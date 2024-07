On est déjà en plein été et dans certaines destinations, le soleil tape vraiment fort. Que vous soyez en plein escapade à la plage, en randonnée, en montagne ou en exploration urbaine, bien protéger la peau reste importante, même durant les vacances.

Entre la plage, les rayons UV, le chlore de la piscine et le sel de la mer, votre peau sera en effet soumise à de rudes épreuves. Il s’avère donc essentiel de connaître les gestes pour une bonne protection. Votre peau, c’est votre première barrière contre les agressions extérieures. Elle nécessite donc une attention particulière pour éviter les dommages à long terme, notamment le cancer. Dans cet article, vous verrez les meilleures pratiques pour préparer et protéger votre peau pour les vacances. En bonus : les produits à privilégier et les zones du corps qu’on oublie souvent de protéger.

Préparer la peau pour les vacances : une étape pas très popularisée, mais utile

Cette première partie est dédiée pour ceux qui sont encore chez eux à s’affairer pour les vacances. Beaucoup se concentrent sur la réservation de billets, la préparation des valises et l’organisation des itinéraires. Cependant, une étape cruciale souvent négligée est la préparation de la peau. C’est pourtant une pratique essentielle pour garantir non seulement un bronzage uniforme, mais aussi pour éviter les dommages à long terme. Préparez votre peau afin qu’elle soit en pleine santé et prête à affronter les rayons du soleil. Vous êtes à quelques jours avant de partir ? Vous avez encore le temps. Suivez le guide !

Gommage et alimentation riche en antioxydants : vos maîtres-mots

Exfolier la peau permet de retirer les cellules mortes et de favoriser le renouvellement cellulaire. Cela rend la peau plus réceptive aux soins hydratants et protecteurs. Utilisez un gommage doux une à deux fois par semaine pour éviter d’irriter la peau. Après l’exfoliation, hydratez généreusement votre peau avec une crème adaptée à votre type de peau. Une peau bien hydratée est plus résistante aux agressions extérieures. Vous pouvez choisir du beurre de karité ou une crème riche en acide hyaluronique.

Une alimentation riche en antioxydants aide à préparer la peau de l’intérieur. Consommez des fruits et légumes colorés, riches en vitamines C et E. Carottes, épinards, patates douces, oranges et fraises sont les bienvenues. Ces nutriments protègent la peau des radicaux libres et favorisent la production de collagène, essentiel pour maintenir l’élasticité de la peau.

Les soins pré-vacances : une routine à adopter

Nettoyage en Profondeur : utilisez un nettoyant doux pour éliminer les impuretés sans assécher la peau.

Sérums antioxydants : appliquez un sérum riche en antioxydants comme la vitamine C ou le resvératrol. Cela renforcera les défenses naturelles de la peau.

Crème hydratante : optez pour une crème hydratante adaptée à votre type de peau. Les peaux sèches bénéficieront d’une crème riche en lipides. Les peaux grasses préféreront une texture légère et non comédogène.

Protection Solaire Préventive : commencez à utiliser une crème solaire avec un SPF d’au moins 30 quelques semaines avant vos vacances. Cela habituera votre peau à la protection solaire et réduira le risque de réactions allergiques.

Ce que nous pouvons aussi faire, selon le Dr Rousseaux, « c’est de veiller à ce que notre peau ne souffre pas du soleil. Pour cela, la seule manière de se protéger est de s’exposer doucement et brièvement, en y allant progressivement », recommande la dermatologue.

Pendant les vacances : les produits à glisser dans votre vanity case

Vous êtes maintenant arrivé à destination. La hâte de poursuivre votre programme de vacances vous accapare. Mais avant de sortir de votre Airbnb, n’oubliez pas de vous protéger !

Que faire après l’hydratation ?

Choisir une crème solaire adaptée est la première étape pour protéger la peau pour les vacances. Optez pour une crème avec un SPF d’au moins 50, et de préférence résistante à l’eau. Appliquez-la généreusement sur toutes les zones exposées, y compris les oreilles, le cou, les crânes dégarnis des messieurs et les pieds. Renouvelez l’application toutes les deux heures et après chaque baignade. Rappel : sur votre visage, vous devez appliquer au moins 1 gramme de produit. Petite astuce : utilisez un miroir à caméra UV pour voir si votre visage est bien couvert de protection solaire.

Selon une étude de l’American Academy of Dermatology, environ 40 % des personnes n’appliquent pas suffisamment de crème solaire. Appliquer une quantité insuffisante de crème solaire réduit son efficacité de manière significative. N’oubliez pas d’en mettre une couche épaisse et de renouveler l’application régulièrement.

Les autres produits à prévoir

Ramenez aussi un antioxydant topique. Les produits contenant des antioxydants comme la vitamine C ou le resvératrol peuvent renforcer les défenses naturelles de la peau. Ils interrompent les influences environnementales négatives en agissant comme bouclier contre les rayons UV et la pollution. Appliquez un sérum antioxydant sous votre crème solaire pour une protection optimale.

Certains compléments alimentaires peuvent aider à protéger la peau pour les vacances. Les compléments à base de bêta-carotène, par exemple, peuvent augmenter la tolérance de la peau au soleil. Consultez un professionnel de santé avant de commencer toute supplémentation.

Bien sûr, n’oubliez pas les routines de base comme éviter les heures d’exposition intense (10 h et 16 h). Investissez dans des vêtements anti-UV, des chapeaux et des lunettes. Les tissus spéciaux offrent une protection supplémentaire contre les rayons UV. Buvez au moins 1,5 à 2 litres d’eau par jour.

Les méthodes de protection les plus tendances sur les réseaux sociaux : le layering

Sur Tik Tok, les tutos skincare et make up pour les vacances fusent. Le concept de layering se révèle être le plus tendance en ce moment. Même en termes de protection solaire, le concept est repris de plus belle. Il repose sur l’idée d’appliquer plusieurs couches de produits solaires pour renforcer et prolonger la protection contre les rayons UV nocifs. Voici comment cela fonctionne et pourquoi c’est efficace :

Base de maquillage avec SPF : commencer par une base de maquillage contenant un SPF offre une première ligne de défense contre les rayons UV. Cette étape est particulièrement utile si vous utilisez du maquillage tous les jours. Elle combine la protection solaire avec votre routine beauté quotidienne.

Crème solaire légère : appliquer ensuite une crème solaire légère adaptée à votre type de peau et à l’activité prévue. Les crèmes solaires légères sont souvent formulées pour être absorbées rapidement sans laisser de résidus gras.

Poudres minérales SPF : pour compléter le layering, utiliser des poudres minérales avec SPF offre une protection supplémentaire tout au long de la journée. Ces poudres sont souvent transparentes et peuvent être réappliquées facilement sans altérer le maquillage existant. L’idéal pour les retouches rapides et discrètes.

En adoptant une approche en couches pour la protection solaire, vous pouvez protéger votre peau de manière plus efficace. Mais aussi, intégrer ces pratiques dans votre routine quotidienne de soins de la peau et de maquillage. C’est une méthode pratique et polyvalente pour maintenir une peau saine et protégée tout au long de l’année.

Les parties du corps qu’on oublie souvent de protéger

Lorsque nous pensons à protéger notre peau du soleil, nous nous concentrons généralement sur les zones les plus évidentes. Le visage, les bras et les jambes se voient tartiner de crème solaire. Il existe toutefois plusieurs parties du corps que nous oublions souvent. Ces derniers sont tout aussi vulnérables aux dommages causés par les rayons UV.

Les oreilles :

Elles sont souvent négligées lors de l’application de crème solaire. Pourtant, elles sont exposées en permanence au soleil et peuvent facilement brûler. Assurez-vous de bien couvrir toute la surface de vos oreilles, y compris derrière, pour une protection complète.

Le cuir chevelu :

Il est particulièrement sensible, surtout si vous avez les cheveux fins ou clairsemés. Utiliser un spray solaire pour cheveux ou porter un chapeau est une excellente solution pour protéger cette zone délicate. Les hommes aux crânes rasés sont tout aussi concernés. Vous avez des crèmes qui ne laissent pas de traces blanches si jamais c’est votre principal problème.

Les pieds :

Que vous soyez à la plage ou à la piscine, vos pieds sont exposés au soleil. N’oubliez pas d’appliquer de la crème solaire sur le dessus de vos pieds et entre vos orteils.

Mais aussi :

Le dos des mains est constamment exposé, surtout lorsque vous conduisez ou marchez en plein air. Appliquez régulièrement de la crème solaire sur cette zone pour éviter les taches de vieillesse et les brûlures.

Les lèvres sont également vulnérables aux rayons UV. Utilisez un baume à lèvres avec un SPF pour protéger cette zone sensible et prévenir les gerçures et les brûlures.

Même si les aisselles sont souvent à l’ombre, elles peuvent être exposées au soleil lors de certaines activités. Appliquer un écran solaire dans cette zone est une bonne précaution pour éviter les irritations et les brûlures.

En prenant soin de protéger ces parties souvent oubliées, vous pouvez assurer une protection complète et efficace de votre peau pendant vos vacances.

Conclusion

En préparant et protégeant votre peau pour les vacances de 2024, vous investissez dans votre bien-être à long terme. Ce n’est pas seulement une question d’apparence, mais aussi de santé. Chaque étape, du gommage régulier à l’application minutieuse de la crème solaire, renforce votre barrière naturelle contre les agressions du soleil. En adoptant ces habitudes simples, mais essentielles, vous pouvez savourer chaque moment sous le soleil en toute confiance. Et cela, en sachant que votre peau est bien préparée pour briller sans compromis.

La vidéo de C’est Pas Sorcier vous explique pourquoi le soleil est dangereux pour la peau :

