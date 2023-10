5 langues totalement inventées pour des films ou des séries

Apprendre une langue, c’est déjà très compliqué. Mais alors inventer carrément une langue, avec sa grammaire, sa signification, tout en prenant en compte le peuple fictif (sa géopolitique, son histoire) pour qui elle est créée… C’est tout simplement dingue. Eh bien, ces 5 séries et films sont justement la preuve que c’est possible. Ce ne sont évidemment pas les seules langues fictives qui existent, mais ce sont les plus impressionnantes dans des œuvres de fiction. Regardez.

Le Na’Vi, l’une des langues inventées les plus connues

C’est sans doute à elle qu’on pense en premier quand on évoque une langue inventée. Le Na’Vi est la langue des Omaticaya et des autres êtres bleus de leur espèce (le peuple na’vi) dans les films Avatar. Cette langue a totalement été créée pour les films, dont le premier est sorti en 2009.

James Cameron n’a pas inventé tout seul ce langage. Il a fait appel à un linguiste du nom de Paul Frommer pour former cette langue et toutes ses subtilités. Ce dernier a d’ailleurs avoué plus tard que cette langue était la plus étrange qu’il connaisse, notamment parce qu’il assure ne s’être appuyé sur aucune langue connue pour inspiration.

Il s’agirait véritablement, au niveau grammatical et syntaxique, d’une pure invention. Comme pour le latin, toutefois, le na’vi n’a pas d’ordre grammatical dans ses phrases. Le verbe peut par exemple être au début, au milieu, à la fin, sans incidence sur le sens.

Avec 1500 mots à son arc, cette langue n’aurait cependant pas de réel alphabet. Il s’agirait vraiment d’une langue parlée, les na’vi ne l’écriraient pas et donc il n’y aurait pas de système d’écriture. C’est pourquoi, quand nous voyons du na’vi écrit, il est écrit avec nos lettres latines.

L’Atlante, une langue assez simple à apprendre

L’Atlante est l’une des langues inventées les plus connues. C’est Marc Okrand qui a inventé ce dialecte pour ses habitants de l’Atlantide dans le film d’animation « Atlantide : l’empire perdu ». Un film Walt Disney sorti en 2001 dans lequel nous entendons justement certaines personnes parler cette langue si particulière et totalement inventée de A à Z.

Habitants de d’Atlantis, ceux qui parlent cette langue parleraient surtout un dialecte fortement inspiré de l’hébreu biblique, du sumérien ou encore du latin. Contrairement au na’vi, il y a cependant un alphabet à cette langue. Pour chaque lettre de notre alphabet latin, il y a un symbole. C’est donc assez simple à apprendre en somme. Notez qu’il y a une petite subtilité dans ce langage : il n’y a aucune ponctuation !

Le Sindarin : vous voulez apprendre l’elfique ?

La langue des elfes dans Le Seigneur des Anneaux ! Un classique. Le Sindarin est une langue très parlée par les fans de la trilogie.

Très ressemblant au gaulois, le sindarin est l’invention pure et dure de Tolkien. D’après lui, il a commencé à travailler cette langue en 1917, soit de nombreuses années avant la sortie de son premier livre de la saga (1950). Langue des elfes gris, cette langue très complexe possède un alphabet bien plus difficile à lire et à comprendre que dans les autres dialectes inventés.

Un alphabet elfique constitué de bien plus de lettres que dans notre bon vieux alphabet latin. Petite (ou grosse) particularité de la langue : il n’y a pas de genre, pas de pronom et pas d’adjectif dans cette langue.

Le Klingon parmi les langues inventées pour les fictions

Le klingon est une langue très connue dans le monde de Star Trek. Certains fans savent même la parler à la perfection. Il s’agit d’un langage guttural, criard, inventé par le linguiste américain Marc Okrand pour la sortie du film « Star Trek III : À la recherche de Spock » en 1984.

Les influences de cette langue ne sont pas connues, mais certains experts pensent que les sonorités sont proches de l’amérindien ou de l’espagnol. Il s’agit néanmoins d’une langue toute aussi complexe, mais avec quand même quelques facilités.

Avec son alphabet réduit (nommé plqaD), cette langue adopte un système syntaxique plutôt simpliste à mémoriser. Complément + verbe + sujet, à l’inverse totale du Français. Il n’y a pas de temps pour les verbes et la langue est principalement faite à base de préfixes et suffixes.

Le Dothraki, la langue inventée de Game of Thrones

C’est sans doute l’une des langues inventées les plus connues du monde. Le Dothraki, parlé par le peuple du même nom (gouverné par différents khals comme Khal Drogo dans la série Game of Thrones), est une langue que beaucoup de fans adorent parler.

Mise en avant en premier lieu dans les romans de George R.R Martin en 1996, cette langue n’était pas tout à fait approfondie par l’auteur lorsque les producteurs de la série se sont penchés dessus. Ils ont donc voulu l’enrichir encore en faisant appel à la Language Creation Society.

Par la suite, la langue du Dothraki telle que nous l’entendons dans la série est née. C’est David J. Peterson, un professeur d’anglais et créateur de langues, qui a inventé ce langage. D’après lui, la langue aurait été inspirée du mongolien parlé à l’aire médiévale. La sonorité fait donc penser à du mongolien, mais aussi à du russe.

Cette jolie langue compte environ 4000 mots et, comme le na’vi, il s’agit davantage d’une langue orale. En soi, il n’y a pas d’alphabet propre puisqu’on estime que les Dothraki n’écrivent pas leur langue.

Par contre, il existe quand même un alphabet, mais il n’est pas canonique (pas écrit par l’inventeur). Au niveau syntaxique, le Dothraki ressemble finalement au Français : sujet + verbe + complètement. Rien de plus simple.