Découvrir le vinaigre rémois Charbonneau-Brabant, c’est s’immerger dans un monde où tradition et raffinement se rencontrent. Niché au cœur de la région Champagne-Ardenne, ce vinaigrier cultive un savoir-faire unique. Il transforme des vins de dégorgement sélectionnés auprès de maisons de champagne en vinaigres d’exception. La magie opère dans leurs caves de vieillissement où le temps et le bois de chêne jouent un rôle crucial. Mais quelle expérience gustative offre réellement ce vinaigre d’exception vieilli avec tant de soin ? Est-il à la hauteur de sa réputation et peut-il transformer la perception de cet assaisonnement traditionnel ?

Un plaisir subtil au service des arts de la table

Le processus de vieillissement est une étape clé dans la création du vinaigre rémois Charbonneau-Brabant. Chaque cave, dédiée soit au rouge soit au blanc, abrite des fûts de chêne de 200 litres dans lesquels le vinaigre mûrit. Ce processus permet de :

filtrer et de transformer les vins de dégorgement en vinaigre ;

procéder à une vente immédiate ;

offrir un vin ayant un vieillissement prolongé.

Ce processus aboutit au prestigieux vinaigre de Reims. Stéphanie Sourdet, responsable R&D, souligne l’importance de ce processus dans l’élaboration d’un produit qui se distingue par sa douceur et ses arômes subtils.

Découvrez ce guide sur : Suffragette à Londres : Une démarche insolite pour encourager les votes dans la rue

Une palette de saveurs unique

Le vinaigre de Reims de Charbonneau-Brabant se décline en deux variétés principales, distinguées par leur durée de vieillissement : un an et six ans. Le premier, d’un jaune doré, est délicat et rappelle visuellement le champagne. Le second, plus cuivré, évoque le cognac tant dans sa teinte que dans sa complexité aromatique.

Stéphanie Sourdet met en lumière comment le vieillissement en fût adouci le vinaigre, le rendant moins agressif en bouche tout en enrichissant son profil aromatique de notes vanillées et d’amande. Armelle Lefranc, responsable marketing et communication, ajoute que malgré une acidité identique mesurée en laboratoire, la perception gustative varie significativement, avec le vinaigre de six ans offrant des arômes plus développés et élaborés.

Lire aussi : Insolite à Rouen : Une famille de sangliers en balade dans les rues, la vidéo buzz !

Un voyage sensoriel inédit

L’expérience du vinaigre rémois Charbonneau-Brabant est un véritable voyage sensoriel qui défie les attentes traditionnelles liées au vinaigre. Ce n’est pas seulement un assaisonnement, mais une œuvre d’art culinaire, résultat d’un mariage parfait entre la science et la tradition. Son profil gustatif unique et sa complexité aromatique le placent bien au-delà d’un simple condiment. Il accorde une expérience gustative qui enrichit et transforme les plats avec lesquels il est associé. Le vinaigre de Reims de Charbonneau-Brabant n’est pas seulement un produit, c’est une célébration du terroir et du savoir-faire artisanal.

Notez cet article