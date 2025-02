On ne va pas se mentir : l’année 2025 mérite mieux que certaines tendances littéraires qui refusent de mourir. Que ce soit parce qu’elles sont vues, revues (surtout sur le Booktok et le Bookstagram), rincées, ou juste insupportables, il est temps de faire le ménage dans nos bibliothèques de livres. Alors, par pitié, arrêtons avec…

1. Les romances « Enemies to Lovers » (où ils se détestent, mais pas trop quand même)

On a compris : ils ne peuvent pas se supporter au début, mais en fait, ils s’aiment. Plot twist incroyable. Sauf qu’après 300 variations du même schéma, ça devient plus prévisible qu’un épisode de « Plus Belle la Vie ».

Phase 1 : Ils se haïssent (mais elle remarque qu’il a une mâchoire ciselée).

Phase 2 : Il la méprise (mais se surprend à trouver son sarcasme « rafraîchissant »).

Phase 3 : Oups, ils sont coincés ensemble sous la pluie/pendant une mission secrète/dans un placard.

Phase 4 : Ils s’aiment passionnément et tout le monde l’avait vu venir depuis la page 2.

Stop. Passez à autre chose. Peut-être une romance où les personnages communiquent comme des adultes ?

2. Les dystopies « société pourrie, héroïne rebelle » (avec un triangle amoureux, sinon c’est pas drôle)

Chaque année, un nouvel auteur se réveille en se disant : « Et si j’écrivais une dystopie où une élite contrôle tout et où une jeune fille aux cheveux désordonnés doit renverser le système ? » Non, je ne cible pas Hunger Games, non… Bon, en passant, celui-là est particulièrement bien écrit.

Non. On arrête. Le schéma est toujours le même : Une société ultra-rigide avec une répression oppressante, une héroïne qui ne se trouve pas spéciale mais qui, bien sûr, est l’Élue, deux gars (l’ami d’enfance gentil et le rebelle mystérieux) qui tombent instantanément amoureux d’elle et une rébellion qui réussit grâce à des ados de 16 ans mieux organisés qu’un G7.

3. Les thrillers où « rien n’est ce qu’il semble » (sauf que si, on l’avait deviné)

« Un roman à couper le souffle ! », « Vous ne verrez jamais la fin venir ! », « Le thriller de l’année !« Et pourtant… on la voit venir. Dès le troisième chapitre, on sait qui est le meurtrier, qui ment, et qui va mourir à la page 247.

C’est toujours le même coup : Un protagoniste à la mémoire floue, un twist final qui veut nous choquer mais qu’on avait deviné depuis 150 pages, une tentative désespérée d’être plus intelligent que le lecteur (alors qu’on a déjà tout compris).

Alors parfois c’est bien, ça fonctionne, et ça fait de bons chocapics, mais c’est souvent mal fait également.

4. Les livres « développement personnel », mais qui développent mal

« Réveillez le champion en vous », « Soyez riche, heureux, mince, productif et aimé en 10 étapes faciles », « Le secret de la réussite ? Se lever à 4h du matin et boire du jus de céleri. »

On en a marre. Si ces livres étaient vraiment efficaces, on serait déjà tous des génies milliardaires ultra-épanouis. Au lieu de ça, ils nous répètent : « Pensez positif » (merci, j’y avais pas pensé), « Travailler dur paie toujours » (vraiment ? Demandez à n’importe quel stagiaire non rémunéré), « Faites de votre passion un métier » (très sympa, mais mon hobby c’est faire des siestes).

5. Les séries à rallonge (où l’auteur aurait dû s’arrêter au tome 2)

On a compris, une saga à succès c’est une poule aux œufs d’or. Mais à un moment, il faut savoir dire stop. Tome 1 : Incroyable, on est captivé. Tome 2 : Toujours bien, mais ça traîne un peu. Tome 3 : Ok, fallait conclure ici. Tome 4, 5, 6, 7… : On sent que l’auteur brode pour payer ses impôts.

À un moment, les personnages ne font que tourner en rond, et l’histoire aurait été bien meilleure si elle s’arrêtait plus tôt.

Du coup, on lit quoi en 2025 ?

Après cette purge, qu’est-ce qu’on garde ? Des livres qui osent changer les codes. Des histoires qui surprennent sans être artificielles. Des personnages qui ne sont pas juste des archétypes. Bref, des livres qui ne nous donnent pas l’impression d’avoir déjà lu la même chose 15 fois.

Mais, évidemment, aussi sûr que cet article est humoristique, lisez ce qui vous fait plaisir ! Et vous, c’est quoi le livre que vous ne pouvez plus supporter de voir en librairie ?

