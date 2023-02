Quelle est la montre la plus chère du monde ? Top 10 !

Depuis toujours, l’homme a une obsession pour le luxe. Ce désir de posséder des pièces authentiques, fabriquées avec des matières précieuses et doté d’une finition exceptionnelle a traversé les âges, et se reflète encore dans la société actuelle. Et parmi les meubles, habits et bijouteries, il y a un objet qui attire les yeux des amateurs du luxe : les montres. Cet objet du quotidien est un véritable trésor pour d’autres, car, au milieu des montres connectées et autres babioles, il y a des pièces uniques au monde, sertis de pierres précieuses, et renfermant une valeur historique. C’est pour cela qu’elles sont chères, si chères que pour les avoir sur votre poignet, vous devez verser des millions de dollars. Si vous faites partie de ces personnes qui ont le goût du luxe, découvrez la montre la plus chère du monde dans notre Top 10.

Mais pourquoi les montres ci-dessous battent-elles des records de prix ? La réponse réside généralement dans le savoir-faire artisanal lors de leur conception. Les matériaux utilisés, la précision et la réputation du fabricant participent également à la détermination de la valeur de ces chefs-d’œuvre. C’est pour cela qu’une montre de luxe est chère, comme le montre notre top 10 fraîchement élaboré. Réveillez l’horologionphile en vous et tombez dans l’admiration totale de ces pièces de collection !

1. Graff Diamonds Hallucination – 52 Millions d’euros

Dévoilée en 2014 lors du salon de l’horlogerie et de la bijouterie de Baselworld, la Graff Diamonds Hallucination détient la palme de la montre la plus chère dans notre Top 10. Et elle porte bien son nom, car elle a fait halluciner plus d’un millionnaire ! Cette montre de luxe se compose de 110 carats de diamants de toutes les couleurs. Vous y verrez des diamants de toutes les tailles et d’une couleur rose fantaisie, jaune fantaisie, vert fantaisie et bleu fantaisie. Plusieurs tailles de diamants sont également au rendez-vous pour créer cette montre spectaculaire : l’émeraude, le cœur, la poire, la marquise et la ronde.

La Graff Diamonds Hallucination a été conçue par John Graff lui-même, avec l’aide des spécialistes en gemmes et d’autres artisans. Plus de 1000 heures ont été nécessaires à ces experts pour réaliser cette pure merveille. Proposée à un prix exorbitant de 55 millions de dollars (soit l’équivalent de 52 millions d’euros), cette création de John Graff gardera le titre de la montre la plus chère au monde pendant les décennies à venir. Avoir 52 millions d’euros sur son poignet, que demander de plus ?

2. Graff Diamonds The Fascination – 38 Millions d’euros

Restons toujours avec Graff Diamonds afin de vous présenter la deuxième montre la plus chère du monde. Portant le nom de The Fascination, cette luxueuse gardienne du temps se compose de 152,96 carats de diamants blancs. Sur le cadran se trouve un diamant en forme de poire de 38,14 carats. Qui plus est, ce diamant central peut se détacher pour former une montre à gousset.

Le reste peut être alors utilisé comme un bracelet.

The Fascination est l’œuvre de Graff Diamonds, la célèbre marque de joaillerie britannique. Elle est célèbre pour ses talents de polisseur, ayant servi à certains des diamants les plus célèbres du monde. La deuxième montre la plus chère du monde est à la fois un chef-d’œuvre artistique et une démonstration exemplaire de la maîtrise des diamants de la part de Graff Diamonds. De quoi mettre la lueur du désir dans les yeux des femmes milliardaires !

Graff Diamonds The Fascination est disponible au tarif de 40 millions de dollars, soit environ 38 millions d’euros.

3. Breguet N°160 – 28 Millions d’euros

Cette montre de poche renferme non seulement un tarif exorbitant, mais également une valeur historique. Selon l’histoire, la version originale de la Breguet n°160 a été conçue par Abraham-Louis Breguet en 1782, à la commande d’un des amants de Marie-Antoinette.

Malheureusement, la reine de France a été exécutée avant même que la conception de la montre soit achevée en 1827 par le fils de Breguet.

La Breguet n°160 comporte le nom de Marie-Antoinette en fines gravures, et comprend toutes les pièces compliquées d’une montre à gousset de l’époque. Vous y retrouverez donc un thermomètre, un carillon et un calendrier perpétuel, le tout encastré dans de l’or. La montre était exposée au musée L.A. Mayer de Jérusalem jusqu’à ce qu’elle soit volée en 1983. Heureusement, elle a été retrouvée ! La montre se trouve actuellement au château de Versailles, si vous voulez l’admirer.

Le remarquable savoir-faire méticuleux et l’histoire lors de la conception de cette montre a un prix. Pour l’avoir dans votre collection, vous devez débourser 30 millions de dollars, soit environ 28 millions d’euros.

Voir aussi : Quelles sont les chaussures les plus chères du monde ? Top 10 !

4. Chopard 201 Carats – 23,5 Millions d’euros

Détenant la quatrième place de la montre la plus chère du monde, la Chopard 201 Carats parle d’elle-même. 201 carats composés de 874 diamants forment le corps de la montre, le tout présenté dans un éventail de couleurs !

Si nous devons désigner un alter ego de la Graff Diamonds Hallucination, c’est cette montre.

À son centre se trouvent trois diamants en forme de cœur. Celle à la couleur rose est de 15 carats, le bleu de 12 carats et le blanc de 11 carats. Cerise sur le gâteau : lorsque l’on appuie sur le mécanisme à ressort, elle s’ouvre comme une fleur. De l’art à l’état pur.

Conçue par Chopard, l’horloger suisse favori des vedettes et de la royauté, la 201 carats est disponible au tarif de 25 millions de dollars (environ 23,5 millions d’euros).

5. Patek Philippe Supercomplication – 22,5 Millions d’euros

Créée en 1933 par Patek Philippe, la Supercomplication est une montre de poche conçue sur-mesure pour le banquier Henry Graves Jr. Et elle porte bien son nom : sa “supercomplication” est telle qu’il a fallu 5 ans pour la concevoir !

La cinquième montre la plus chère du monde comporte en elle 24 complications. On retrouve donc un calendrier perpétuel, les heures de lever et de coucher du soleil, et même une carte céleste de l’appartement d’Henry Graves sur la Cinquième Avenue à New York. Fabriquée en or 18 carats, elle reste la montre la plus compliquée au monde construite à la main jusqu’à présent. Et elle vaut bien son prix : 24 millions de dollars, soit environ 22,5 millions d’euros.

6. Jacob & Co. Billionnaire – 17 Millions d’euros

Impossible de faire plus précis comme nom. La Jacob & Co. Billionnaire est conçue pour les milliardaires, avec ses 260 carats de diamants taille émeraude, ses 167 composants individuels et ses 19 pierres précieuses. Le bracelet et le cadran de la montre sont faits à la main, et se compose d’un assemblage en or blanc 18 carats. Cette montre de luxe possède également des aiguilles horaires en diamants. Enfin, elle dispose d’une autonomie de 72 heures.

La Jacob & Co. Billionnaire détient la palme de la sixième montre la plus chère du monde. Son tarif : 18 millions de dollars, soit environ 17 millions d’euros.

7. La Rolex Daytona De Paul Newman – 16,8 Millions d’euros

Connaissez-vous Paul Newman, l’acteur, réalisateur, producteur, scénariste, philanthrope et pilote automobile américain ? De son vivant, cette véritable star des USA possédait une montre de luxe, une Rolex Daytona. Neuf ans après son décès (soit en 2017), elle a été vendue pour la somme astronomique de 17,8 millions de dollars (16,8 millions d’euros). Soit presque le prix de la Jacob & Co. Billionnaire !

Cette Rolex de 1968 a été offerte par l’épouse de Newman, Joanne Woodward. À son tour, Paul Newman a ensuite offert la montre au petit ami de sa fille à l’époque. Adoptant un cadran de style art déco, on peut y trouver gravée cette inscription : « Drive Carefully, Me ». Une véritable pièce d’histoire familiale, méritant sa place dans ce top 10 de la montre la plus chère du monde.

Découvrez l’histoire de la montre en vidéo :

8. Patek Philippe Ref.1518 – 10,5 Millions d’euros

La Patek Philippe Ref.1518 est une autre modèle de montre de luxe, produite en 1941. Historiquement parlant, elle reste la première montre-bracelet chronographe à calendrier perpétuel jamais produite en série. Ce qui explique sa septième place dans notre liste.

La montre se compose d’un corps en acier inoxydable et mesure 35 mm de diamètre. Elle se remonte manuellement, alimentée par un Valjoux ébauche modifié. La finition est exemplaire, typique chez la marque Patek Philippe.

La Ref.1518 est vendue en 2016 au tarif de 11,1 millions de dollars, soit environ 10,5 millions d’euros.

9. Vacheron Constantin 57260 – 7,5 Millions d’euros

Vous voulez voir une montre moins chère que ses consœurs mais en même temps une prouesse technologique et artistique ? La Vacheron Constantin 57260 fera votre bonheur. Cette montre de luxe comprend 57 complications, 2826 composants individuels et 242 rubis. Mais pour la concevoir, il a fallu 8 ans !

Elle est également fabriquée avec des techniques traditionnelles par un seul artisan, expliquant cette longue période de conception.

Parmi les complications, on retrouve des calendriers multiples et un chronographe à rattrapante double rétrograde. Les boutons poussoirs sont également encastrés dans un boîtier en or blanc. Selon les dires, la La Vacheron Constantin 57260 a été commandée exclusivement par un millionnaire, dont le nom n’a pas encore été dévoilé jusque lors. Son prix : 8 millions de dollars, soit environ 7,5 millions d’euros.

10. Hublot Big Bang – 4,5 Millions d’euros

Nous terminons notre top 10 de la montre la plus chère du monde avec la Big Bang de Hublot. Elle est sertie de 1 282 diamants, dont plus de 100 carats de diamants baguettes et 6 diamants émeraude de 3 carats chacun. Son boîtier en or blanc 18 carats de 44 mm de diamètre est également garni de 302 diamants baguettes. Enfin, la couronne en or blanc 18 carats comporte un diamant taille rose de 1,06 carat.

Toute cette merveille a un prix : 5 millions de dollars, soit environ 4,5 millions d’euros. Une montre de luxe accessible aux personnalités publiques, bien qu’elle reste encore chère ! La preuve, Jay-Z en a reçu une comme cadeau d’anniversaire en 2012, de la part de sa chère et tendre Beyoncé.

Retrouvez la Hublot Big Bang dans la vidéo ci-dessous :