Il est facile de s’attacher excessivement à son travail, et de tout prendre pour soi. Même un commentaire anodin sur vos méthodes peut se transformer en un affront. Voir un collègue être promu peut sembler mettre en évidence vos incapacités. À force de tout prendre pour soi, de nombreux professionnels sombrent dans le bore-out.

Certains profils, comme les perfectionnistes ou ceux manquant d’assurance, sont plus vulnérables à ce problème. Toutefois, à un moment ou un autre de notre carrière, nous pouvons tous tomber dans ce piège. Comprendre pourquoi cela se produit et comment y remédier est donc indispensable pour trouver le juste équilibre.

Pourquoi est-ce si facile de tout prendre pour soi ?

Au travail, il peut être tentant de prendre tous les aléas à cœur. En conséquence, notre activité finit par structurer l’identité de certains. Un mail laconique ? Nous nous sentons déjà déconsidérés. Quand un projet échoue, c’est notre estime de soi qui vacille. Voir les choses personnellement est un phénomène courant, en France. Et plusieurs facteurs y contribuent.

Tout d’abord, il y a cette peur de mal faire son travail et d’être jugé négativement. Lorsque nous recevons la moindre critique de la part de notre supérieur, nous commençons à douter de nous-mêmes. C’est ce qui fait naître en nous le manque de confiance en soi. Ainsi, toute remise en question semble justifiée et dévastatrice.

Par ailleurs, rares sont ceux capables de discerner les pures critiques factuelles sur le travail des attaques personnelles sournoises. Tout se mélange alors dans une confusion amplifiée par un besoin croissant d’être reconnu et validé par ses pairs et ses supérieures.

Nous nous efforçons de redoubler d’efforts pour répondre à cette quête de reconnaissance. Résultat, il n’y a plus de limites entre la vie professionnelle et la vie privée. L’une envahit l’autre.

Voici les signes qui doivent vous alerter

De multiples signes qui sont plus ou moins graves doivent ainsi vous alerter sur un emballement émotionnel néfaste. C’est le cas dans les situations suivantes :

Si vous vous sentez constamment stressé par votre tâche, c’est un signe que vous preniez les choses trop à cœur. Ce stress peut se traduire par de l’anxiété, des troubles du sommeil, ou une incapacité à vous détendre, même en dehors des heures de bureau.

Le fait de penser sans cesse à votre travail pendant votre temps libre indique une difficulté à lâcher prise. Cette rumination peut inclure le ressassement de conversations ou d’événements du bureau. Elle peut aussi s’interférer avec votre vie personnelle.

Autre manifestation que vous preniez tout personnellement : la dévalorisation de soi. Lorsque les critiques de tout genre vous affectent, au point de remettre en question votre valeur personnelle, c’est qu’il y a un problème. Ressentir chaque commentaire négatif tel qu’une attaque personnelle ou une injustice flagrante est un tout autre indicateur. Cette hypersensibilité peut mener à un sentiment d’être toujours sous-évalué ou mal compris.

Par ailleurs, lorsque votre activité accapare toutes vos pensées, votre énergie, votre temps, au détriment de votre épanouissement personnel. C’est qu’il n’y a plus de frontières entre ces deux domaines. Pensez à réévaluer votre approche émotionnelle au travail.

Prendre les choses trop à cœur au travail : comment y remédier ?

Voici quelques conseils utiles pour garder la tête froide au bureau, même lorsque la pression monte :

Identifier ce qui relève de soi et de l’autre dans les commentaires

En recevant des critiques sur votre façon de gérer vos tâches, gardez à l’esprit que celles-ci ne sauraient entamer votre valeur personnelle. Comme le souligne Sébastien Hof, un psychologue du travail : « le travail ne définit pas notre identité ». Vous avez tant de qualités et de talents qui vous définissent.

Se concentrer sur ce qui est constructif dans les critiques

Toute remarque n’est pas négative. Elle peut contenir, par exemple, des éléments utiles pour votre progression. Apprenez à en extraire le meilleur plutôt que de leur donner plus d’importances qu’elles n’en ont réellement. Accordez-vous le droit à l’erreur, sans vous dévaloriser, car personne n’est parfait. Si vous savez comment réagir aux critiques professionnelles, vous disposerez de tout le potentiel pour rebondir et vous améliorer.

Demander des explications en cas d’incompréhension

Si un commentaire vous semble injustifié ou trop dur, ne restez pas dans l’incompréhension. Demandez gentiment des explications à votre interlocuteur. Cela peut vous aider à définir clairement l’intention derrière ses mots et à éviter des interprétations erronées.

Pratiquer des activités de développement personnel

Pour la plupart d’entre nous, notre travail devient petit à petit notre passion. Pourtant, à nous surinvestir, nous risquons de nous perdre nous-mêmes. Alors, faisons une promesse : celle de prendre soin de nous avec la même ardeur que nous mettons à la tâche !

Quelques minutes de méditation ou de yoga suffisent pour retrouver l’essentiel. Sinon, vous pouvez vous investir dans d’autres activités de pleine conscience, tant qu’elles vous apportent détente et bien-être. Vous verrez, ces petits moments privilégiés seront votre plus belle récompense pour retrouver votre motivation et votre enthousiasme au bureau.

S’entourer de collègues bienveillants

Les défis au bureau, nous en connaissons tous. Heureusement, ils sont plus légers à porter à plusieurs. Alors tournons-nous davantage vers nos collègues. Leurs encouragements sauront panser nos doutes et apaiser nos cœurs meurtris. Ces partenaires de tous les jours vous aideront dans la gestion de vos émotions au travail.

Consulter un professionnel, s’il le faut

Lorsque la pression devient trop lourde à porter seule, il est sage de tendre la main. En cas de grande anxiété, n’hésitez pas à vous faire accompagner par un psychologue, un thérapeute ou un coach spécialisé. Leur expertise éprouvée vous offrira des outils sur mesure pour traverser la tempête.

Faire la part des choses entre vie privée et professionnelle

Nous sommes bien plus que nos fonctions et missions professionnelles. Alors, refusons de nous laisser définir uniquement par notre travail. Nous vous invitons, dans cette optique, à redessiner une frontière équilibrée entre carrière trépidante et vie personnelle épanouissante. Accordez à chacune l’espace qu’elle mérite, de sorte que l’une ne submerge pas l’autre.

Éviter de tout prendre pour soi au travail

Vous devez prendre du recul au travail, pour ne pas trop vous impliquer émotionnellement. Quelques changements dans votre façon de penser suffisent, généralement, à remettre les choses à leur place. Sachez aussi vous faire accompagner, dans les cas plus graves. Cela vous aidera surtout à relativiser et à canaliser vos émotions.

Par ailleurs, il faut aussi s’interroger sur la culture de l’entreprise. Comment rendre le travail plus sain et bienveillant ? Comment préserver l’équilibre des équipes avec la pression actuelle ? Ce sont des questions essentielles qu’il faut tenter de répondre pour éviter le burn-out et le bore-out.

