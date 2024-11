Que ce soit un protège-slip, un patch menstruel ou une serviette hygiénique, les produits d’hygiène intime sont des alliés du quotidien. Choisir les bons n’est pas toujours facile, car chaque option répond à des besoins différents et a un impact direct sur notre confort. Les jours de règles, en particulier, peuvent être synonymes d’inconfort : douleurs, fuites, irritations… Voilà pourquoi il est essentiel de choisir une protection qui nous convient parfaitement. D’ailleurs, ces protections peuvent servir, même en dehors des règles, notamment pour gérer les pertes vaginales ou l’incontinence.

Avec une offre variée sur le marché, comment faire le bon choix entre un protège-slip, une coupe menstruelle ou une serviette ? Ce dilemme touche de nombreuses femmes qui cherchent à adapter leur protection à leur mode de vie et à leurs besoins spécifiques. Dans cet article, nous vous aiderons à comprendre les différences et à choisir le produit qui vous apportera confort et sécurité.

Les conséquences du mauvais choix des produits d’hygiène intime

Le choix des protections intimes n’est pas à prendre à la légère. Un mauvais produit peut entraîner des risques pour la santé. Entre l’adolescence et la ménopause, les femmes utilisent en moyenne entre 6 000 et 13 000 protections hygiéniques jetables pour gérer leurs menstruations. Parmi les dangers liés à leur mauvaise utilisation, le syndrome de choc toxique menstruel (SCTM) représente un risque important. Ce phénomène rare, mais grave, s’associe principalement à l’utilisation de protections internes telles que les tampons et les coupes menstruelles. Chaque année, la France recense une centaine de cas. La majorité des situations est souvent liée à une mauvaise hygiène ou à une utilisation prolongée de ces produits.

Les protections hygiéniques sont des produits de consommation courante. Environ 2,8 milliards de produits, dont près de 2 millions de culottes menstruelles, sont vendus chaque année en France (source : Données Circana 2023). Toutefois, des essais ont révélé la présence de certaines substances chimiques dans des produits comme les tampons, les coupes menstruelles, les serviettes hygiéniques et les protège-slips. Heureusement, ces substances sont présentes en quantité inférieure aux seuils sanitaires établis. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ne considère pas qu’elles présentent un risque pour la santé. Malgré tout, il convient de bien choisir ses protections, de respecter les recommandations d’utilisation et de privilégier des produits adaptés à son corps pour minimiser les risques, notamment celui du SCTM.

Le protège-slip : un allié léger et discret

Le protège-slip est une protection intime légère, discrète et idéale pour les situations auxquelles les pertes vaginales sont faibles. Il sert aussi comme complément à une serviette hygiénique lors des règles abondantes. Moins absorbant qu’une serviette, le protège-slip est surtout parfait en fin de règles. C’est la période où les flux deviennent plus légers, ou pour gérer des petits désagréments comme les pertes blanches ou le spotting (légers saignements en dehors des menstruations). Certaines femmes l’utilise également pour prévenir les odeurs ou limiter la transpiration. Son usage prolongé n’est toutefois pas recommandé, car il peut augmenter le risque de mycoses ou d’infections urinaires.

Jetable vs lavable : quel choix faire ?

Les protège-slips se trouvent sous deux formes principales : jetables et lavables. Les protège-slips jetables sont pratiques, mais leur impact environnemental est important. Ils contiennent des produits chimiques comme des plastiques, des parfums ou des blanchissants au chlore, qui peuvent irriter la peau. Privilégiez donc des protège-slips bio, fabriqués en coton certifié GOTS (Global Organic Textile Standard), sans parfum ni produits chimiques et biodégradables. Ces protections sont non seulement plus respectueuses de votre santé intime, mais aussi de l’environnement.

Les protège-slips lavables représentent une alternative plus écologique à long terme. Bien qu’ils nécessitent un entretien plus conséquent (lavage régulier), vous pouvez les utiliser plusieurs fois. Cela les rend plus économiques et moins polluants.

Mode d’utilisation et conseils d’achat

Le protège-slip est recommandé en complément d’autres protections pendant les règles. Il peut être utilisé pour les petites pertes en dehors des menstruations ou pour les fuites urinaires légères. Pour bien le choisir, tenez compte de l’intensité de vos pertes et de la sensibilité de votre peau. Évitez les modèles parfumés, qui peuvent irriter les muqueuses, et préférez des matériaux doux, respirants et hypoallergéniques.

Bien que certains puissent être tentés de porter un protège-slip tous les jours, il est conseillé de l’utiliser avec modération pour préserver la santé intime.

La coupe menstruelle : une protection innovante pour les règles

La coupe menstruelle, ou cup, est une alternative de plus en plus populaire aux protections hygiéniques traditionnelles. Fabriquée en silicone médical, elle se présente sous la forme d’un petit réceptacle souple, inséré dans le vagin pour recueillir le sang menstruel. Contrairement aux tampons ou aux serviettes, elle ne nécessite pas d’absorption, mais fonctionne par simple collecte. Elle s’adapte parfaitement aux mouvements du corps et reste discrète tout au long de la journée.

Les avantages de la coupe menstruelle

La coupe menstruelle présente de nombreux avantages. D’abord, elle est économique : une seule coupe peut durer entre 5 et 10 ans, rendant son coût bien inférieur à celui des produits jetables. De plus, elle est écologique, puisqu’elle génère peu de déchets. Elle réduit également le risque d’irritation et de syndrome de choc toxique, courants avec les tampons jetables. Enfin, elle peut être portée de 8 à 12 heures sans fuite, ce qui la rend idéale pour une utilisation de jour comme de nuit.

Mode de fonctionnement et critères de choix

La coupe fonctionne par simple collecte du flux, sans gel absorbant, grâce à sa forme qui crée une étanchéité. Vous pourrez même la porter lors d’activités physiques, telles que le sport, ou en complément d’autres protections. Le choix de la coupe se fait selon plusieurs critères : capacité d’absorption, confort et prix. Bien qu’elle soit plus chère à l’achat, elle est rapidement rentabilisée et offre une solution pratique, durable et respectueuse de l’environnement.

La serviette hygiénique : la solution pour les règles abondantes

La serviette hygiénique est une protection externe idéale pour les flux abondants. Plus volumineuse que les protège-slips, elle offre une absorption supérieure et s’adapte facilement aux mouvements du corps. Disponible en version jetable ou lavable, vous pouvez choisir en fonction de vos besoins spécifiques et de vos préférences personnelles.

Les avantages des serviettes hygiéniques

Elles sont pratiques et disponibles dans une large gamme d’absorption, avec des modèles spécialement conçus pour les règles abondantes. Les serviettes présentent d’ailleurs souvent des ailettes pour un maintien optimal. Cependant, elles contiennent parfois des produits chimiques et des matériaux non biodégradables. En revanche, les serviettes lavables, généralement en coton, sont une option plus écologique et douce pour la peau, mais nécessitent un entretien régulier.

Comment choisir sa serviette ?

Pour les flux abondants, il est conseillé de choisir des serviettes ultra-absorbantes, indiquées par un pictogramme de 3 ou 4 gouttes, et dotées d’ailettes pour éviter les fuites. Les serviettes bio, en coton non traité et sans produits chimiques, sont idéales pour les peaux sensibles.

Les serviettes spéciales nuit, plus longues et ultra-absorbantes, assurent un confort optimal pendant le sommeil. Il est recommandé de les changer toutes les 4 à 6 heures pour garantir une protection continue et éviter les irritations.

Protège-slip, coupe ou serviette ?

En résumé, les protections hygiéniques varient selon les besoins et les préférences. La coupe menstruelle reste idéale pour les flux modérés et les femmes actives, tandis que la serviette hygiénique convient aux flux abondants et aux nuits sans tracas. Les protège-slips, quant à eux, sont pratiques et discrets pour un usage quotidien. Le choix d’une protection dépend de votre mode de vie, de votre confort et de vos valeurs personnelles. Pensez à privilégier des produits respectueux de votre corps et de l’environnement et n’hésitez pas à tester différentes options pour trouver celle qui vous convient le mieux.

