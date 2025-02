10 séries les plus attendues de 2025

Pour 2025, il y a aura plein de nouveaux films (par exemple le nouveau Jurassic World), et plein de nouvelles séries aussi. Mais aussi et surtout, les fans seront heureux de retrouver leurs séries préférées sur leurs plateformes de streaming pour de nouvelles saisons prévues pour 2025. Voici les principales attendues.

1. Stranger Things saison 5

C’est l’une des saisons les plus attendues après une saison 4 incroyable et digne des plus grands films. La saison 5 de Stranger Things contiendra 8 épisodes longs, et il s’agira de la dernière saison du programme.

On imagine donc le dénouement avec Vecna, le grand méchant de l’histoire. Nous retrouverons donc Onze, mais aussi ses amis pour un combat final très épique. On espère évidemment revoir Max sortie du coma !

Pour le moment, pas de date officielle de prévue ni de trailer. Cependant, la nouvelle saison de Stranger Things est belle et bien prévue pour cette année 2025.

2. Squid Game saison 3

Initialement, le créateur ne pensait même pas faire une saison 2. Mais, après le succès de la saison 1, la série coréenne continue pour une saison 2 en 2024. Une saison qui se finit présageant une suite.

On sent que le dénouement est proche, mais il faudra donc une saison 3 pour terminer l’histoire et refermer le chapitre. Cette saison 3 a été confirmée et de nouveaux jeux vont donc venir nous divertir à partir du 27 juin 2025.

3. The Last of Us saison 2

La prochaine saison de The Last of Us arrivera en avril 2025. Normalement, cette seconde saison reprendra globalement les événements du second jeu The Last of Us.

En effet, même si ce n’était pas totalement canonique, la première saison avec Pedro Pascal reprenait l’histoire du premier jeu vidéo. Nous pourrons donc suivre la suite des aventures face aux contaminés champignons d’Ellie et de Joel dès le mois d’avril prochain.

4. Alice in Borderland saison 3

Nous sommes très heureux d’apprendre la sortie de la saison 3 d’Alice in Borderland, la série japonaise issue du manga du même nom. Les jeux mortels continuent, le maître du jeu est dévoilé et, d’après les dernières informations, la prochaine saison devrait sortir le 25 septembre 2025.

Nous sommes très nombreux à attendre cette sortie avec impatience, la saison 2 ayant laissé un goût amer en bouche. On se demande juste maintenant ce qu’il va se passer dans cette prochaine saison, afin de boucler la boucle.

5. Mercredi saison 2

Oui, nous aurons bien une suite à Mercredi avec Jenna Ortega dans le rôle de la fille Adams. Normalement, cette seconde partie sortira en novembre 2025. D’après l’actrice principale, cette seconde saison sera un peu plus axée sur l’horreur, avec des scènes plus gores ou plus terrifiantes.

Il existe aussi une rumeur sur la saison 2 : comme quoi Lady Gaga complèterait le casting. Celle-ci aurait été confirmée, elle jouera un petit rôle dans le programme.

6. The Witcher saison 4

Après une saison 1 et une saison 2 incroyables, mais une saison 3 assez décevante, la saison 4 de The Witcher est prévue pour bientôt. Par contre, nous n’avons pas encore de date, mais elle est censée arriver en 2025.

Liam Hemsworth (vu dans Hunger Games) va remplacer Henry Cavill dans le rôle de Geralt, nous verrons bien ce que cela donne. En attendant, sachez que le film d’animation « The Witcher : Les Sirènes des abysses » sort ce 11 février 2025.

7. One Piece saison 2

Après le succès de l’animé et de la première saison de ce live action, la saison 2 de One Piece arrive en 2025, mais ce n’est pas certain. Pas de date de sortie annoncée, comme pour la série Fallout d’ailleurs, issue du jeu du même nom. Les deux séries et leurs saisons 2 devraient voir le jour en 2025, ou au plus tard en 2026.

8. You saison 5

Qui aurait pensé que Joe, le psychopathe de service, notre cher Dan dans Gossip Girl, irait jusqu’à la saison 5 ? Et pourtant, Joe sera de retour pour une prochaine saison de You dès ce 24 avril 2025 sur la plateforme de streaming Netflix.

Apparemment, ce serait la dernière saison, donc le final pour Joe Goldberg. D’ailleurs, ça approche à grands pas et une bande-annonce est sortie pour teaser les événements.

9. All of Us Are Dead saison 2

On n’y croyait pas ! La série coréenne de zombies mettant en scène des adolescents pris au piège dans une école va faire son retour après plusieurs années d’absence. C’est en 2022 que la seconde saison a été annoncée et normalement elle devrait donc sortir fin 2025, voire début 2026.

Tous les fans espèrent évidemment voir la suite dès cette année. La série, adaptée du webtoon Now at Our School, a eu beaucoup de succès et il aurait été dommage de ne pas faire de saison 2.

10. Sandman saison 2

Enfin, nous sommes contents d’apprendre la sortie de la saison 2 de la série Sandman. Pas de date effective, mais la production a bel et bien parlé de 2025. Par contre, sachez que cette saison sera la dernière car une éventuelle saison 3 a été annulée après les accusations récentes envers Neil Gaiman, auteur du DC Comics. Actuellement, il fait l’objet d’accusations d’agressions sexuelles.

Voilà ! Laquelle de ces séries vous fait le plus envie ? Dites-le-nous dans les commentaires. D’ailleurs, si vous voulez partager d’autres séries pour 2025, mettez-les-nous plus bas !

