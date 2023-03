Top 10 avions les plus rapides du monde !

Vous avez sûrement entendu l’expression “franchir le mur du son” dans un film ou un documentaire. Utilisée principalement dans l’aviation, elle explique le phénomène se produisant lorsqu’un avion dépasse les 1200 km/h ou le Mach 1. Franchi cette vitesse, l’appareil vibre et devient difficile à contrôler, comme s’il traverse un mur. On dit alors qu’il a franchi le mur du son. Mais savez-vous qu’il existe des avions qui ont réussi à atteindre, voire dépasser la vitesse de Mach 2 ? Ces appareils supersoniques sont entre autres des avions de recherche, des avions militaires ou encore des avions de reconnaissance. Mais voler à une vitesse plus de deux fois la vitesse du son, soit plus de 2400 km/h, c’est une expérience à vivre pour les amateurs de l’aviation. Pour l’instant, embarquez à bord de cet article et découvrez notre top 10 des avions les plus rapides du monde. Attention, ça décoiffe !

10 – Sukhoi Su-27 Flanker

Avec une vitesse de pointe de 2,35 Mach (soit plus de 2400 km/h), le Sukhoi Su-27 Flanker se place fièrement en dixième place dans notre top 10 des avions les plus rapides du monde. Véritable bijou technologique de la Russie, cet avion bimoteur embarque le premier système de commande de vol électrique sur un avion russe. Il a été conçu pour rivaliser avec les F-15 Eagle, les avions de chasse américains.

Le Sukhoi Su-27 Flanker s’équipe également d’un canon de 30 mm et de 10 canons à missiles air-air, à tête chercheuse, à courte ou à moyenne portée. Le premier Flanker russe est fabriqué en 1977, et est actuellement disponible sous plusieurs variantes. On peut citer notamment le Sukhoi Su-30, le Sukhoi Su-33 ou encore le Sukhoi Su-37.

Appréciez cette prouesse aéronautique russe dans la vidéo suivante :

9 – General Dynamics F-111 Aardvark

Capable de voler à une vitesse de Mach 2,5 (soit 3087 km/h), ce bombardier américain dispose de 9 points d’emport et de 2 baies d’armement. Véritable machine de guerre, il peut transporter 14 300 kg de bombes, une bombe nucléaire, des missiles air-air et une mitrailleuse de 2 000 cartouches. Le General Dynamics F-111 Aardvark a servi pour des opérations basées sur porte-avions, avant sa mise hors service en 1998 par les Etats-Unis.

Découvrez cet appareil redoutable en vidéo :

8 – McDonnell Douglas F-15 Eagle

Réputé comme étant l’un des avions les plus performants jamais construits au monde, le McDonnell Douglas F-15 Eagle est un chef d’œuvre des USA. Il est toujours en service dans l’armée de l’air américaine, et dispose de 11 points d’emport. Il peut donc embarquer des missiles AIM-120 AMRAAM, des bombes largables (à l’image des Mk 84 ou Mk 82) et des réservoirs de carburant externes.

Côté armement, le McDonnell Douglas F-15 Eagle embarque un canon de 20 mm M61A1 Vulcan. Il est également célèbre pour avoir empoché plus de 100 victoires confirmées en combat aérien. Vitesse de pointe : Mach 2,5 (3087 km/h).

Voici le McDonnell Douglas F-15 Eagle en vidéo :

7 – Mikoyan MiG-31 Foxbat

Imaginez : autrefois, cet avion de chasse proposait des vols pour les touristes avides de sensations fortes.

Et pourtant, il atteint une impressionnante vitesse de pointe de Mach 2,83 (3495 km/h environ) ! Se plaçant à la huitième place dans notre top 10 des avions les plus rapides du monde, le Mikoyan MiG-31 Foxbat dispose d’un énorme bimoteur d’une poussée de 152kN chacun. Il peut donc voler à des vitesses supersoniques à haute et basse altitudes.

Inventé par la Russie, le Mikoyan MiG-31 Foxbat est un intercepteur conçu pour abattre les avions ennemis. Pour ce faire, il utilise une combinaison de radars actifs et passifs. Côté armement, il embarque un canon de 23 millimètres avec 260 cartouches, 4 missiles air-air R-33 (lourds) ou 6 missiles air-air R-37 sous le fuselage. Les pylônes peuvent porter des missiles à longue ou moyenne portée et un missile Air-air spécial à moyenne portée. Idéal pour les cibles à grande vitesse.

Découvrez le le Mikoyan MiG-31 Foxbat en vidéo :

6 – XB-70 Valkyrie

Survolant les cieux pour la première fois en 1964, le XB-70 Valkyrie est actuellement retiré du service. D’origine américaine, il s’équipe de six moteurs, offrant une vitesse de pointe de Mach 3, soit 3704,4 km/h. Imaginez : à cette vitesse, toute la structure de l’avion atteint une température allant jusqu’à 330°C !

Cet avion de chasse servait à échapper au regard des intercepteurs soviétiques. Il pouvait également échapper à une explosion de bombes nucléaires, larguées depuis l’appareil. Le XB-70 Valkyrie peut accueillir et transporter 14 bombes nucléaires à son bord.

Avec un réservoir plein, il peut survoler près de 7 000 km sans se ravitailler !

Seuls deux appareils sont disponibles à travers le monde. Ci-dessous un aperçu de la machine de guerre :

5 – Bell X-2 Starbuster

Le Starbuster était un avion de recherche des USA. Il a effectué son premier vol en 1955, mais sa mise en service est interrompue un an plus tard. Véritable bijou d’expérimentation, le Bell X-2 Starbuster servait à comprendre comment les avions se comportaient lorsqu’ils volaient à des vitesses supérieures à Mach 2.0.

Destiné uniquement à la recherche, il ne transportait pas d’armes à bord. Pour optimiser l’aérodynamisme, il s’équipe d’une aile en flèche, offrant ainsi une faible résistance à l’air. Résultat : le Bell X-2 Starbuster a pu atteindre la vitesse astronomique de Mach 3,196, soit environ 3946 km/h !

Dommage : ce record de vitesse s’est terminé en un accident mortel.

Peu après avoir atteint cette vitesse, son pilote, Milburn G. Apt a perdu le contrôle de l’avion. Ne pouvant plus reprendre le contrôle de l’appareil, il décide de s’éjecter et de sauter en parachute. Malheureusement, il n’a pas pu ouvrir complètement son parachute. Il a fait une chute libre à grande vitesse, une chute qui lui a été fatale. Cet accident a ainsi mis fin au programme Starbuster.

4 – Mikoyan MiG-25 Foxbat

Restons en Russie pour découvrir ce jet armé. Se plaçant à la quatrième place de notre top 10 des avions les plus rapides du monde, le Mikoyan MiG-25 Foxbat servait à intercepter les avions américains pendant la guerre froide. Et pour mettre toutes les chances de son côté, cet avion de chasse peut atteindre une vitesse extrême de Mach 3,2. Soit près de 3952 km/h ! Le MiG-25 était également l’avion le plus rapide jamais proposé pour MiGFlug, un programme de vols d’agrément pour le grand public.

Côté armement, il était équipé de 4 missiles air-air. L’utilisation de cet avion est aujourd’hui limitée. Découvrez le Mikoyan MiG-25 Foxbat en vidéo ci-dessous :

3 – Lockheed YF-12

Là, on ne rigole plus, car on entre dans les 3 avions les plus rapides du monde de ce top 10. En troisième place se trouve le Lockheed YF-12, un prototype d’intercepteur américain. Sa vitesse de pointe est impressionnante : Mach 3,35, soit l’équivalent de 4321 km/h. Prédécesseur du SR-71 Blackbird, cet avion d’interception embarque à son bord trois missiles air-air.

Seuls 3 YF-12 ont été construits dans le monde. Néanmoins, il a pu brièvement entrer dans l’histoire : elle a détenu les records de l’avion à la plus grande vitesse jamais construite, la plus haute altitude jamais atteinte et le plus grand avion d’interception jamais construit. Les deux premiers records sont ensuite battus par le SR-71 Blackbird.

2 – Lockheed SR-71 Blackbird

Le Lockheed SR-71 Blackbird est l’aboutissement du programme Lockheed YF-12. Construit pour la première fois en 1966, il existe actuellement 32 Blackbirds. Ces derniers sont utilisés pour la reconnaissance et la recherche expérimentale par l’US Air Force et la NASA.

Véritable bijou technologique à l’époque, le SR-71 Blackbird était doté d’un système furtif. Mais s’il est repéré par les forces ennemies, il peut quand même compter sur sa vitesse de pointe exceptionnelle : Mach 3,3, soit près de 4075 km/h. Seul bémol : le Lockheed SR-71 Blackbird était si rapide que sa température peut atteindre plusieurs centaines de degrés, dilatant ainsi le métal de sa coque.

Découvrez plus de détails à propos de cet appareil supersonique dans la vidéo ci-dessous :

1 – North American X-15

Cette prouesse aéronautique mérite amplement sa couronne dans notre top 10 des avions les plus rapides du monde. La raison ? Le North American X-15 détient actuellement le record du monde de l’avion le plus rapide.

Sa vitesse maximale peut atteindre Mach 6,70, soit environ 7 200 km/h).

Aucun autre appareil n’a réussi à dépasser, voire même atteindre ce chiffre jusqu’à aujourd’hui !

Cet incroyable record a été atteint le 3 octobre 1967 grâce à son pilote William J. Knight, alias Pete. Tout a été conçu pour optimiser vitesse et stabilité pendant le vol. Pour ce faire, le North American X-15 est équipé d’un grand empennage cunéiforme afin de mieux fendre l’air. L’avion supersonique utilisait même des propulseurs de fusée pour se diriger, au lieu des habituels moteurs !

À part la vitesse de pointe impressionnante, son moteur lui a permis d’atteindre des altitudes supérieures à 100 kilomètres. Le North American X-15 rentre donc dans l’histoire de l’aviation, en détenant ces trois records : celui d’être le premier avion spatial opérationnel, d’avoir atteint une altitude de plus de 100 km et d’avoir volé à plus de six fois la vitesse du son.

Découvrez le North American X-15 dans la vidéo ci-dessous :