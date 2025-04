La saga Grisha : pour continuer la série, voici deux livres à lire

T’as binge-watché la série Netflix, t’as adoré le Darkling (même si c’est toxique), tu veux plus de Kaz, de Nina, de Grisha badass et de magie noire ? Tu sens que ce monde a encore des tonnes de secrets à t’offrir ? Tu as raison. L’univers du Grishaverse, c’est trois grandes sagas, des crossovers de personnages, et un vrai effet « tapis narratif ». Donc, si tu veux continuer et voir la suite de la série, voici deux livres (et bien plus) à lire. Alors, dans quel ordre lire les livres ? Quels sont les liens entre eux ? Que vaut chaque saga ? Je t’explique tout.

D’abord, petit rappel : qu’est-ce que le Grishaverse ?

C’est un univers dense, sombre, parfois cruel, souvent poétique, toujours brillant. Un univers magique imaginé par Leigh Bardugo, construit autour des Grishas, des êtres capables de manipuler la matière (et non pas « faire de la magie », nuance). De la « petite science », comme ils disent.

Le monde est inspiré par la Russie impériale, les Pays-Bas du 17e, la guerre froide, les religions orthodoxes… Un cocktail à la fois familier et dépaysant.

La série Netflix (Shadow and Bone) mélange en réalité deux sagas : La trilogie Grisha (Alina, Mal, Darkling…) et la duologie Six of Crows (Kaz, Inej, Jesper…). Mais il y a bien plus à lire que ça.

Étape 1 : la trilogie Grisha (la base)

Shadow and Bone (T.1 : Les Orphelins du Royaume)

Siege and Storm (T.2 : Le Dragon de Glace)

Ruin and Rising (T.3 : L’Oiseau de Feu)

On suit Alina Starkov, orpheline sans histoire qui découvre qu’elle est une Grisha très spéciale : une Invocatrice de lumière. Le royaume de Ravka est coupé en deux par le Fold (une mer d’ombre pleine de monstres), et elle pourrait être la clé pour y mettre fin. Mais le Darkling, chef des Grisha, a ses propres plans.

En lisant ces trois livres (même si tu as vu la série), tu pourras également découvrir le lexique du Grishaverse (Corpsales, Ethérés, Matérialki, etc.), la carte politique de Ravka, Shu Han, Fjerda, Kerch…, mais aussi l’histoire du Darkling (aka General Kirigan dans la série).

VOIR AUSSI : Quels sont les livres les plus lus de tous les temps ?

Étape 2 : Six of Crows, c’est la suite de la série

Six of Crows

Crooked Kingdom (Le Royaume Corrompu)

Bienvenue à Ketterdam, une ville glauque et capitaliste à mort, où un gang de six marginaux va tenter un casse impossible. On y retrouve Kaz Brekker, chef impitoyable au passé traumatique, et son équipe : Inej, Jesper, Nina, Matthias et Wylan.

Dans ces deux livres, tu retrouveras une intrigue différente que dans la série. En fait, il s’agit clairement de la suite de la série. Quand vous arrivez à la fin de la série Netflix, Kaz et les autres évoquent une nouvelle mission. Eh bien, vous y voilà.

On y retrouve alors une intrigue nerveuse, pleine de tension, de trahisons et de twists. Mais aussi des personnages profondément humains, fêlés, drôles, brillants Un univers plus urbain, plus réaliste, plus mature vient compléter le tout.

C’est une écriture plus ciselée que dans la trilogie Grisha et nous retrouvons aussi une Nina qui aura un rôle central dans les tomes suivants. Ce diptyque est considéré comme le meilleur du Grishaverse. Et même si c’est un spin-off, tu peux le lire sans avoir fini la trilogie Grisha (mais ce sera encore mieux avec).

VOIR AUSSI : 5 types de livres qu’il faut arrêter de lire en 2025 (vraiment, ça suffit)

Étape 3 : la duologie King of Scars

King of Scars

Rule of Wolves

On revient en Ravka. Et on retrouve Nikolai Lantsov, le roi-pirate à la langue bien pendue. Problème : il a été marqué par le Darkling. Littéralement. Il cache un monstre en lui. À ses côtés ? Zoya, devenue Générale Grisha (et personnage principal à part entière).

On y retrouve aussi Nina, infiltrée à Fjerda, en mission vengeresse après un certain événement dramatique dans Six of Crows. Là aussi, c’est la suite logique de la série car à la fin de la série un mystérieux virus sème le trouble et le roi est touché par les ténèbres.

C’est donc la suite directe de la trilogie Grisha et de Six of Crows et nous y retrouvons un vrai élargissement géopolitique du Grishaverse. C’est la duologie où tout se rejoint. Mieux vaut avoir tout lu avant. Sinon tu risques d’être largué(e).

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Ben Barnes (the darkling)

Étape 4 : les livres annexes (facultatifs, mais ultra cool)

Il y a par exemple The Language of Thorns (La langue des épines). C’est un recueil de contes du Grishaverse, façon frères Grimm. Chaque histoire est illustrée et s’étoffe à chaque page tournée. C’est beau, glauque, féministe et parfois gore. Parfait pour se plonger dans les mythes fondateurs de chaque région (Ravka, Fjerda, Kerch…).

Et vous avez aussi The Lives of Saints. Le « livre religieux » souvent cité par les personnages du Grishaverse. Bardugo l’a écrit comme s’il existait vraiment. Tu y trouves des légendes sur Sankta Alina, Sankt Nikolai, etc. La version papier est sublime, avec illustrations en mode icônes byzantines.

En résumé : l’ordre de lecture idéal

Trilogie Grisha Six of Crows / Crooked Kingdom King of Scars / Rule of Wolves The Language of Thorns (entre deux tomes, ou à la fin) The Lives of Saints (plutôt en complément)

Tu veux des héros torturés, des braquages, de la noirceur ? Lis Six of Crows. Tu préfères les grands récits épiques, les monstres intérieurs et les luttes de pouvoir ? King of Scars est pour toi. Et si tu veux comprendre pourquoi tout ça existe, alors commence par le début avec Shadow and Bone. Mais une chose est sûre : une fois que tu entres dans le Grishaverse… Tu ne ressors pas indemne.

Notez cet article