La paresse, la procrastination, ou tout simplement cette envie de ne rien faire sont des problèmes récurrents au bureau. Quand l’un de ces sentiments nous hante, on a tendance à remettre au lendemain ce que l’on devrait faire à l’immédiat. Il semble même difficile, parfois, de les surmonter, même avec de la bonne volonté. Sauf que les responsabilités obligent, il faut en effet rebondir et dépasser cette flemme de travailler. S’il vous arrive de peiner à vous motiver, voici 7 astuces qui vous aideront à retrouver votre élan.

Faire une activité physique

Lorsque la procrastination et le manque de motivation s’installent, il peut être très efficace de faire une activité physique. Cela vous aidera mieux à trouver de l’énergie. Quelques minutes d’exercices, une courte séance de yoga, de la méditation ou encore une petite marche… Bouger son corps permet de surmonter la fatigue, de diminuer le stress pour enfin retrouver votre enthousiasme et votre mordant au travail. Même le fait d’aller prendre l’air pendant 10 minutes peut suffire à vous donner toute l’énergie nécessaire pour enclencher votre productivité et surmonter votre flemme d’aller travailler.

Organiser l’espace de travail

Saviez-vous que le désordre est l’une des sources de stress et de distraction ? À l’inverse, travailler dans un cadre convivial nous met dans de bonnes conditions pour travailler. Autrement dit, un bureau propre et bien décoré contribue à la concentration, doublant ainsi l’efficacité et la motivation au travail.

Prendre le temps d’organiser son environnement professionnel aide à retrouver son élan après un passage à vide. On vous recommande de faire quelques ajustements comme ranger votre bureau, ajouter des plantes vertes. Pourquoi ne pas investir dans une chaise de qualité pour gagner en confort et en bien-être au travail ?

Définir clairement les objectifs

Sans objectif précis, la confusion et la procrastination s’installent confortablement. Logiquement, lorsqu’on ne sait pas où l’on va, il devient difficile de s’y rendre. C’est pourquoi, pour vous mettre au travail après un manque d’entrain, vous devez clarifier vos intentions. Vous pouvez, par exemple, commencer votre journée par lister les différentes tâches et établir un plan d’action pour les accomplir efficacement.

Visualiser vos efforts et ses bénéfices à venir peut vous donner la force de dépasser les moments les plus arides. C’est en guidant votre action vers un cap précis que vous retrouvez plus facilement l’envie d’œuvrer efficacement.

Se débarrasser des éléments perturbateurs

La flemme de travailler survient souvent à cause des nombreuses distractions qui nous détournent de nos objectifs. Cela peut être le téléphone, les réseaux sociaux, les séries, et même le fait de papoter avec nos amis. Afin de maintenir votre concentration, vous devez identifier tous les éléments perturbants et réduire au maximum les distractions.

Mettez votre téléphone en mode avion et limitez l’accès à Internet si nécessaire. Le but est de créer un environnement propice au travail, sans les interruptions qui peuvent contourner votre attention. Gardez à l’esprit qu’il y a un temps pour tout : un moment pour se détendre et un moment pour se concentrer.

Reprendre le travail dès que l’on peut

Certains matins, le manque d’entrain à l’idée de travailler est bien présent. Pourtant se laisser aller à l’inaction ne fait qu’amplifier cette fatigue mentale. Au fait, ce sentiment de lassitude force à enchaîner les heures tard le soir sous la pression de l’urgence. Pour contrer ce cercle vicieux, le mieux est de se lancer dans le travail dès que possible.

En commençant tôt, on gagne du temps, de l’énergie et en efficacité. C’est en s’attelant doucement à ses responsabilités, malgré l’inertie, qu’on finit par rattraper le temps perdu. C’est ainsi que l’on reprend le contrôle et retrouve le rythme pour accomplir ce qui doit l’être.

Alterner les tâches faciles et les tâches difficiles

Quand vous avez la flemme de travailler, la plus simple des techniques consiste à ordonner les activités par type et difficulté. Cela les rend moins difficiles à aborder et l’on s’y lance plus facilement. Il est aussi bénéfique de débuter par des tâches légères comme lire ses mails, ou bien organiser sa journée. L’important est de vous donner le coup de pouce nécessaire pour accomplir une première tâche, aussi basique soit-elle.

Plutôt que de rester paralysé devant la quantité de travail à accomplir, essayez la règle des deux minutes. Elle consiste à choisir une tâche que vous pouvez accomplir en deux minutes ou moins, et la faire immédiatement. Souvent, le simple fait de commencer peut vous aider à entrer dans un état d’esprit de travail. Cela permet aussi de continuer sur votre lancée. Le reste suivra progressivement.

Utiliser la technique POMODORO aide à maintenir un rythme soutenu dans la durée. Cette méthode de gestion de temps consiste à travailler de manière intensive pendant 25 minutes, puis faire une courte pause. Cela améliore le contrôle ressenti et la confiance pour retrouver rapidement son efficacité, même après une longue inertie initiale.

S’accorder une récompense après chaque accomplissement

Cette astuce permet de stimuler et entretenir sa motivation au travail. Un café après un dossier complexe, une pause agréable en fin de journée… Chaque fois que vous terminez une quelconque tâche, offrez-vous un petit plaisir. Ce système de récompense agit comme un excellent moyen de renforcer positivement les efforts fournis. Résultats : vous êtes à même faire le double de vos efforts. En assimilant travail efficace et rétribution, vous aurez plus envie de continuer.

Cependant, veillez à ne pas vous focaliser sur la quantité au détriment de la qualité. L’essentiel est de célébrer vos progrès, même minimes. Outre les récompenses matérielles, il peut être efficace de célébrer mentalement vos réussites. Ce sentiment de gratitude et de fierté apporte de la satisfaction et contribue à la productivité.

Or, ces deux sentiments sont des ingrédients essentiels à une motivation pérenne. En apprenant à vous féliciter vous-même, vous reconnaissez ainsi votre valeur personnelle. Cela vous poussera à persévérer afin de revivre ces émotions enrichissantes.

Changer d’environnement

En dépit du fait que votre bureau soit bien organisé, un simple changement de décor peut relancer votre motivation. Si possible, changez de lieu de travail pour un moment. Cela peut être un autre bureau, un espace de coworking, ou même dans un café. En effet, travailler dans un autre environnement peut stimuler votre créativité et votre énergie.

Ces quelques conseils pratiques, comme tant d’autres, aident à surmonter les difficultés à se mettre au travail, lors de ces matins où la motivation fait défaut.

