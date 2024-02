Né un 29 février, Bernard Caratelli, dit Bob, n’est pas un homme comme les autres. Son anniversaire, il ne le fête que tous les quatre ans, lors des années bissextiles. Cette année, pour son 16ᵉ anniversaire « officiel », il a décidé de partager sa joie avec les nouveau-nés de Tarbes. Il leur offre des peluches dans les maternités.

Une tradition née d’une particularité

Comme tous les « 29iers », Bob a une date de naissance unique. Son anniversaire ne tombe qu’une fois tous les quatre ans, ce qui lui donne une place particulière dans le monde. « Pendant longtemps, les marques, les grandes enseignes et même les stars marquaient le coup », raconte-t-il.

Des anecdotes uniques et une enfance pas comme les autres

Né un 29 février n’est pas sans anecdotes amusantes. Bob se souvient de ses années d’école primaire où il devait inscrire sa date de naissance sur un calendrier. « Évidemment, mon institutrice ne me prenait pas au sérieux », raconte-t-il avec humour.

16 ans et déjà une vie bien remplie

Si l’on compte en années bissextiles, Bob n’a que 16 ans. Mais ne vous y fiez pas, il a déjà vécu une vie bien remplie. Adulte, il a dû faire face à quelques problèmes administratifs liés à sa date de naissance unique. « C’est vrai que ce n’est pas toujours amusant se de retourner aux impôts pour corriger cette erreur », dit-il.

Une solidarité unique entre les « 29iers »

Malgré les défis auxquels il fait face, Bob ne changerait sa date de naissance pour rien au monde. Il est fier d’appartenir à la communauté des « 29iers » et de partager cette particularité avec d’autres personnes. « Dans notre groupe Facebook, nous répondons aux questions des parents et nous sommes là pour les soutenir », explique-t-il.

Un anniversaire pas comme les autres

Ce jeudi 29 février, Bob célébrera son anniversaire de manière unique. Il se rendra dans les maternités de Tarbes pour offrir des peluches et des roses aux nouveau-nés. Un geste symbolique pour partager sa joie et accueillir ses « petits frères et sœurs » du 29 février.

L’histoire de Bob est un véritable exemple de joie de vivre et de solidarité. Sa tradition insolite de distribuer des peluches aux nouveau-nés est un message d’espoir et de bonheur. Cela nous rappelle que chaque jour est une occasion de célébrer la vie.

