Protections hygiéniques : gros changements pour avril 2024

Attention, de grands changements arrivent dès ce mois d’avril 2024 pour les protections hygiéniques comme les tampons ou encore les serviettes. Si vous avez vos règles ou que vous êtes menstrué, cette information vous concerne !

Plus de transparence dans la composition des protections hygiéniques

Les menstruations sont quelque chose de totalement naturel pour les femmes, même si certaines ne possèdent pas ou plus de règles. Mais, si vous avez l’habitude d’avoir du sang qui coule chaque mois, cette nouveauté devrait vous intéresser.

En effet, depuis ce 1ᵉʳ avril 2024, il y a des changements concernant les protections hygiéniques. De quoi parle-t-on ? Non, ce n’est pas le remboursement des serviettes et des tampons… Dommage ! Si les protections hygiéniques réutilisables sont effectivement remboursables pour les moins de 25 ans, ce n’est pas ça la bonne nouvelle.

En fait, désormais, les marques de protections devront faire preuve de plus de transparence quant à leurs produits et leurs compositions. Effectivement, de nombreuses personnes usagères estiment que les serviettes ou encore les tampons seraient nocifs pour la peau et les parties intimes, notamment les muqueuses.

Une obligation pour les fabricants dès ce 1ᵉʳ avril 2024

Entre produits chimiques et parfums, ces produits ne semblent pas très bons pour la santé, finalement. Mais, alors qu’une femme utilise 10 000 serviettes ou tampons au cours de sa vie, en moyenne, il semble que la composition de ces protections soit très importante.

Ainsi, les fabricants devront dorénavant être plus transparents sur la composition des produits destinés à l’hygiène intime. Cela concerne toutes les protections, donc les serviettes, des tampons, les culottes menstruelles, les cups, etc. La composition devra être entièrement et clairement indiquée sur l’emballage ou la notice.

C’est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui en a fait l’annonce à l’issue du décret n° 2023-1427 du 30 décembre 2023.

