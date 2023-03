Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées ? Vous allez être choqués

Tous les bricoleurs, jardiniers professionnels et ceux du dimanche connaissent cet outil de la vie quotidienne : la tronçonneuse. Très utile pour couper du bois, cette machine à moteur trouve son origine au XVIᵉ siècle. Et à cette époque, les tronçonneuses n’avaient pas du tout la même fonction qu’aujourd’hui. Vous allez d’ailleurs être très surpris en apprenant pourquoi les tronçonneuses ont été inventées à la base.

Invention des tronçonneuses : un outil médical à son origine

Nées au XVIe siècle, les tronçonneuses n’ont pas du tout été inventées pour couper du bois. Initialement, ces outils étaient utilisés par les médecins. Un outil médical un peu surprenant, d’autant qu’il est parfois utilisé lors des accouchements. Oui, vous avez bien lu : les accouchements.

À cette époque, mettre un bébé au monde était beaucoup moins facile qu’aujourd’hui pour les soignants. Les femmes enceintes avaient davantage de chance de perdre leur enfant en couche ou de perdre elles-mêmes la vie en accouchant. Les complications étaient courantes. La césarienne n’existait pas du tout. Il y avait un risque d’infection très élevé. La tronçonneuse était alors utilisée lorsque l’accouchement devenait trop difficile et risqué pour la mère ou le nourrisson.

Une technique barbare, mais qui pouvait permettre de sauver la vie du bébé et de sa mère. On appelait cette pratique la symphysiotomie. D’après le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, il s’agissait de la « section de la symphyse pubienne permettant d’élargir le bassin en vue de faciliter l’accouchement ». On coupait la symphyse pubienne pour agrandir le diamètre pelvien. Cette technique était extrêmement douloureuse pour la femme enceinte.

Une aide à l’accouchement qui a beaucoup évolué

À la base, les médecins faisaient cela avec un couteau. C’est après que deux médecins écossais, John Aitken et James Jeffray, ont inventé la tronçonneuse dans les années 1780. Le but était d’améliorer la pratique. Au couteau, la section était très longue et douloureuse, le but était d’aller plus vite dans le processus. Les deux inventeurs mettent alors au point une chaîne mécanique composée de dents crantées. On l’actionnait manuellement à cette époque. On insérait alors l’objet dans le bassin de la femme. Cette tronçonneuse s’enroulait autour de l’os pubien. Dans un mouvement de va-et-vient, le médecin pouvait alors le couper rapidement et de façon plus précise.

Heureusement, les tronçonneuses ont évolué entre temps. En 1830, le médecin et orthopédiste allemand Bernhard Heine a amélioré cette technique médicale en inventant une scie à os : l’ostéotome. La différence ? La chaîne s’actionne maintenant par une manivelle et elle s’enroule autour d’une lame de guidage. Cela permettait de tourner sans fin et donc de couper l’os pubien de manière nette et rapide. Cette modernisation a eu beaucoup de succès, tant qu’elle fut utilisée pour d’autres opérations.

Les tronçonneuses réutilisées pour couper le bois

À la fin du XIXᵉ siècle, cette tronçonneuse rudimentaire va finalement disparaitre progressivement du paysage médical. C’est l’arrivée de la césarienne sous anesthésie générale. C’est un bûcheron américain de San Francisco qui va redonner une seconde vie à la tronçonneuse médicale. En 1905, il découvre notamment son potentiel dans l’abattage des arbres, surtout sur les séquoias géants. Il dépose le brevet de la “scie à chaîne sans fin” à cette époque-là.

Plusieurs années après, la tronçonneuse fut reprise par des ingénieurs et ce sont eux qui mettront au point les tronçonneuses que nous connaissons. La première scie thermique à chaîne droite apparaît en 1910. Le modèle électrique arrive dans les années 1920.

Pour ce qui est de l’inventeur de la tronçonneuse que nous connaissons aujourd’hui, son identité fait débat. Ce pourrait être Joseph Buford Cox et Andreas Stihl. Les deux hommes ont déposé brevet en 1925 pour une tronçonneuse. Ils ont aussi déposé un second brevet en 1929 pour une tronçonneuse à gasoil. Joseph Buford Cox a aussi lancé la tronçonneuse avec une chaîne à gouge en 1947. À cette époque, les tronçonneuses pesaient environ 20 kg, ça a bien changé entre temps !

