent attendre votre heure de pause. Planifiez des moments précis pour consulter les messages et les notifications sur votre téléphone, par exemple une fois par heure ou lors de vos pauses. Respectez ce calendrier pour éviter de consulter votre téléphone de manière impulsive.

4. Mettez en œuvre la technique Pomodoro

La technique Pomodoro est une méthode de gestion du temps qui encourage à travailler de manière ciblée, en courtes séquences, suivies de brèves pauses. Elle peut vous aider à maintenir votre productivité et à réduire la tentation de regarder votre smartphone. Voici comment elle fonctionne :

Réglez un minuteur : travaillez sur une seule tâche pendant 25 minutes (un Pomodoro), puis faites une pause de 5 minutes. Après quatre Pomodoro, faites une pause plus longue de 15 à 30 minutes.

travaillez sur une seule tâche pendant 25 minutes (un Pomodoro), puis faites une pause de 5 minutes. Après quatre Pomodoro, faites une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Pendant les pauses : Profitez de vos pauses pour vous étirer, vous hydrater et consulter brièvement votre téléphone pour prendre connaissance de vos messages ou effectuer des tâches rapides.

Profitez de vos pauses pour vous étirer, vous hydrater et consulter brièvement votre téléphone pour prendre connaissance de vos messages ou effectuer des tâches rapides. Restez cohérent : la constance est la clé de l’efficacité de cette technique. Respectez vos cycles Pomodoro tout au long de la journée.

5. Réduire les tentations liées aux médias sociaux

Les médias sociaux sont une source importante de distraction pour de nombreuses personnes. Vous pouvez réduire leur influence en appliquant les stratégies suivantes :

Blocage d’applications. Utilisez des applications ou des outils comme Freedom, StayFocusd ou Cold Turkey pour bloquer les sites de médias sociaux pendant les heures de travail.

Utilisez des applications ou des outils comme ou pour bloquer les sites de médias sociaux pendant les heures de travail. Déconnexion. Déconnectez-vous de vos comptes de médias sociaux sur vos appareils. Cela ajoute une étape supplémentaire lorsque vous voulez y accéder, ce qui réduit la probabilité que vous vérifiiez impulsivement.

Déconnectez-vous de vos comptes de médias sociaux sur vos appareils. Cela ajoute une étape supplémentaire lorsque vous voulez y accéder, ce qui réduit la probabilité que vous vérifiiez impulsivement. Extensions de navigateur. Installez des extensions de navigateur qui limitent votre accès à certains sites web, en particulier pendant vos heures de travail.

6. Trouvez d’autres sources de distraction

Le travail à domicile peut parfois donner l’impression d’être isolé ou monotone, ce qui rend plus tentant le fait de jouer avec son téléphone. Pour y remédier, trouvez des distractions plus saines :

Faites de courtes promenades . Prévoyez de courtes pauses pendant lesquelles vous vous éloignez de votre espace de travail et faites une petite promenade. Cela peut vous aider à vous vider l’esprit et à réduire l’envie de consulter votre téléphone.

. Prévoyez de courtes pauses pendant lesquelles vous vous éloignez de votre espace de travail et faites une petite promenade. Cela peut vous aider à vous vider l’esprit et à réduire l’envie de consulter votre téléphone. Méditation ou respiration profonde. Intégrez des pratiques de pleine conscience dans votre journée, ne serait-ce que quelques minutes. Cela peut vous aider à réduire le stress et à vous recentrer.

Intégrez des pratiques de pleine conscience dans votre journée, ne serait-ce que quelques minutes. Cela peut vous aider à réduire le stress et à vous recentrer. Collations saines. Gardez des en-cas sains à portée de main pour les attraper lorsque vous avez besoin d’une pause rapide, plutôt que de vous tourner vers votre téléphone.

Gardez des en-cas sains à portée de main pour les attraper lorsque vous avez besoin d’une pause rapide, plutôt que de vous tourner vers votre téléphone. S’adonner à un passe-temps. Si vous avez un passe-temps que vous aimez, utilisez-le comme activité de pause. C’est un excellent moyen de se détendre et de se ressourcer.

7. Fixer des limites réalistes avec la famille et les amis

Lorsque vous travaillez à domicile, il est essentiel de fixer des limites avec votre famille et vos amis qui peuvent ne pas comprendre vos horaires de travail. Voici comment gérer ces relations :

Communiquez votre emploi du temps. Informez vos proches de vos horaires de travail et demandez-leur de vous aider à minimiser les interruptions pendant ces périodes.

Informez vos proches de vos horaires de travail et demandez-leur de vous aider à minimiser les interruptions pendant ces périodes. Établissez des règles de base. Si vous avez des colocataires ou des membres de votre famille à la maison, établissez des règles claires quant aux moments où il est acceptable de vous déranger.

8. Suivez vos progrès

Le suivi de l’utilisation de votre smartphone et de son impact sur votre productivité est essentiel pour vous améliorer. Envisagez les méthodes de suivi suivantes :

Applications de suivi du temps. Utilisez des applications comme RescueTime ou Toggl pour suivre le temps que vous consacrez à diverses activités, y compris l’utilisation du téléphone.

Utilisez des applications comme RescueTime ou Toggl pour suivre le temps que vous consacrez à diverses activités, y compris l’utilisation du téléphone. Tenue d’un journal. Tenez un journal de travail dans lequel vous notez votre productivité, vos distractions et toute tentation liée au téléphone. Cela peut vous aider à identifier des schémas et à faire des ajustements.

Mettez en place un système de récompenses pour vous motiver à rester sur la bonne voie. Les récompenses peuvent être de petites friandises ou des pauses, mais elles doivent vous inciter à rester concentré et à éviter les distractions.

Récompenses pour les pauses. Promettez-vous une brève pause téléphonique après une séance de travail productive pour vous récompenser de ne pas vous disperser.

Promettez-vous une brève pause téléphonique après une séance de travail productive pour vous récompenser de ne pas vous disperser. Gâterie de fin de journée. À la fin de votre journée de travail, offrez-vous une friandise ou une activité que vous aimez pour célébrer vos accomplissements.

10. Recherchez du soutien

Faites part de vos objectifs à un ami ou à un collègue qui pourront vous aider à rester concentré. Avoir quelqu’un avec qui prendre des nouvelles peut être très motivant et vous permettre de résister plus facilement à l’attrait de votre téléphone. Trouvez quelqu’un qui a les mêmes défis que vous en matière de travail à domicile et prenez régulièrement des nouvelles l’un de l’autre pour partager vos progrès et vous soutenir.

Rester productif

La maîtrise de la productivité dans le cadre du travail à domicile nécessite de la diligence et de la discipline pour gérer les distractions liées au smartphone. En créant un espace de travail dédié, en hiérarchisant les tâches, en gérant les notifications et en trouvant d’autres sources de distraction, vous pouvez reprendre le contrôle de votre journée de travail.

N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas d’éliminer complètement votre smartphone, mais de l’utiliser avec discernement pour améliorer votre expérience de travail à distance. Avec de l’entraînement et de l’engagement, vous pouvez trouver un équilibre vous permettant d’être à la fois connecté et productif lorsque vous travaillez à domicile.